/तेलवाहू जहाजावर अमेरिकेचा हल्ला; 24 पैकी 3 भारतीय बेपत्ता, अथांग समुद्रात काय घडलं?

US attack on Oman Coast Oil tanker : आखाती देशांमध्ये असणाऱ्या तणावाचा परिणाम भारतासह बऱ्याच आशियाई देशांवर झाला. कुठं पुरवठा साखळी तुटली तर कुठं देशातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातील आर्थिक भार वाढला. याचदरम्यान आता अमेरिकेच्या भूमिकेवर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं टीकेची झोड उठवली आहे. कारण ठरतंय ते म्हणजे ओमानच्या किनारपट्टीनजील एका तेलवाहू जहाजावर अमेरिकेनं केलेला हल्ला.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं जारी केलेल्या माहितीनुसार या जहाजावर असणाऱ्या चालक दल सदस्यांमध्ये 24 भारतीय होते. यापैकी 21 जणांना सुरक्षितरित्या बाहेर काढण्यात आलं असतं तरीही अद्यापही 3 भारतीय बेपत्ताच आहेत, ज्यामुळं अमेरिकेच्या या हल्ल्यावर भारतानं निंदात्मक सूर आळवला. आपल्या प्रतिक्रियेमध्ये मंत्रालयानं लिहिलं, 'ओमानच्या किनाऱ्यानजीक सेटेबेलो नावाच्या जहाजावर झालेल्या हल्ल्याची आम्ही निंदा करतो. या जहाजावरील 24 पैकी 21 भारतीयांचा वाचवण्यात यश आलं असलं तरीही 3 भारतीय मात्र बैपत्ता आहेत'. सदर घटनेनंतर ओमानमध्ये असणाऱ्या भारतीय दूतावासासोबत केंद्र शासन सातत्यानं संपर्कात असून, शोधमोहिम आणि बचावकार्याबाबतची क्षणोक्षणी माहिती मिळवत असल्याचंही परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट केलं.
आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रात जहाजांवर होणारे हल्ले हा अतिशय गंभीर आणि चिंतेचा विषय असून, त्यावर वेळीच नियंत्रण आणणं गरजेची बाब ठरत आहे. सदर परिस्थिती पाहता आपण सर्व पक्षांना तात्काळ येथील तणावावर तोडगा काढत या क्षेत्रात शांतता आणि स्थैर्य आणण्यासाठी मुद्सद्दी मार्गानं निष्कर्षांच्या दिशेनं जाणाऱ्या चर्चा यशस्वी ठरण्यासाठी आवाहन करतो असं भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट केलं.
व्यावसायिक हेतूनं या क्षेत्रात असणारी जहाजं आणि नागरी वस्त्या किंवा तत्सम सुविधांवर युद्धामध्ये निशाण्यावर घेणं तातडीनं थांबवावं अन्यथा आंतरराष्ट्रीय कायद्याची मदत घेत सागरी मार्गातील प्रवास आणि व्यापार सुविधा पुरवाव्यात अशी ठाम भूमिका भारतानं मांडली. गेल्या काही दिवासांपासून आखाती देशांमध्ये असणाऱ्या या तणावाचे परिणाम सागरी वाहतुकीवर होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधत 100 हून अधिक दिवसांपासून सुरू असणाऱ्या या संघर्षानं मानवनिर्मिक संकटात भर टाकली असून जागतिक अर्थव्यवस्था आणि उर्जा संसाधनांवरही याचा गंभीर परिणाम झाल्याची बाब भारतानं अधिक स्पष्टपणे मांडली.