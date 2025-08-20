17 वर्षांच्या मुलीचं कामुक फोटो पाहून पुतिन वेडे झाले; प्रोजेक्टच्या बहाण्याने घरी बोलावत असे अन् मग...ते संबंध उघड

Vladimir Putin-Alisa Kharcheva Love Story : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याबद्दल एक खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर एका 17 वर्षीय मुलीशी अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या तरुणीने त्यांच्यासाठी कामुक कॅलेंडरमध्ये खास फोटोशूट केलं होतं. कोण आहे ती मुलगी आणि काय आहे नेमकं प्रकरण जाणून घेऊयात. (Vladimir putin secret teen lover Alisa Kharcheva putin relationship love story)
ब्रिटिश वृत्तपत्र द सन (thesun.co.uk) च्या वृत्तानुसार, पत्रकार रोमन बदानिन आणि मिखाईल रुबिन यांनी लिहिलेल्या "द जार इन पर्सन हाऊ व्लादिमीर पुतिन फूल्ड अस ऑल" या पुस्तकात हा धक्कादायक खुलासा करण्यात आले आहेत. पुस्तकात म्हटलं आहे की 2011 मध्ये, जेव्हा पुतिन 58 वर्षांचे होते, तेव्हा त्यांची भेट 17 वर्षांची अलिसा खारचेवाशी झाली होती. मॉस्को स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांनी बनवलेल्या कामुक कॅलेंडरमध्ये अलिसा एप्रिल महिन्याची मॉडेल होती. 2012 च्या रशियन राष्ट्रपती निवडणुकीपूर्वी पुतिन यांच्या त्यांच्या पुरुषी प्रतिमेला बळकटी देण्यासाठी हे कॅलेंडर पुतिन यांच्या जनसंपर्क मोहिमेचा एक भाग होता. पुस्तकानुसार, पुतिन यांना हे कॅलेंडर देण्यात आले होते आणि त्यात समाविष्ट असलेल्या मुलींच्या संपर्क तपशीलांचा समावेश होता.
पुस्तकात दावा केला आहे की, कॅलेंडर बनवल्यानंतर, पुतिन यांच्या सहाय्यकांनी अलिसा यांना त्यांच्या उपनगरीय निवासस्थानी बोलावले. एका सूत्राने सांगितले आहे की, सुमारे एक वर्षापर्यंत, अलिसा यांना दर दोन आठवड्यांनी पुतिन यांना भेटण्यासाठी राष्ट्रपती राजवाड्यात बोलावण्यात येत असे. या बैठकांसाठी, अलिसाला काही प्रकल्प सादर करण्यास सांगितलं जायचं आणि ती ते आनंदाने करायची. पुस्तकात म्हटलं आहे की, "क्रेमलिनच्या बंद खोल्यांमध्ये 58 वर्षीय पुतिन आणि 17 वर्षीय अलिसा यांच्यात काय घडले हे फक्त पुतिनलाच माहिती असायचं." त्यावेळी पुतिनचे लग्न त्यांची पत्नी लुडमिलाशी झाले होते आणि जिम्नॅस्ट अलिना काबाएवासोबतही त्यांचे गुप्त संबंध होते, ज्यांच्याशी नंतर त्यांना दोन मुलं झाली.
पुस्तकानुसार, पुतिनने अलिसाला मॉस्कोमधील प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय संबंध संस्थेत प्रवेश दिला. जी तिच्यासाठी बक्षीस म्हणून सांगितलं जात होते. पण जेव्हा पुतिनची अलिसाबद्दलची आवड कमी झाली, तेव्हा अलिसाने त्यांच्या 60 व्या वाढदिवशी "पुसी फॉर पुतिन" नावाचा एक फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केला. या फोटोमध्ये, ती लाल ड्रेस आणि खोल गळ्यात काळ्या मांजरीला धरून बसलेली दिसली. पुतिनला हा फोटो आवडला नाही आणि अलिसाने लवकरच तो डिलीट केला.
आता 32 वर्षीय अलिसा विवाहित असून मॉस्कोच्या एका महागड्या भागात एका आलिशान अपार्टमेंटमध्ये राहते. पुतिन यांनी तिला हे अपार्टमेंट दिले का असे विचारले असता, तिने हा "मूर्ख प्रश्न" म्हणून फेटाळून लावला आणि सांगितलं की तिने स्वतःच त्यासाठी पैसे दिले आहेत. या बातमीच्या सत्यतेचा कोणताही ठोस पुरावा नाही, पण त्यामुळे पुतिन यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, हे मात्र नक्की आहे.