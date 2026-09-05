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1 लाख लोकांना नोकरीवरुन काढणार; जगातील सर्वात मोठी कर्मचारी कपात, Volkswagen कंपनीच्या निर्णयामुळे ऑटो सेक्टरमध्ये खळबळ

 ऑटो सेक्टरमध्ये खळबळ माजवणारी बातमी समोर आली आहे. Volkswagen कंपनी 1 लाख लोकांना नोकरीवरुन काढणार आहे.  जगातील सर्वात मोठी कर्मचारी कपात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 05, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:47 PM IST
1 लाख लोकांना नोकरीवरुन काढणार; जगातील सर्वात मोठी कर्मचारी कपात, Volkswagen कंपनीच्या निर्णयामुळे ऑटो सेक्टरमध्ये खळबळ

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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