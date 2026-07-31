/Explained: जगाला हादरवणारी घटना! हजारो नागरिक समुद्रातून पोहत, बॉर्डरवरील लोखंडी गेट तोडून देशात घुसले; राष्ट्रीय आणीबाणीची वेळ

स्पेनच्या सीमेवरील परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण आहे. याचं कारण शेजारील मोरोक्कोमधून हजारो नागरिकांनी बेकायदेशीरपणे सीमा ओलांडत देशात प्रवेश केला आहे. स्थलांतरितांनी जमीन आणि समुद्र अशा दोन्ही मार्गांनी प्रवास करत सीमा ओलांडली आणि स्पेनच्या 'स्यूटा' (Ceuta) या प्रदेशात प्रवेश केला आहे. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने आणि सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने स्पेन सरकारने स्यूटा येथे लष्कर आणि अतिरिक्त पोलीस दलांना तैनात केलं आहे.
सोशल मीडियावर अनेक व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत, ज्यामध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरित स्पेनच्या हद्दीत प्रवेश करताना दिसत आहे. हजारोंच्या संख्येने आलेल्या स्थलांतरितांनी सीमेवरील लोखंडी दरवाजे तोडले आणि शहराच्या दिशेने धाव घेतली. इतकंच नाही तर अनेकांनी मोरोक्कोच्या सीमेवरून पोहत किंवा समुद्रातून जाण्यासाठी रबरच्या ट्यूब्सचा वापर करून स्पॅनिश हद्दीत प्रवेश केला.
स्पेनमधील सरकारी दूरचित्रवाणी वाहिनीच्या माहितीनुसार, एकाच दिवसात (गुरुवारी) 2 ते 3 हजार लोकांनी 'स्यूटा' (Ceuta) मध्ये प्रवेश केला. स्थानिक प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या 10 दिवसांत आणखी सुमारे 1500 ते 2000 लोकांनी बेकायदेशीरपणे प्रवेश केला आहे.
स्युटा हा मोरोक्कोच्या उत्तर किनारपट्टीवरील स्पेनच्या नियंत्रणाखालील एक छोटासा प्रदेश आहे. जवळच असलेल्या मेलिला (Melilla) या प्रदेशासह, तो आफ्रिका खंडाशी असलेली युरोपियन युनियनची एकमेव भू-सीमा (land border) बनतो.
स्युटात प्रवेश केल्यावर स्थलांतरित स्पॅनिश प्रदेशात आणि पर्यायाने युरोपियन युनियनच्या प्रदेशात पोहोचतात, जिथे ते आश्रयासाठी अर्ज करू शकतात. तथापि, तिथे पोहोचताच स्पेनच्या मुख्य भूभागावर प्रवेश मिळतोच असं नाही. आश्रयाच्या अर्जांची पडताळणी होणंही आवश्यक असते.
मोरोक्को हा मुस्लिम बहुसंख्य देश आहे, जिथे सुमारे 99 टक्के लोकसंख्या इस्लाम धर्माचे पालन करते. स्पेनच्या 'स्यूटा' (Ceuta) सारख्या युरोपीय प्रदेशांकडे स्थलांतर करण्यामागे उत्तम भविष्य हे कारण आहे. मोरोक्कोमध्ये नागरिकांना बेरोजगारी आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे हे लोक रोजगाराच्या चांगल्या संधी, राहणीमानाचा उच्च दर्जा आणि सुरक्षित भविष्याच्या शोधात असतात.
Insane footage from the Moroccan border with Spain: thousands of migrants are gathering at the border— Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026
स्यूटाचे अध्यक्ष जेसस विवास यांनी या प्रदेशात गंभीर 'मानवतावादी आणि सामाजिक आणीबाणी' जाहीर केली आहे. त्यांनी मॅड्रिड येथील स्पॅनिश केंद्र सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आणि लष्कर तैनात करण्याची मागणी केली होती. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, स्पॅनिश सरकारने स्यूटा येथे 60 सैनिकांचं एक विशेष पथक पाठवलं आहे. याव्यतिरिक्त, सीमा सुरक्षित करण्यासाठी 200 अतिरिक्त विशेष पोलीस अधिकारी तैनात करण्यात आले आहेत.
मोरोक्कोमधून सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नागरिकांना रोखण्यासाठी सुरक्षा दलांनी पाण्याच्या फवाऱ्यांचा वापर केला. दरम्यान, गुरुवारी समुद्रकिनाऱ्याजवळ 9 स्थलांतरितांचे मृतदेह सापडल्याची पुष्टी 'स्यूटा' प्रशासनाने केली आहे. गेल्या काही महिन्यांत ही धोकादायक सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांपैकी मृतांची संख्या 60 वर पोहोचली आहे.
NEW: Spain is now deploying its military after thousands of military-aged men stormed over the border into Ceuta, Spain.— Collin Rugg (@CollinRugg) July 30, 2026
Ceuta authorities are calling on Madrid to declare a national emergency after the border "totally collapsed."
नागरिकांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मे 2021 मध्ये, स्पेनसोबतच्या राजनैतिक वादामुळे मोरोक्कोने सीमांवरील निर्बंध शिथिल केल्यानंतर, दोन दिवसांच्या कालावधीत हजारो लोकांनी 'स्यूटा'मध्ये प्रवेश केला होता. यामध्ये अल्पवयीन मुलंही होती. एकूण 10 हजार लोकांनी प्रवेश केला होता.
दरम्यान सध्या झालेल्या स्थलांतरामुळे मॅड्रिड आणि रबात यांच्यातील संबंधांमध्ये तणावाचं कारण ठरू शकतं. तरीही, यावेळी दोन्ही सरकारांनी परस्पर सहकार्यावर जाहीरपणे भर दिला आहे.
मॅड्रिडकडून सांगण्यात आलं आहे की, ते मोरोक्कोशी समन्वय साधत आहेत आणि अनियंत्रितपणे प्रवेश केलेल्यांना परत पाठवतील; त्याच वेळी, आंतरराष्ट्रीय संरक्षणाची मागणी करणाऱ्यांना योग्य कायदेशीर प्रक्रिया मिळेल याचीही खात्री करतील.
संकटस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ गृहमंत्री फर्नांडो ग्रांडे-मार्लास्का यांच्यासमवेत सेउता येथे जाणार आहेत. तेथे ते सुरक्षा दले आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांसोबत एक आपत्कालीन बैठक घेतील.