Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /विश्व
  • /50,000 लोकांना नोकरीवरुन काढणार; जगातील दुसऱ्या क्रमाकांच्या ऑटोमोबाईल कंपनीच्या निर्णयामुळे ऑटो सेक्टरमध्ये खळबळ

50,000 लोकांना नोकरीवरुन काढणार; जगातील दुसऱ्या क्रमाकांच्या ऑटोमोबाईल कंपनीच्या निर्णयामुळे ऑटो सेक्टरमध्ये खळबळ

IT नंतर ऑटो सेक्टरमध्ये मोठा भूकंप येणार आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमाकांच्या ऑटोमोबाईल कंपनीने मोठ्या कर्मचारी कपातीची घोषणा केली आहे. कंपनी 50,000 लोकांना नोकरीवरुन काढणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 26, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:59 PM IST
50,000 लोकांना नोकरीवरुन काढणार; जगातील दुसऱ्या क्रमाकांच्या ऑटोमोबाईल कंपनीच्या निर्णयामुळे ऑटो सेक्टरमध्ये खळबळ

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
समंथा रुथ प्रभूने शेअर केले प्रेग्नन्सी वर्कआउटचे व्हिडिओ; 'Tiny Human' पोस्टने वेधले लक्ष; व्यायामाला फॉलो नका करू
2
3
4
5