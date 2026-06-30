/आम्ही पाकिस्तानचा भाग नाही, PoKमध्ये तीव्र आंदोलन, लोक रस्त्यावर इस्लामाबादमध्ये हायअलर्ट

मुजफ्फराबाद : सिंधपासून खैबर-पख्तुनख्वापर्यंत आणि बलुचिस्तानपासून पाकव्याप्त काश्मीरपर्यंत सर्वच भागांत पाकिस्तानचा क्रूर चेहरा सतत समोर येत आहे. ताज्या घटनेत, काल रात्री रावालाकोट (PoK) मध्ये घबराट पसरली. अनेक दिवसांपासून शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर आसिम मुनीर यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानी लष्कराने पुन्हा एकदा अत्याचार केले. पाकिस्तानी लष्कराने निशस्त्र निदर्शकांवर घातक ड्रोन हल्ला केला.
पाकिस्तानच्या केंद्र सरकारला विरोध करणाऱ्या 'अवामी ॲक्शन कमिटी'चा दावा आहे की, आंदोलनाच्या ठिकाणी ड्रोनद्वारे स्फोटके टाकण्यात आली; ही स्फोटके टायमर लावलेल्या आरडीएक्स (RDX) सारखी होती. सुदैवाने, यात कोणतीही जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही. अशा धोकादायक परिस्थितीत जगून कंटाळलेल्या PoK मधील जनतेने आता पाकिस्तानी नियंत्रणातून मुक्त होण्याची घोषणा केली आहे.
PoK मध्ये अनेक दिवसांपासून सुरू असलेले सरकारविरोधी आंदोलन मंगळवारी अधिक तीव्र झाले, जेव्हा निदर्शकांनी पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्याची उघड घोषणा केली. हजारो निदर्शकांनी ठामपणे सांगितले की, हा प्रदेश पाकिस्तानचा भाग नाही.
याव्यतिरिक्त, निदर्शकांनी पाकिस्तानी लष्कर आणि पीएमएल-एन (PML-N) सरकारला इशारा दिला की, "जर इस्लामाबादने या प्रदेशाचा जीवनावश्यक अन्नधान्याचा पुरवठा रोखणे सुरूच ठेवले, तर आम्हाला पर्यायी मार्ग शोधण्यास भाग पाडले जाईल."
PoK मधील रावालाकोट येथील ईदगाह मैदान हे गेल्या चार दिवसांपासून पाकिस्तानविरोधी निदर्शनांचे केंद्र बनले आहे. शांततापूर्णरीत्या सुरू झालेली आंदोलने दडपण्यासाठी आसिम मुनीर यांच्या लष्कराने वापरलेल्या दडपशाहीच्या पद्धतींचा सामना करणाऱ्या लोकांचे म्हणणे आहे की, मशीन-गनच्या गोळीबारापासून ते रॉकेटपर्यंत सर्व काही वापरून त्यांना लक्ष्य करणाऱ्या सरकारला काश्मिरींच्या ताकदीची कल्पना नाही; ते (पाकिस्तान सरकारचे) सर्व भ्रम लवकरच मोडून काढण्याचा निर्धार करत आहेत. रेशन आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीत दीर्घकाळापासून अडथळा आणला जात असल्याचा आणि त्यामुळे सामान्य जनतेला प्रचंड हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून पाक व्याप्त काश्मिरातील नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. सिंधपासून खैबर-पख्तुनख्वापर्यंत आणि बलुचिस्तानपासून पाकव्याप्त काश्मीरपर्यंत सर्वांना पाकिस्तानात राहायचं नाही आहे. त्यामुळे ते स्वतंत्र होण्याची मागणी करत आहे. पाकिस्तानचे सरकार हे आंदोलन दडपण्याचे प्रयत्न करत आहे. गेल्या वर्षी बलुचिस्तान लढवय्यांनी पाकिस्तानच्या एका रेल्वे गाडीवर हल्ला गेला होता. त्यात पाकिस्तानच्या लष्कराला मोठे नुकसान झाले होते.