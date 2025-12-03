English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुतिन यांच्या आजुबाजूला कोणी फिरकूही शकत नाही, फक्त 'यांना'च आहे परवानगी; काय आहे हा 'सिलोविकी' प्रकार?

Putin India Visit: कोणकोणत्या व्यक्ती पुतीन यांच्या संपर्कात? का त्यांनाच आहे ही परवानगी? जाणून म्हणाल हे वेगळंच प्रकरण आहे...   

सायली पाटील | Updated: Dec 3, 2025, 03:55 PM IST
पुतिन यांच्या आजुबाजूला कोणी फिरकूही शकत नाही, फक्त 'यांना'च आहे परवानगी; काय आहे हा 'सिलोविकी' प्रकार?
vladimir Putins Inner Circle Siloviki Power Structure And Security of russia president

Putin India Visit: रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन भारत दौऱ्यासाठी सज्ज झालेले असतानाच त्यांच्या या विशेष दौऱ्याची प्रचंड चर्चा राजकीय वर्तुळासह जनसामान्यांमध्येही होताना दिसत आहे. याच चर्चांमध्ये समोर आलेला एक मुद्दा म्हणजे रशियन राष्ट्राध्यक्षांच्या आजुबाजूला वावरणारी खास माणसं. याच माणसांना 'सिलोविकी' असं म्हटलं जातं. 

हा शब्द त्या अधिकाऱ्यांसाठी वापरला जातो, जे आधी 'केजीबी'सारख्या गुप्तचर यंत्रणांमध्ये काम करत होते आणि आता पुतिन यांच्या आजुबाजूला वावरतात. ही मंडळी पुतिन यांना निर्णयांमध्ये सल्ले देतात. संरक्षण, राजकारण, राष्ट्रहित अशा प्रकरणांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पुतिन यांच्या जवळच्या माणसांमध्ये दोन श्रेणीतील माणसं असतात. एक म्हणजे 'टेक्नोक्रेट्स', जे सरकारच्या अख्तयारित काम करतात पण संरक्षणपर गोष्टींमध्ये लक्ष घालत नाहीत. आणि 'सिलोविकी' जे पुतिन आणि देशाच्या संरक्षणासंदर्भातील प्रत्येक निर्णयात मोठी भूमिका बजावतात. (Putin Siloviki Inner Circle)

हेसुद्धा वाचा : प्रमाणाबाहेर मोबाईल वापरणाऱ्या 'या' वयोगटातील लहान मुलं संकटात; पालकांनी विचारही केला नसेल इतकी गंभीर बाब 

पुतिन यांच्या गटात कोण आहेत 'सिलोविकी'? 

वालेरी गेरासिमोव– हे लष्करातील जनरल स्टाफ प्रमुख असून, युक्रेनवर हल्ला करण्याची योजना त्यांच्याच कार्यकाळातील होती. ते पुतिन यांच्या सैन्यातील जुन्या सैनिकांपैकी एक आहेत. 
एंटोन वॅनो- राष्ट्रपती कार्यालयाचे चीफ ऑफ स्टाफ अशी त्यांची ओळख. पुतिन प्रशासनातील सुव्यवस्थेवर ते लक्ष देतात. 
यूरी कोवलचुक– हे पुतिन यांचे वैयक्तिक आणि कौटुंबिक मित्र असून, त्यानी कधीच कोणतं सरकारी पद सांभाळलं नाही. मात्र पुतिन यांच्या विचारांचे ते खंदे समर्थक आहेत. 
सर्गेई शोइग- यांच्यावर संरक्षण मंत्रीपदाची जबाबदारी असून त्यांनी सैन्यात KGB सेवा केलेली नाही. मात्र आधुनिक रशियन सैन्य आणि लष्करी यंत्रणा त्यांच्या अख्तयारित काम करते. 
निकोलाई पात्रुशेव- हे रशियाच्या संरक्षण परिषदेचे प्रमुख असून, पुतिन यांचे जुने मित्र आहेत. पाश्चिमात्य देशांचे ते आलोचक आहेत. रशियाविरोधाकीत कटकारस्थानांचा त्यांनी अनेकदा दावा केला आहे. 
सर्गेई नारिश्किन- सर्गेई यांच्यावर रशियातील एसवीआर या परदेशी गुप्तचर यंत्रणेची जबाबदारी आहे. ते रशियाचा इतिहास आणि संस्कृतीला आपल्यानुसार प्रचारित करण्यात सक्रिय आहेत. 
अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव- रशियातील देशांतर्गत गुप्तचर यंत्रणा FSB चे ते प्रमुख असून देशात संरक्षण आणि पुतिन यांची सत्ता टिकवून ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

