/Shocking! या कानचं त्या कानाला कळू न देता चीननं अणूबॉम्ब...; अवकाशातून दिसलेल्या दृश्यामुळं उडाला थरकाप

China nuclear bunkers: अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये सुरु असणारा संघर्ष नवनवीन वळणांवर पोहोचत असतानाच आता चीनमधून एक असं वृत्त समोर आलं, ज्यानं संपूर्ण जगाच्याच चिंतेत भर टाकली आहे.
China nuclear bunkers: इराण आणि अमेरिका या देशांमध्ये सुरू असणारा संघर्ष आणि त्यामुळं आखातामध्ये असणारा तणाव कमी होण्याचं नाव घेत नाहीय. संपूर्ण देशातील पुरवठा साखळी या संघर्षामुळं प्रभावित होत असल्यामुळं लहानमोठे असेल सर्वच देश याबाबतच्याच घडामोडींकडे लक्ष लावून आहेत. यातच चीननं संधीसाधूपणा करत एक अशी खुरापत केली आहे, ज्यामुळं अण्वस्त्र सुसज्जतेबाबत भारताच्या या शेजारी राष्ट्रानं एक भयंकर पाऊल पुढे टाकल्याचच स्पष्ट झालं. अतिशय भीतीदायक अशा या चीनच्या निर्णयामुळं जगभरातून चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. मुख्य म्हणजे याबाबतचा खुलासा चीननं केला नसून, अवकाशातील उपग्रहांनी टीपलेल्या छायाचित्रांमुळं हे गुपित समोर आलं.
अमेरिकेसोबतच्या तणावात भर पडत असतानाच चीनच्या शिनजियांग प्रांतातील निर्मनुष्य आणि रखरखीत वाळवंटामध्ये या देशानं एक अशी गोपनीय जागा तयार केली आहे, ज्यामुळं जगभरातील संरक्षण व्यवस्थांतील तज्ज्ञसुद्धा हडबडले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यात तैवान मुदद्यावरून झालेल्या शाब्दिक चकमकीनंतर रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं काही खळबळजनक उपग्रह छायाचित्र जारी केली. ज्यामध्ये चीननं प्रचंड गोपनीयता बाळगत अतिशय मोठा आणि अभेद्य असा भूमिगत अण्वस्त्र तळ तयार केला असल्याचं सांगितलं. जाणकारांच्या मते सदर निर्णयामागे अमेरिकेच्या आधी अणूहल्ला निष्क्रीय करणं आणि प्रत्युत्तराची कारवाई करत आपली ताकद कोणत्याही परिस्थितीत राखून ठेवण्यासाठीच चीनची ही धडपड सुरू आहे.
निर्मनुष्य वाळवंटात एक मोबाईल मिसाईल लॉन्चर, एअर डिफेंस बॅटरी तैनात करण्यासाठी 80 हून अधिक काँक्रीट पॅड बनवण्यात आले असून, शिनजियांगच्या या वाळवंटात दोन प्रचंड मोठ्या आकाराच्या अष्टकोनी बांधकामवजा गोष्टी दिसत आहेत. ज्यामध्ये लष्करी वाहनं आणि सैनिकांच्या राहण्याची पूर्ण व्यवस्था आहे. या ठिकाणांना मुख्य अण्वस्त्र असणआऱ्या ठिकाणांच्या थेट संपर्कात आणण्यासाठी सुरक्षित बंकर, धावपट्ट्या आणि विशेष रेल्वे रुळांचं जाळंही चीननं तयार केलं आहे.
जागतिक स्तरावर चीन 'नो फर्स्ट यूज' अर्थात सर्वप्रथम अण्वस्त्रांचा वापर न करण्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचा दिखावा करत असलं तरीही प्रत्यक्षात चित्र वेगळं आहे हे यातून स्पष्टच होत आहे. अमेरिकेकडून होणाऱ्या कोणत्याही संभाव्य हस्तक्षेपाला रोखण्यासाठी चीन सध्या आपली ताकद वाढवण्यावरच भर देत असल्याचं इथं स्पष्ट होत आहे.
शिनजियांगमदील पूर्वेकडील वाळवंटामध्ये सुरू असणारं बांधकाम आणि तयार इमारती पाहता सारेच हैराण असून, 'फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स'च्या न्यूक्लिअर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्टचे संचालक हान्स क्रिस्टेंसन यांनी यावर प्रतिक्रिया देत आपण आतापर्यंत असं कोणतंच बांधकाम पाहिलं नसल्याचं म्हणत चीनच्या या निर्णयावर काहीशी चिंताजनक प्रतिक्रिया दिली.