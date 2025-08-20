English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

17 वर्षांच्या मुलीचं कामुक फोटो पाहून पुतिन वेडे झाले; प्रोजेक्टच्या बहाण्याने घरी बोलावत असे अन् मग...ते संबंध उघड

Vladimir Putin teen lover Alisa Kharcheva : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याबद्दल एका पुस्तकातून खळबळजनक खुलासा करण्यात आला आहे. त्यांचं एका 17 वर्षीय मुलीशी अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आले आहेत. कोण आहे ती मुलगा पाहूयात.   

नेहा चौधरी | Updated: Aug 20, 2025, 09:04 PM IST
17 वर्षांच्या मुलीचं कामुक फोटो पाहून पुतिन वेडे झाले; प्रोजेक्टच्या बहाण्याने घरी बोलावत असे अन् मग...ते संबंध उघड

Vladimir Putin-Alisa Kharcheva Love Story : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याबद्दल एक खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर एका 17 वर्षीय मुलीशी अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या तरुणीने त्यांच्यासाठी कामुक कॅलेंडरमध्ये खास फोटोशूट केलं होतं. कोण आहे ती मुलगी आणि काय आहे नेमकं प्रकरण जाणून घेऊयात. (Vladimir putin secret teen lover Alisa Kharcheva putin relationship love story)

पुतिन यांच्यावर धक्कादायक आरोप!

ब्रिटिश वृत्तपत्र द सन (thesun.co.uk) च्या वृत्तानुसार, पत्रकार रोमन बदानिन आणि मिखाईल रुबिन यांनी लिहिलेल्या "द जार इन पर्सन हाऊ व्लादिमीर पुतिन फूल्ड अस ऑल" या पुस्तकात हा धक्कादायक खुलासा करण्यात आले आहेत. पुस्तकात म्हटलं आहे की 2011 मध्ये, जेव्हा पुतिन 58 वर्षांचे होते, तेव्हा त्यांची भेट 17 वर्षांची अलिसा खारचेवाशी झाली होती. मॉस्को स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांनी बनवलेल्या कामुक कॅलेंडरमध्ये अलिसा एप्रिल महिन्याची मॉडेल होती. 2012 च्या रशियन राष्ट्रपती निवडणुकीपूर्वी पुतिन यांच्या त्यांच्या पुरुषी प्रतिमेला बळकटी देण्यासाठी हे कॅलेंडर पुतिन यांच्या जनसंपर्क मोहिमेचा एक भाग होता. पुस्तकानुसार, पुतिन यांना हे कॅलेंडर देण्यात आले होते आणि त्यात समाविष्ट असलेल्या मुलींच्या संपर्क तपशीलांचा समावेश होता. 

राष्ट्रपती भवनात गुप्त बैठका!

पुस्तकात दावा केला आहे की, कॅलेंडर बनवल्यानंतर, पुतिन यांच्या सहाय्यकांनी अलिसा यांना त्यांच्या उपनगरीय निवासस्थानी बोलावले. एका सूत्राने सांगितले आहे की, सुमारे एक वर्षापर्यंत, अलिसा यांना दर दोन आठवड्यांनी पुतिन यांना भेटण्यासाठी राष्ट्रपती राजवाड्यात बोलावण्यात येत असे. या बैठकांसाठी, अलिसाला काही प्रकल्प सादर करण्यास सांगितलं जायचं आणि ती ते आनंदाने करायची. पुस्तकात म्हटलं आहे की, "क्रेमलिनच्या बंद खोल्यांमध्ये 58 वर्षीय पुतिन आणि 17 वर्षीय अलिसा यांच्यात काय घडले हे फक्त पुतिनलाच माहिती असायचं." त्यावेळी पुतिनचे लग्न त्यांची पत्नी लुडमिलाशी झाले होते आणि जिम्नॅस्ट अलिना काबाएवासोबतही त्यांचे गुप्त संबंध होते, ज्यांच्याशी नंतर त्यांना दोन मुलं झाली.

पुतिनचा बक्षीस आणि अलिसाचा बोल्ड फोटो

पुस्तकानुसार, पुतिनने अलिसाला मॉस्कोमधील प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय संबंध संस्थेत प्रवेश दिला. जी तिच्यासाठी बक्षीस म्हणून सांगितलं जात होते. पण जेव्हा पुतिनची अलिसाबद्दलची आवड कमी झाली, तेव्हा अलिसाने त्यांच्या 60 व्या वाढदिवशी "पुसी फॉर पुतिन" नावाचा एक फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केला. या फोटोमध्ये, ती लाल ड्रेस आणि खोल गळ्यात काळ्या मांजरीला धरून बसलेली दिसली. पुतिनला हा फोटो आवडला नाही आणि अलिसाने लवकरच तो डिलीट केला.

आता अलिसाचे आयुष्य कसे आहे?

आता 32 वर्षीय अलिसा विवाहित असून मॉस्कोच्या एका महागड्या भागात एका आलिशान अपार्टमेंटमध्ये राहते. पुतिन यांनी तिला हे अपार्टमेंट दिले का असे विचारले असता, तिने हा "मूर्ख प्रश्न" म्हणून फेटाळून लावला आणि सांगितलं की तिने स्वतःच त्यासाठी पैसे दिले आहेत. या बातमीच्या सत्यतेचा कोणताही ठोस पुरावा नाही, पण त्यामुळे पुतिन यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, हे मात्र नक्की आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Vladimir Putinstudentsrussiacrimemoney

इतर बातम्या

शिरसाटांविरोधात सिडकोवर राष्ट्रवादीनं काढला मोर्चा, केली रा...

महाराष्ट्र बातम्या