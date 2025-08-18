English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Poop Suitcase: काय असते पूप सूटकेस? अमेरिका दौऱ्यावर पुतिन यांना कशाची भीती?

Vladimir Putin Poop Suitcase: व्लादिमीर पुतिन आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात ऐतिहासिक चर्चा पार पडली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 18, 2025, 10:10 PM IST
Vladimir Putin Poop Suitcase 15 ऑगस्ट 2025 रोजी अलास्कामध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात ऐतिहासिक चर्चा पार पडली. या भेटीत एक आश्चर्यकारक गोष्ट जगाच्या समोर आली.  पुतिन यांच्यासोबत एक 'मलमूत्र सुटकेस' होती, जी कागदपत्रे किंवा शस्त्रांसाठी नव्हती, तर त्यात त्यांचा मानवी कचरा संग्रहित केला जात होता, असा दावा केला जातोय. ही सुटकेस त्यांच्या अंगरक्षकांकडे होती, ज्यामुळे या भेटीला वेगळे वळण मिळाले.

पूप रशियाला परत नेण्याची रीत

समोर आलेल्या मीडिया रिपोर्टनुसार, पुतिन यांना त्यांच्या संभाव्य आजारांबद्दल गुप्तता राखायची आहे. त्यामुळे त्यांचे मलमूत्रदेखील परदेशात सोडले जात नाही. प्रत्येक परदेश दौर्‍यावर त्यांचे अंगरक्षक हा कचरा एका खास पिशवीत गोळा करून रशियाला परत नेतात. 2007 नंतर पहिल्यांदा अमेरिकेला भेट देताना त्यांच्या सुरक्षेसाठी अतिशय कठोर उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या, ज्यामुळे ही सुटकेस चर्चेचा विषय बनली.

FPS ची महत्त्वाची भूमिका काय? 

पॅरिस मॅच आणि एक्सप्रेस यूएसने तपास पत्रकार रेगिस जेंट आणि मिखाईल रुबिन यांच्या संदर्भातून महत्वाची अपडेट दिली. रशियन फेडरल प्रोटेक्शन सर्व्हिस (FPS) पुतिन यांचा कचरा संकलनाची जबाबदारी सांभाळते. हा कचरा खास पिशवीत ठेवला जातो आणि रशियाला पाठवला जातो. 2017 मध्ये फ्रान्स भेटीदरम्यानही असाच प्रकार घडला होता, ज्याने या प्रथेला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले.

हेल्थ अपडेट गुप्त ठेवण्याची भीती?

पुतिन यांना भीती आहे की परदेशी ताकदी त्यांच्या कचऱ्यातून त्यांच्या तब्येतीबद्दल माहिती काढू शकतात. व्हिएन्ना भेटीदरम्यान त्यांनी पोर्टेबल शौचालयाचा वापर केला होता. 1999 मध्ये सत्तेत आल्यापासून त्यांच्यासाठी हा सुरक्षितता नियम तयार करण्यात आला, जो त्यांच्या गोपनीयतेचा भाग बनला आहे.

आजारांचा संशय? 

गेल्या वर्षी कझाकस्तानमधील अस्तानामध्ये पुतिन यांचे पाय हलताना दिसले, तर रक्ताच्या उलट्यांचेही दावे झाले. एक्सप्रेस यूएसने पार्किन्सनसारखा न्यूरोलॉजिकल आजार असण्याची शक्यता वर्तवली, पण क्रेमलिनने हे सर्व दावे फेटाळले आहेत. तरीही त्यांच्या तब्येतीवरून चर्चा सुरूच आहे.

FAQ 

प्रश्न: पुतिन आणि ट्रम्प यांच्या अलास्का भेटीत 'पूप सूटकेस' म्हणजे काय होते?

उत्तर: अलास्का भेटीदरम्यान पुतिन यांच्यासोबत एक 'पूप सूटकेस' होती, जी त्यांचा मानवी कचरा संग्रहित करण्यासाठी होती. ही सुटकेस त्यांच्या अंगरक्षकांकडे होती आणि त्यांचा कचरा रशियाला परत नेण्यासाठी वापरली गेली.

प्रश्न: पुतिन यांचा कचरा परदेशात का सोडला जात नाही?

उत्तर: पुतिन यांना भीती आहे की परदेशी शक्ती त्यांच्या कचऱ्यातून त्यांच्या आरोग्याबद्दल माहिती मिळवू शकतात. त्यामुळे त्यांचे अंगरक्षक हा कचरा खास पिशवीत गोळा करून रशियाला परत नेतात, जो 1999 पासूनचा सुरक्षितता नियम आहे.

प्रश्न: पुतिन यांना कोणत्या आजारांचा संशय आहे आणि त्याबाबत क्रेमलिनचे मत काय आहे?

उत्तर: गेल्या वर्षी पुतिन यांचे पाय हलणे आणि रक्ताच्या उलट्या होण्याचे दावे झाले असून, पार्किन्सनसारख्या न्यूरोलॉजिकल आजाराचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, क्रेमलिनने हे सर्व दावे पूर्णपणे नाकारले आहेत.

