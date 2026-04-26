सध्यापेक्षा भयानक परिस्थिती होणार? अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध धोकादायक वळणावर

Iran Israel War : अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांमधील तणाव वाढत आहे. त्यात शांतता चर्चेची दुसरी फेरी काल होणार, अशी बातमी समोर आली. मात्र अपेक्षेप्रमाणे कालची चर्चा झालीच नाही. त्यामुळे शांतता चर्चा घडवून आणणारा पाकिस्तान तोंडावर पडला. अमेरिकेनं ठेवलेल्या अटी जाचक असल्यानं इराण त्याला विरोध करतोय. तर दुसरीकडे इराणला आमचं ऐकावं लागेल अन्यथा परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी अमेरिकेकडून दिली जात आहे. त्यातच पाकिस्तानातल्या शांतता चर्चेला ट्रम्प यांनी सुरूंग लावला आहे.
ट्रम्प यांनी आपले विशेष दूत स्टीव विटकॉफ आणि जेरेड कुशनर यांचा नियोजित पाकिस्तान दौरा तडकाफडकी रद्द केला. केवळ चर्चेसाठी 18 तासांचा विमान प्रवास करून पाकिस्तानात जाण्यात काहीच अर्थ नाही असं म्हणत ट्रम्प यांचं इराणला थेट अमेरिकेशी संपर्क साधण्याचं आव्हान. अमेरिकाच पॉवरफुल, इराणला शांतता हवी तर फोन उचला अन् बोला, असं ट्रम्प म्हणालेत
दुसरीकडे इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांची पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्याशी चर्चा केली. अमेरिकेशी चर्चा करण्यासाठी इराणची चक्क 10 अटींची यादी मात्र अमेरिकेशी थेट संवाद साधायला नकार दिला. अराघची यांचा दौरा अमेरिकेसाठी नाही तर द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चेसाठी, धमकी आणि दबावाच्या वातावरणात अमेरिकेशी कोणतीही चर्चा नाही. इराणने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
दोन्ही देशांमध्ये विचारांचा किती अभाव आहे, हेच दिसतंय, असं मत या घडामोडींवर आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचे अभ्यासक निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल सतीश ढगेंनी व्यक्त केलंय. होर्मुझ सामुद्रधुनीमधली इराणची नाकेबंदी, त्याला अमेरिकेनं दिलेला इशारा यामुळे चर्चा फिस्कटल्याचं बोललं जातंय. ही चर्चा फिस्कटल्यानं येत्या काळात जगाच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा धोका निर्माण होऊ शकतो, असं मत सतीश ढगेंनी व्यक्त केलंय.
अमेकिरा इराण यांच्यातला युद्धविराम अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनिश्चित काळासाठी वाढवल्याची माहिती समोर आली होती. पण प्रस्ताव येईपर्यंत इराणच्या बंदरांची नाकेबंदी सुरूच राहणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. दोन्ही देशांची टोकाची भूमिका पाहता, जर चर्चा हवी असेल तर दोघांनाही एक एक पाऊल मागे घ्यावंच लागेल.