Marathi News
एकाचवेळी 2300 लोकांना नोकरीवरुन काढणार; 1,00,000 कर्मचारी असलेल्या जगप्रसिद्ध Volkswagen कंपनीने घेतला मोठा निर्णय

जगप्रसिद्ध Volkswagen कंपनीने घेतला मोठा निर्णय घेतला आहे. कंपनी एकाचवेळी 2300 लोकांना नोकरीवरुन काढणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 23, 2025, 06:16 PM IST
Volkswagen MAN Truck & Bus Layoffs: जागतिक मंदीचा फटका फक्त IT सेक्टरच नाही तर सर्वच क्षेत्रांना बसत आहे. एकेकाळी  1,00,000 कर्मचारी असलेल्या जगप्रसिद्ध Volkswagen कंपनीने मोठा निर्णय  घेतला आहे.  फोक्सवॅगनची ट्रक आणि बस उत्पादन करणारी उपकंपनी, MAN ट्रक अँड बस, कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकत आहे. जर्मनीच्या संघर्षशील ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रासाठी हा सर्वात मोठा धक्का आहे. एकाचवेळी 2300 लोकांची नोकरी जाणार आहे. 

एका निवेदनात कंपनीने म्हटले आहे की 2030 पर्यंत देशात सुमारे 2,300 लोकांच्या नोकऱ्या जातील. हे कंपनीच्या जर्मन कर्मचाऱ्यांच्या सुमारे 20 टक्के आहे. MAN ट्रक अँड बस म्हणते की नोकऱ्या कपातीचा भाग म्हणून कोणतीही सक्तीची कामावरून काढून टाकली जाणार नाही, परंतु त्याऐवजी लवकर निवृत्तीसारखे ऐच्छिक उपाय निवडले जातील. जर्मनी आणि युरोपमधील मंद आर्थिक वाढीमुळे जड वाहनांच्या मागणीत घट झाली आहे, ज्यामुळे जर्मन ट्रक कंपन्यांना खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करावा लागला आहे. अहवालानुसार, MAN ट्रक अँड बसने एका निवेदनात म्हटले आहे की, "MAN ला जर्मनीतील ट्रक बाजाराच्या सततच्या कमकुवतपणाशी जुळवून घेण्याची आणि त्यांची खर्चाची स्थिती आणखी सुधारण्याची आवश्यकता आहे. कंपनीवर उच्च खर्चाचा, विशेषतः वीज आणि कामगार खर्चाचा भार आहे आणि आशियाई स्पर्धकांचा दबाव देखील वाढत आहे."

उच्च उत्पादन खर्च आणि चीनकडून वाढती स्पर्धा ही एक समस्या बनली आहे. MAN ट्रक आणि बसमधील स्पर्धक डेमलर ट्रकने या वर्षी जुलैमध्ये सांगितले होते की ते वार्षिक युरोपीय खर्च 1 अब्ज युरोने कमी करण्याच्या योजनेचा भाग म्हणून 2030 पर्यंत 50,000 नोकऱ्या कमी करतील. जर्मनीचा मोठा ऑटोमोटिव्ह उद्योग उच्च उत्पादन खर्च आणि चीनकडून वाढत्या तीव्र स्पर्धेशी झुंजत आहे. फेडरल स्टॅटिस्टिक्स एजन्सीने म्हटले आहे की गेल्या वर्षी या क्षेत्राने सुमारे 50,000 नोकऱ्या गमावल्या.

अमेरिकन टेलिकम्युनिकेशन कंपनी व्हेरिझॉन 13,000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकत आहे. कंपनीने आतापर्यंत केलेल्या कामावरून कपातीचा हा सर्वात मोठा टप्पा आहे. खर्चात कपात आणि पुनर्रचना यामुळे ही कपात करण्यात आली आहे. कंपनी आउटसोर्स केलेल्या आणि इतर बाह्य कामगार खर्चातही लक्षणीय घट करेल. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस, व्हेरिझॉनमध्ये अंदाजे 1,00,000 पूर्णवेळ कर्मचारी होते.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.

