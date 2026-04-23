Video : खोल समुद्रात मादी व्हेल पिलाला स्तनपान करतानाचे क्षण कॅमेऱ्यात कैद; निसर्गाचा आविष्कार पाहून अचंबित व्हाल!

Viral Video : अथांग समुद्राकडे पाहिलं, की त्याची व्याप्ती नेमकी किती आहे? हाच थक्क करणारा प्रश्न मनात घर करून जातो. याच समुद्रामध्ये एक असं विश्व आहे, असे जीव आहेत ज्यांचं अस्तित्वं सतत भारावून सोडतं. मुळात हे जग सामान्य व्यक्तीसाठी कुतूहलाहून आणि एखाद्या रहस्याहून कमी नाही. अशाच या सागरी जीवांच्या जगण्यावरून पडदा उचलण्याचं काम करणारा एक व्हिडीओ नुकताच समोर आला आहे. जिथं निसर्गाचा अद्भूत आविष्कार दिसतोय. या व्हिडीओमध्ये चक्क एक मादी व्हेल तिच्या पिलाला दूध पाजताना दिसत आहे. पण कसं? पाहा.
बहुतांश सस्तन सजीवांमध्ये मादा ही पिलाला स्तनपानाच्या माध्यमातून दूध पाजते. मात्र व्हेल माशामध्ये ही प्रक्रिया काहीशी वेगळ्या पद्धतीनं होत असल्याचं पाहता येतं. खोल समुद्रात, चहूबाजूंनी असणाऱ्या पाण्यामध्ये जिथं दूढ पाजणं जवळपास अशक्य आहे असाच अनेकांचा समज या व्हिडीओमुळं मोडित निघाला आहे. निसर्गानं जणू व्हेल माशाला दिलेलं हे वरदानच आहे असं म्हणायला हरकत नाही. याच प्रक्रियेवर उजेड टाकण्याचं काम व्हायरल होणारा हा व्हिडीओ करत आहे.
मादी व्हेल पिलाला दूध पाजण्यासाठी प्रचंड दबावाचा वापर करत शरीरातून दूध बाहेर काढते. हे दूध इतकं घट्ट असतं ते पाण्यामध्ये मिसळत नाही आणि थेट पिलाच्या तोंडात जातं. लहान पिलाला हे दूध अगदी सहजपणे पिता येतं आणि त्याचं पोट भरतं. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार व्हेल माशाचं दूध हे सामान्य सस्तन प्राण्याच्या तुलनेक अधिक स्निग्ध आणि दाट असतं, ज्यामुळं पिलाची वाढ वेगानं होण्यास मदत होते आणि समुद्राच्या प्रचंड थंड पाण्यातही जीवित राहण्यास मदत होते. याच कारणामुळे व्हेल माशाची पिलं सामान्य कालावधीतही वेगानं मोठी होतात.
व्हेल मासा हा ब्लू व्हेल म्हणूनही ओळखला जातो. पूर्ण वाढ झालेल्या व्हेलचं वजन हे 40 हत्तींइतकं असतं असं म्हणतात. याच व्हेल माशाच्या जगभरात 90 हून अधिक प्रजाती आहेत. जाणून आश्चर्य वाटेल पण हे व्हेल मासे गाऊ शकतात आणि या माध्यमातून ते एकमेकांशी संवाद साधतात.