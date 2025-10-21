संपूर्ण जगाला श्रीमंतीचा कानमंत्र देणारा किमयागार; त्यांच्या 'या' 5 Tips कधीच विसरू नका!

Warren Buffett, investment tips : जागतिक स्तरावर जेव्हाजेव्हा श्रीमंती, गुंतवणूक, आर्थिक चढाओढ, पैशांची मोठी उलाढाल हे मुद्दे चर्चेत येतात तेव्हातेव्हा एक नाव अतिशय आदरानं आणि कुतूहलानंही घेण्यात येतं. हे नाव म्हणजे, ज्येष्ठ गुंतवणूक तज्ज्ञ आणि गुंतवणूकदार वॉरेन बफे (Warren Buffett). शेअर बाजाराच्या विश्वातील हे एक असं नाव, ज्यानं कोट्यवधी गुंतवणूकदारांना योग्य मार्ग दाखवला. जाणून आश्चर्य वाटेल, पण बफे यांनी वयाच्या अवघ्या 11 व्या वर्षी पहिला शेअर केला होता आणि आज ते अब्जाधीश आहेत.
शेअर बाजार जगतात गुंतवणुकीत सक्रिय असणाऱ्यांसाठी बफे एक आदर्श आहेत. याच तज्ज्ञांनी सांगितलेली 5 मुख्य सूत्र लक्षात ठेवल्यास गुंतवणुकीतून श्रीमंतीकडे जाण्याचा मार्ग अनेकांना सापडेल असं म्हटलं जातं.
कमी कालावधी नाही, कायम दीर्घकालीन विचारसरणी ठेवा...
शेअर बाजार हा पूर्णपणे अनिश्चिततांवर आधारित असून, इथं जितक्या वेगानं फायदा होतो तितक्याच वेगानं नुकसानही होतं. त्यामुळं बफे यांच्या मते शेअरमधून चांगला परतावा हवा असल्यास कायम मोठ्या आणि दीर्घकालिन गुंतवणुकीचा विचार करा.
इतरांची भीती, तुमच्यासाठी संधी...
बफे यांचा हा सर्वात लोकप्रिय कानमंत्र आहे. जिथं ते सांगतात, 'जेव्हा इतर कोणी हाव करतं तेव्हा भीती बाळगा आणि जेव्हा इतर कोणी घाबरतं तेव्हा मात्र स्वत:चा विचार करा'. म्हणजेच शेअर बाजार घरंगळल्यावकर गुंतवणूकदार बिथरतात. पण, गुंतवणुकीसाठी हाच एक उत्तम काळ असतो. 2008 मधील मंदी, त्यादरम्यान केलेली गुंतवणूक आणि त्यातून मिळालेला सध्याचा नफा हे त्याचं उत्तम उदाहरण.
जो व्यवसाय समजतो तिथंच गुंतवणूक करा
लवकरात लवकर श्रीमंत होण्यासाठी कोणाच्याही प्रभावाखाली येण्याची गरज नाही. यासाठी बफे सांगतात कायम अशा कंपनीत पैसा गुंतवा ज्या व्यवसायाची तुम्हाला कल्पना आहे. गुंतवणुकीआधी बिझनेस मॉडेल, नफा, कर्ज, कंपनीची प्रगती अशा मुद्द्यांवर चर्चा करा.
पोर्टफोलियो डायवर्सिफिकेशन
बफे सोपं उदाहरण देत म्हणतात, सर्वच अंडी कायम एकाच टोपलीत ठेऊ नका. कारण गुंतवणूक कायम समतोल राखून केली जावी. त्याचा काही भाग इक्विटी (शेयर मार्केट), काही भाग सोनं, काही रिअल इस्टेट आणि एफडीमध्ये गुंतवा.
झेपेल तितकीच जोखीम घ्या...
बफे यांच्या कानमंत्रानुसार “Risk comes from not knowing what you're doing.” शेअर बाजारात जोखीम आहे. त्यामुळं इथं पैसे मिळण्यासमवेत पैसे गमावले तरीही ताण घेता कामा नये. यासाठी सुरुवात किमान गुंतवणुकीसाठी करत हळुहळू मोठी पावलं उचलण्यास सुरुवात करा.
(शेअर बाजारातील गुंतवणूक आर्थिक जोखमीचा विषय असून, झी 24 तास त्याची खातरजमा करत नाही. कृपया आर्थिक व्यवहारांसाठी तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घ्या)