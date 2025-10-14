तब्बल 738 दिवसांनंतर कुटुंबीयांना भेटले इस्रायली ओलीस; हमासनं सुटका केल्यानंतर जोडप्याची भावनिक भेट डोळ्यात पाणी आणणारी

Israeli hostage freed by Hamas Video : इस्रायल आणि हमासमध्ये (Israel Vs Hamas) सुरू असणारा संघर्ष अतिशय रक्तरंजित वळणावर पोहोचला. अनेक निष्पापांचे यात बळीसुद्धा गेले. ज्यानंतर आता हमासकडून ओलीस ठेवलेल्या 202 इस्रायली नागरिकांची सुटरा करण्यात आली. दोन वर्षं अर्थात 738 दिवसांनंतर हे इस्रायली नागरिक त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटले. truce deal चाच एक भाग म्हणून त्यांची सोमवार, 13 ऑक्टोबर रोजी सुटका करण्यात आली आणि संपूर्ण जगाचं लक्ष या घटनेकडे वेधलं.
आपल्या माणसांना, आपल्यावर प्रेम करणाऱ्या व्यक्तींना समोर पाहिल्यानंतर या इस्रायली नागरिकांच्या भावनांचा बांध फुटला, अनेकांच्या आप्तेष्टांनी त्यांच्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला, ओक्साबोक्ती रडतच कुटुबीयांनी या मंडळींना कडकडून मिठी मारली. भावनांचा हा मेळ साधणाऱ्या क्षणांचे काही व्हिडीओसुद्धा सोशल मीडियावर समोर आले.
सोशल मीडियावर समोर आलेल्या एका व्हिडीओमध्ये इस्रायली तरुण त्याच्या प्रेयसीला कडकडून मिठी मारताना दिसत आहे. दोन वर्षं... तब्बल 738 दिवस म्हणजेच 177125 तासांनंतर..हमासच्या ताब्यातून सुटका होताच त्याच्या समोर ती आली आणि तिला डोळे भरून पाहिल्यानंतर मिठी मारण्यावाचून त्याला व्यक्तच होता आलं नाही. एकमेकाप्रती असणारं त्यांचं हे प्रेम संघर्षाच्या काळात टिकून राहिलं आणि त्यावर या दोघांनी मात केली हेच व्हिडीओ पाहताना प्रतीत होतं.
Israel Defense Forces (IDF) आयडीएफनंही या गोड क्षणांचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. दोन वर्षांपूर्वी Argamani आणि Avinatan Or या दोघांनी Nova Music Festival ला हजेरी लावली होती. मात्र तिथं क्षणात सारंकाही बदललं. हजारो तरुण- तरुणी तिथं सैरावैरा पळू लागले, आपल्याला मारु नका अशी गयावया ते शस्त्रधाऱ्यांना करत होते, असं सांगताना या तरुणीनं आपण आपल्या जोडीदाराला अखेरचं 7 ऑक्टोबरला दोन वर्षांपूर्वी पाहिलं होतं. दरम्यान Argamani नावाच्या या चिनी- इस्रायली तरुणीला गेल्याच वर्षी जून महिन्यास आयडीएफनं हमासच्या ताब्यातून सोडवलं होतं, जेव्हापासून तिनं ओलीसांच्या सुटकेसाठीचा कायदेशीर लढा सुरू ठेवला.
Noa Argamani and Avinatan Or are reunited at last pic.twitter.com/Gw4M3x9Mk4
— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025
After two years, Avinathan reunites with Noa. pic.twitter.com/VqBURzET8Q
— | Noa magid (@NoaMagid) October 13, 2025
Tears of joy. pic.twitter.com/vb7tGZqAY9
— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025
Watch the moment Eitan Mor reunites with his parents: pic.twitter.com/mKajWRBumU
— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025
हमासनं इस्रायली ओलिसांना सोडल्यानंतर त्यांच्या आप्तजनांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. दोन वर्षांनंतर आपल्या माणसांसमवेत सुरक्षित वातावरणात पोहोचलेल्या या ओलिसांना कसं व्यक्त व्हावं हेच कळेना. कत्यांची प्रतीक्षा संपली होती... कुठं मुलाला पाहून वडिलांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला, तर कुठे आईनं लेकरांना मिठीत घेतलं. दोन वर्षे मनात दाबून ठेवलेली भीती, अश्रू, सारंकाही या क्षणी रितं झाल्याचच व्हिडीओमध्ये पाहायला मिळालं. जागतिक स्तरावर सध्या याच वृत्तानं सर्वांचं लक्ष वेधलं असून, हे व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. शेवटी देश, प्रांत आणि भाषा कोणतीही असली तरीही भावना त्याच असतात... आपुलकीच्या, सुरक्षिततेच्या आणि प्रेमाच्या!!!
हमासने कोणत्या इस्रायली ओलीसांची सुटका केली?
हमासने 202 इस्रायली नागरिकांची सुटका केली. यामध्ये अनेक निष्पाप नागरिकांचा समावेश आहे, ज्यांना दोन वर्षे (738 दिवस) ओलीस ठेवण्यात आले होते.
सुटकेनंतर कुटुंबीयांच्या भावनिक क्षणांचे वर्णन कसे आहे?
सुटकेनंतर ओलीस आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये भावनांचा बांध फुटला. अनेकांनी रडत ओक्षाबोक्ती मिठी मारली, प्रेमाचा वर्षाव केला.
ही सुटका कशामुळे आणि कधी झाली?
ही सुटका इस्रायल आणि हमासमधील truce deal चा भाग आहे. 7 ऑक्टोबर 2023 च्या हल्ल्यानंतर दोन वर्षे (738 दिवस) झाल्यानंतर 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी ही घटना घडली.