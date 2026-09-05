/1 लाख लोकांना नोकरीवरुन काढणार; जगातील सर्वात मोठी कर्मचारी कपात, Volkswagen कंपनीच्या निर्णयामुळे ऑटो सेक्टरमध्ये खळबळ

Volkswagen Layoff : जगप्रसिद्ध जर्मन कार कंपनी फोक्सवॅगनने एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे ऑटो सेक्टरमध्ये खळबळ माजली आहे. फोक्सवॅगन कंपनीने मोठी कर्मचाची कपात जाहीर केली आहे. मोठ्या खर्च कपातीच्या योजनेचा भाग म्हणून 2030 पर्यंत कंपनी 1,00,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन कमी कमी करणार आहे. जागतिक वाहन उद्योगात आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी पुनर्रचना असणार आहे.
कंपनीने काही दिवसांपूर्वी 50,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढण्याची घोषणा केली होती. यानंतर आता कंपनीने दुप्पट कर्मचारी कपातीची घोषणा केली आहे. आणखी 50,000 कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याची घोषणा केली आहे. ही एकूण कपात समूहाच्या एकूण कर्मचारी संख्येच्या अंदाजे 15 टक्के आहे. कंपनीने फोक्सवॅगन ग्रुप ज्यात बेंटले आणि ऑडी ब्रँड्सचाही समावेश आहे अशा उत्पादित होणाऱ्या कार मॉडेल्सची संख्या निम्मी करण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
कंपनी पुढील आठ वर्षांत जर्मनीमधील चार उत्पादन प्रकल्प बंद करण्याचाही विचार सुरू करत आहे. "वाढती जागतिक स्पर्धा, बदलती मागणी आणि वाहन उद्योगातील तांत्रिक बदल लक्षात घेता, मनुष्यबळाला आर्थिक वास्तवाशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे. असे फोक्सवॅगन ग्रुपने एका निवेदनात म्हटले आहे.
फोक्सवॅगन कंपनी स्कोडा, सीट, पोर्शे, कुप्रा आणि लॅम्बोर्गिनी यांसारख्या ब्रँड्सच्या कारचे उत्पादन करते. या सर्व ब्रॅंड्स मिळून कंपनीत 650,000 पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. फोक्सवॅगन ग्रुपने 2035 पर्यंत आपल्या मॉडेल पोर्टफोलिओमध्ये अंदाजे 50 टक्के कपात करण्याची योजना आखली आहे. प्राधान्य दिलेल्या मॉडेल्सचा उद्देश उत्कृष्ट डिझाइन आणि तंत्रज्ञान प्रदर्शित करणे, तसेच कमी व्हेरिएंट्सवर लक्ष केंद्रित करून नफा वाढवणे हा आहे, असे कंपनीने म्हटले आहे.
फोक्सवॅगन कंपनीला जागतिक बाजारपेठेत चीनी EV कार उत्पादक कंपन्यांचा सामना करावा लागत आहे. चीनी वाहन बाजारपेठेतील बदलत्या विकासाच्या अपेक्षांशी जुळवून घेत आहे. 'ग्लोबल साउथ'कडे आपला निर्यात व्यवसाय विस्तारत आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, धोरणात्मक नसलेले उपक्रम विकले जातील किंवा त्यांची पुनर्रचना केली जाईल. स्थावर मालमत्ता पोर्टफोलिओचेही पुनरावलोकन केले जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेचा उद्देश एक अधिक सुटसुटीत आणि कार्यक्षम रचना तयार करणे आणि भांडवलाचा अधिक प्रभावीपणे वापर करणे हा आहे. सध्या अनेक EV वाहने मोठ्या प्रमाणात ऑटो सेक्टरकाबीज करत आहेत.