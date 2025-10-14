English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

तब्बल 738 दिवसांनंतर कुटुंबीयांना भेटले इस्रायली ओलीस; हमासनं सुटका केल्यानंतर जोडप्याची भावनिक भेट डोळ्यात पाणी आणणारी

Israeli hostage freed by Hamas Video : इस्रायली नागरिकांचे काही व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल. काय आहे त्यामागचं कारण? पाहा...   

सायली पाटील | Updated: Oct 14, 2025, 11:38 AM IST
तब्बल 738 दिवसांनंतर कुटुंबीयांना भेटले इस्रायली ओलीस; हमासनं सुटका केल्यानंतर जोडप्याची भावनिक भेट डोळ्यात पाणी आणणारी
Viral videos Hugs And Kisses Hamas releses many Israelies as the unite with family couple emotional moment After 738 Days

Israeli hostage freed by Hamas Video : इस्रायल आणि हमासमध्ये (Israel Vs Hamas) सुरू असणारा संघर्ष अतिशय रक्तरंजित वळणावर पोहोचला. अनेक निष्पापांचे यात बळीसुद्धा गेले. ज्यानंतर आता हमासकडून ओलीस ठेवलेल्या 202 इस्रायली नागरिकांची सुटरा करण्यात आली. दोन वर्षं अर्थात 738 दिवसांनंतर हे इस्रायली नागरिक त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटले. truce deal चाच एक भाग म्हणून त्यांची सोमवार, 13 ऑक्टोबर रोजी सुटका करण्यात आली आणि संपूर्ण जगाचं लक्ष या घटनेकडे वेधलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

आपल्या माणसांना, आपल्यावर प्रेम करणाऱ्या व्यक्तींना समोर पाहिल्यानंतर या इस्रायली नागरिकांच्या भावनांचा बांध फुटला, अनेकांच्या आप्तेष्टांनी त्यांच्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला, ओक्साबोक्ती रडतच कुटुबीयांनी या मंडळींना कडकडून मिठी मारली. भावनांचा हा मेळ साधणाऱ्या क्षणांचे काही व्हिडीओसुद्धा सोशल मीडियावर समोर आले. 

दोन वर्षं... तब्बल 738 दिवस म्हणजेच 177125 तासांनंतर...

सोशल मीडियावर समोर आलेल्या एका व्हिडीओमध्ये इस्रायली तरुण त्याच्या प्रेयसीला कडकडून मिठी मारताना दिसत आहे. दोन वर्षं... तब्बल 738 दिवस म्हणजेच 177125 तासांनंतर..हमासच्या ताब्यातून सुटका होताच त्याच्या समोर ती आली आणि तिला डोळे भरून पाहिल्यानंतर मिठी मारण्यावाचून त्याला व्यक्तच होता आलं नाही. एकमेकाप्रती असणारं त्यांचं हे प्रेम संघर्षाच्या काळात टिकून राहिलं आणि त्यावर या दोघांनी मात केली हेच व्हिडीओ पाहताना प्रतीत होतं. 

Israel Defense Forces (IDF) आयडीएफनंही या गोड क्षणांचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. दोन वर्षांपूर्वी Argamani  आणि Avinatan Or या दोघांनी Nova Music Festival ला हजेरी लावली होती. मात्र तिथं क्षणात सारंकाही बदललं. हजारो तरुण- तरुणी तिथं सैरावैरा पळू लागले, आपल्याला मारु नका अशी गयावया ते शस्त्रधाऱ्यांना करत होते, असं सांगताना या तरुणीनं आपण आपल्या जोडीदाराला अखेरचं 7 ऑक्टोबरला दोन वर्षांपूर्वी पाहिलं होतं. दरम्यान Argamani नावाच्या या चिनी- इस्रायली तरुणीला गेल्याच वर्षी जून महिन्यास आयडीएफनं हमासच्या ताब्यातून सोडवलं होतं, जेव्हापासून तिनं ओलीसांच्या सुटकेसाठीचा कायदेशीर लढा सुरू ठेवला. 

भावनेची भेट आणि आनंदाचे अश्रू... 

हमासनं इस्रायली ओलिसांना सोडल्यानंतर त्यांच्या आप्तजनांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. दोन वर्षांनंतर आपल्या माणसांसमवेत सुरक्षित वातावरणात पोहोचलेल्या या ओलिसांना कसं व्यक्त व्हावं हेच कळेना. कत्यांची प्रतीक्षा संपली होती... कुठं मुलाला पाहून वडिलांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला, तर कुठे आईनं लेकरांना मिठीत घेतलं. दोन वर्षे मनात दाबून ठेवलेली भीती, अश्रू, सारंकाही या क्षणी रितं झाल्याचच व्हिडीओमध्ये पाहायला मिळालं. जागतिक स्तरावर सध्या याच वृत्तानं सर्वांचं लक्ष वेधलं असून, हे व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. शेवटी देश, प्रांत आणि भाषा कोणतीही असली तरीही भावना त्याच असतात... आपुलकीच्या, सुरक्षिततेच्या आणि प्रेमाच्या!!!

FAQ

हमासने कोणत्या इस्रायली ओलीसांची सुटका केली?
हमासने 202 इस्रायली नागरिकांची सुटका केली. यामध्ये अनेक निष्पाप नागरिकांचा समावेश आहे, ज्यांना दोन वर्षे (738 दिवस) ओलीस ठेवण्यात आले होते.

सुटकेनंतर कुटुंबीयांच्या भावनिक क्षणांचे वर्णन कसे आहे?
सुटकेनंतर ओलीस आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये भावनांचा बांध फुटला. अनेकांनी रडत ओक्षाबोक्ती मिठी मारली, प्रेमाचा वर्षाव केला. 

ही सुटका कशामुळे आणि कधी झाली?
ही सुटका इस्रायल आणि हमासमधील truce deal चा भाग आहे. 7 ऑक्टोबर 2023 च्या हल्ल्यानंतर दोन वर्षे (738 दिवस) झाल्यानंतर 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी ही घटना घडली. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Hamasisrael vs hamasVirla videosisraeli hostage videoisraeli hostage freed

इतर बातम्या

'गोळीबार झाला तेव्हा मी परदेशात...'; निलेश घायवळच...

महाराष्ट्र बातम्या