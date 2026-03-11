English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  50,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार? जगातील सर्वात मोठ्या कार कंपनीने जाहीर केला मोठा निर्णय, Audi आणि Porsche कारच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश

50,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार? जगातील सर्वात मोठ्या कार कंपनीने जाहीर केला मोठा निर्णय, Audi आणि Porsche कारच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश

जगातील सर्वात मोठ्या कार कंपनीने कर्मचारी कपातीची घोषणा केली आहे. 50,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 11, 2026, 04:42 PM IST
Volkswagen to cut 50,000 jobs : अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाचा परिणाम जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसत आहे. जवळपास सर्वच क्षेत्रातील कंपन्यांना याचा फटका बसला आहे. अशातच ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या फोक्सवॅगन (Volkswagen) कंपनीने मोठी कर्मचारी कपात जाहीर केली आहे. Volkswagen कंपनीत काम करणाऱ्या 50,000 कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार आहे. 

2030 पर्यंत जर्मनीमध्ये 50,000 कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याची घोषणा कंपनीने केली आहे. यामागील कारण म्हणजे कंपनीला मोठा नफा होत आहे.  कंपनीचा नफा जवळजवळ एका दशकातील सर्वात कमी पातळीवर आला आहे. 10 -ब्रँड गट चिनी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांकडून वाढती स्पर्धा, वाढता उत्पादन खर्च आणि अमेरिकेच्या शुल्काच्या परिणाम, या सर्वांचा कंपनीच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे यामुळेच कंपनीने कर्मचारी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ऑडी आणि पोर्श कर्मचाऱ्यांनाही  फटका 

वृत्तसंस्था एएफपीच्या वृत्तानुसार, दरवर्षी 15 अब्ज युरो वाचवण्याच्या कंपनीने कर्मचारी कपातीचा निर्णय घेतला आहे. 2024 च्या अखेरीस कंपनीने अनेक ग्रुपसह करार होता. 2030 पर्यंत त्यांच्या मुख्य ब्रँडमधील 35,000 नोकऱ्या कमी कराव्यात. सीईओ ब्लूम म्हणाले की, पुढील कपात केवळ मुख्य फोक्सवॅगन ब्रँडपुरती मर्यादित राहणार नाही तर त्यांच्या प्रीमियम ब्रँड ऑडी आणि पोर्श तसेच समूहाच्या सॉफ्टवेअर उपकंपनी कॅरियाडमधील कामगारांवरही याचा परिणाम होणार आहे.

स्थानिक स्पर्धकांकडून आव्हान

2025 मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने बिगर अमेरिकन कार उत्पादकांवर शुल्क लादण्यापूर्वीच, युरोपमधील मंद मागणी, कमी मागणी असूनही ईव्हीमध्ये गुंतवणूक करण्याचा उच्च खर्च आणि चीनमध्ये वेगाने घटणारी विक्री यासारख्या आव्हानांना फोक्सवॅगन तोंड देत होते. जर्मनीमध्ये मुख्यालय असलेली, फोक्सवॅगन कंपनीने जगातील सर्वात मोठी ऑटो बाजारपेठ असलेल्या चीनमध्ये दीर्घकाळापासून आपले अस्तित्व टिकवून ठेवले होते. आता मात्र, चीनमध्ये व्यवसाय करणे कंपनीसाठी अवघड झाले आहे. कंपनीला आता स्थानिक स्पर्धकांकडून तगडी स्पर्धा करावी लागत आहे. कंपनीची विक्री बीवायडी आणि गीली सारख्या इतर ब्रँडपेक्षा मागे पडली आहे.

कंपनीचे उत्पन्न घटले

2025 मध्ये फोक्सवॅगनने 8.9 अब्ज युरो (10.4 अब्ज) चा ऑपरेटिंग नफा नोंदवला, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 53 टक्के जास्त आहे. एलएसईजीच्या एकमत डेटानुसार, हा आकडा विश्लेषकांच्या 9.4 अब्ज युरोच्या अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. कार निर्मात्याचा पूर्ण वर्षाचा महसूल सुमारे 322 अब्ज युरो होता. जो 2024 मध्ये 324.7 अब्ज युरो होता आणि 2026 साठी कंपनीचा विक्री वाढीचा अंदाज लक्षणीयरीत्या कमी आहे. फोक्सवॅगनने म्हटले आहे की या वर्षी महसूल वाढ 0 ते 3 टक्के च्या दरम्यान असेल, जी विश्लेषकांच्या अपेक्षेपेक्षा कमी आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

