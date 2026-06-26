/एका ड्रोन हल्ल्यानं घडी विस्कटली; होर्मुझ सामुद्रधुनीत पुन्हा तणाव, 11000 जणांचा जीव धोक्यात

नवी दिल्ली | युद्धबंदी आणि शांततेच्या करारानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये काहीशी शांतता पाहायला मिळाली होती. मात्र, आता पुन्हा एकदा इथं तणावाची चिन्हं पाहायला मिळत असल्यानं परिस्थिती पुन्हा चिघळल्याचं स्पष्ट होत आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर हा तणाव वाढला. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या पथकांकडून या भागात बचाव अभियान सुरू असतानाच हा हल्ला झाला.
ओमानच्या किनारपट्टीनजीक एका मालवाहू जहाजावर हा हल्ला झाला. ज्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं लगेचच मॅरिटाईम ऑर्हनायझेशनचं बचाव अभियान तातडीनं थांबवलं. या निर्णयामुळं जवळपास 11 हजार नाविकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित झाला असून, ही सर्व मंडळी अद्यापही फारसच्या खाडी क्षेत्रांतील जहाजांवर आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून ओमान आणि अनेक सदस्य देशांच्या मदतीनं इथं असणाऱ्या जहाजांवर अडकलेल्या कर्मचारी आणि नाविकांना सुरक्षितरित्या या भागातून बाहेर काढण्यासाठीची मोहिम सुरू केली होती. इथं असणाऱ्या जहाजांना होर्मुझमधून बाहेर काढणं हा यामागचा मुख्य हेतू होता.
मात्र याचदरम्यान, ओमानच्या किनारपट्टीनजीक सिंगापूरचा ध्वज असणाऱ्या एका मालवाहू जहाजावर ड्रोन हल्ला झाला, ज्यामध्ये जहाजाच्या ब्रिजचं मोठं नुकसान झालं. हल्ल्यानंतर लगेचच इथं सुरु असणारी बचावमोहिम अनिश्चित काळासाठी थांबवण्यात आली ज्यामुळं हजारो नाविकांचा जीव धोक्यात आला आहे.
IMO चे महासचिव आर्सेनियो डोमिंगेज यांनी सांगितल्यानुसार जोपर्यंत इवॅल्युएशन यादीत असणाऱ्या जहाजांच्या सुरक्षिततेची हमी मिळत नाही, तोपर्यंच हे अभियान पुढे जाणार नाही. ही सागरी वाट अद्यापही सुरक्षित नसल्यानं इथं पुन्हा एकदा तणाव पाहायला मिळ आहे. होर्मुध आणि परिसरामध्ये 20 हजार नाविक असून, त्यापैकी 11000 नाविकांना इथून बाहेर काढण्यासाठी एक इवॅल्युएशन प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. दरम्यान अमेरिकेनं आधीच जहाजांना स्पष्ट सूचना देत कोणत्याही जहाजानं विना परवानगी इथून प्रवास करू नये असा इशारा दिला होता.
काही दिवसांपूर्वीच आपल्या परवानगीशिवाय कोणतंही जहाज संयुक्त राष्ट्र आणि ओमानकडून तयार करण्यात आलेल्या सागरी मार्गातून पुढे जाणार नाही असा स्पष्ट इशारा इराणनं दिला होता. इराणनं निर्धारित केलेल्या मार्गाशिवाय इतर कोणताही मार्ग वापरल्यास त्या जहाजांच्या सुरक्षिततेची हमी नसेल असंही इराणनं या हल्ल्यानंतर स्पष्ट केलं. इराणची ही भूमिका पाहता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांना या देशाचे नियम पाळणं बंधनकारक असेल हेच स्पष्ट होत असल्यानं आता या तणावाला कोणतं दुसरं वळण मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
सध्याच्या घडीला होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून दाण्यासाठी दोन कॉरिडोर आहेत. यातील पहिला रस्ता इराणच्या सामुद्रधुनीतून पुढे जातो. या मार्गानं प्रवास करण्यासाठी जहाजांना इराणची एजन्सी PGSA ची परवानगी घेणं अपेक्षित असतं. परवान्याशिवाय इथं कोणत्याही जहाजाला प्रवेश दिला जात नाही. इराणच्या सांगण्यानुसार ही सर्वात सुरक्षित वाट आहे.
दुसरी वा़ट म्हणजे ओमानच्या समुद्रातून निघणारी वाट. संयुक्त राष्ट्र आणि ओमानकडून संयुक्तपणे या मार्गाला प्राधान्य दिलं जात होतं. जिथून काही जहाजं सुरक्षितपणे पुढेही गेली. 24 जून रोजी इथून 60 हून अधिक विमानंसुद्धा पुढं गेली. मात्र, या मार्गानं प्रवास करणं म्हणजे नियमांचं उल्लंघ करणं अशी इराणची भूमिका असल्यानं हा तणाव वाढला. सध्या या तणावावर तोडगा काढण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू असून, खात्रीशीर सुरक्षिततेशिवाय इथं धोका कमी होणार नसल्य़ाचं आयएमओनं स्पष्ट केलं आहे. ज्यामुळं शिपिंग व्यवस्थेला पुन्हा एक हादरा बसला असून, हजारो नाविक- कर्मचारी पुन्हा एकदा संकटात सापडल्याचं चित्र आहे.