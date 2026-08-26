/50,000 लोकांना नोकरीवरुन काढणार; जगातील दुसऱ्या क्रमाकांच्या ऑटोमोबाईल कंपनीच्या निर्णयामुळे ऑटो सेक्टरमध्ये खळबळ

Volkswagen : IT सेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात होत आहे. अशातच आता ऑटो सेक्टरमध्ये खळबळ माजवणारी अपडेट समोर आली आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमाकांच्या ऑटोमोबाईल कंपनी असलेल्या फोक्सवॅगन कंपनीने मोठ्या कर्मचारी कपातीची घोषणा केली आहे. फोक्सवॅगन कंपनी 50,000 कर्मचारी कपात करण्याची योजना आखत आहे. असे झाल्यास एकाचवेळी 50,000 लोकांची नोकरी जाणार आहे.
ऑडी, पोर्शे, लॅम्बोर्गिनी, बेंटले आणि स्कोडा यांसारख्या प्रतिष्ठित आणि आलिशान ब्रँड्सची कारची मालकी फोक्सवॅगन कंपनीकडे आहे. एकेकाळी जगातील पहिल्या क्रमांकाची कार उत्पादक आणि आजही युरोपियन ऑटोमोबाईल बाजारावर वर्चस्व गाजवणाऱ्या कंपनीने कर्मचारी कपातीचा निर्णय जाहीर केल्याने ऑटोसेक्टरला मोठा धक्का बसला आहे. फोक्सवॅगन कंपनी आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, एकेकाळी लाखो लोकांना रोजगाराची हमी देणारी ही कंपनी आता हजारो कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची योजना आखत आहे.
अनेक दशके जागतिक ऑटो क्षेत्रावर वर्चस्व गाजवणारी जर्मन कंपनी सध्या मोठ्या संकटात आहे. फोक्सवॅगनकंपनीचे सीईओ ऑलिव्हर ब्लूम जर्मनीतील वोल्फ्सबर्ग येथील कंपनीच्या मुख्यालयात 10,000 कर्मचाऱ्यांना संबोधित करण्यासाठी पोहोचले, तेव्हा त्यांचे स्वागत टाळ्यांच्या गजरात नव्हे, तर निषेध आणि घोषणाबाजीने झाले. ब्लूम यांनी कर्मचाऱ्यांना 'एकत्र काम करण्याचे' आवाहन केले, परंतु सहानुभूतीऐवजी त्यांना संतापाचा सामना करावा लागला. आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी कंपनीला कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील असा इशारा ब्लूम यांनी दिला.
कंपनीने पुनर्रचना योजना तयार केली आहे. खर्च कमी करण्यासाठी कंपनी व्यवस्थापनाने 50,000 नोकऱ्या कमी करण्याचा प्लान तयार केला आहे. यापैकी सर्नवाधिक कपात ही कंपनीचे मुख्यालय असलेल्या जर्मनीमध्ये होणार आहे. कंपनीने 50,000 लोकांना नोकरीवरुन काढण्याचा निर्णय जाहीर केला असला तरी प्रत्यक्षात मात्र, 1,00,000 लोकांची नोकरी धोक्यात आहे. कंपनीचे अनेक कारखाने बंद होऊ शकतात. सक्तीच्या नोकरकपातीऐवजी ऐच्छिक राजीनामा, स्वेच्छानिवृत्ती आणि नवीन भरती थांबवणे यांसारख्या पर्यायांना प्राधान्य देण्याची कंपनीची योजना आहे.
जर्मनीतील अनेक प्रमुख कारखान्यांचे भवितव्य धोक्यात आहे. ओस्नाब्रुक येथील कारखान्यातील उत्पादन पुढील वर्षी बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. कारखाना बंद करण्याची वेळ टाळण्यासाठी, कंपनी व्यवस्थापन कारखाने हस्तांतरित करण्याबाबत चर्चा करत आहे. जर्मनीमध्ये, एमडेन, हॅनोव्हर, झ्विकाऊ आणि नेकार्सुलम या कारखान्यांमधून मिळणारा नफा लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. 2030 पर्यंत यातून मिळणारे उत्पन्न पूर्णपणे कमी होऊ शकते.
प्रचंड नफा मिळवणारी फोक्सवॅगन कंपनी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. कंपनी तोट्यात जाण्यामागे वाढती स्पर्धा हे प्रमुख कारण आहे. चिनी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उत्पादकांकडून या कंपनीला मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. एकेकाळी फोक्सवॅगनची सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या चीनमधील विक्रीत मोठी घट झाली आहे. शिवाय, कंपनीचा उत्पादन खर्च तिच्या प्रतिस्पर्धकांच्या तुलनेत सुमारे 30 टक्के जास्त आहे. अमेरिकेने लादलेले आयात शुल्क आणि पारंपरिक वाहनांकडून इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानाकडे होणाऱ्या मंद संक्रमणामुळे कंपनीच्या समस्या आणखी वाढल्या आहेत. खर्च आणि नफा यांच्या ताळमेळ बसवण्याचा कंपनीचा प्रयत्न सुरु आहे.