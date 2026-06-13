/बचाव अशक्यच! पृथ्वीसमोर एल निनोशिवाय आणखी एक नवं संकट; अचानकच महासागरातील पाणी थंड होण्यास सुरुवात

Earth Weather Changes : पॅसिफिक महासागराच्या पृष्ठावरील पाण्याचं तापमान वाढत असल्यामुळं संपूर्ण जग एका मोठ्या संकटापुढं उभं असल्याचं पाहायला मिळत आहे. इथं भारतातील मान्सूनवरही या स्थितीचे अर्थात एल निनोचे परिणाम पाहायला मिळत आहेत. पॅसिफिक महासागरात ‘एल निनो’ सक्रिय होत असून, गेल्या 76 वर्षांतील सर्वाधिक तीव्र हवामान यंदा आणि 2027 मध्ये पाहायला मिळू शकते अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
पॅसिफिकत महासागरात 'एल निनो' स्थिती विकसित झाली असून जागतिक हवामानासह भारतातील मान्सूनवर चिंताजनक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
एका संकटातच आता आणखी काही बदलांनी, एका धोक्यानं डोकं वर काढलं आहे. (Atlantic Ocean Cold Blob) अटलांटिक महासागरातील ग्रीनलँड आणि आईसलँडच्या दक्षिणेकडे असणाऱ्या पाण्याच्या एका मोठ्या क्षेत्रात अचानक काही बदल पाहायला मिळाले आहेत. जिथं जगभसारीत महासागरांची पाणी पातळी जागतिक तापमानवाढीमुळं सातत्यानं वाढतेय तिथंच अटलांटीक महासागरातील एक मोठा भाग सातत्यानं थंड होत चालला आहे.
अहवालानुसार हे अतिशय मोठ्या धोक्याचे संकेत असून, मनुष्य प्रजाती एका मोठ्या हवामान बदलांच्या संकटाच्या दिशेनं पुढे जात आहे. समुद्राच्या या तुलनेनं अतिशय थंड होत चाललेल्या भागाला 'कोल्ड ब्लॉब' किंवा 'वॉर्मिंग होल' असं म्हटलं जात आहे. 1900 नंतर आतापर्यंत या क्षेत्रातं तापमान 1 अंशानं कमी झालं आहे. हा आकडा पाहण्यास लहान असला तरीही आता त्यामागच्या कारणांनी संशोधकांनाही सतर्क केलं आहे. समुद्राचे मुख्य स्त्रोतच कमकुवत झाल्यानं ही परिस्थिती ओढावली आहे. सदर बदलांमुळं पृथ्वीचा कन्वेयर बेल्ट तुटण्याचा धका वर्तवला जात आहे.
अतिशय गंभीर अशा या प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्यासाठी संशोधकांनी उपग्रहांच्या माध्यमातून टीपलेले काही फोटो आणि माहितीचा आधार घेतला. तापमानातील ही घट फक्त समुद्राच्या पृष्ठावर नसून, समुद्राच्या खोलीपर्यंत ही घट नोंदवण्यात आली आहे. हवा विंका ढगांचा यावर परिणाम होत नाहीये. हा संपूर्ण बदल अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्क्युलेशनमुळं होत आहे. एमोक अशी ही प्रक्रिया असून समुद्रात, पृथ्वीवर ती कन्वेयर बेल्ट किंवा एका सरकत्या पट्टीच्या रुपात काम करते. हा एक असा पट्टा आहे जो उष्ण पाणी उत्तर गोलार्धाच्या दिशेनं खेचतो. तिथं पाण्याच्या तापमानात घच होते आणि ते पुन्हा दक्षिणेकडे वळतं, मात्र हा पट्टाच कमकुवत होत असल्यानं आता समुद्रातील पाण्याचं तापमान घटण्यास सुरुवात झाली आहे.
जागतिक तापमानवाढीमुळं मोठाले हिमनग, हिमखंड वितळत असून, त्यामुळं सागरी पाणीपातळीत वाढ होत आहे. याच काराणास्तव या कन्वेयर बेल्टचं संतुलन ढासळलं आहे. सदर निरीक्षणपर अहवालाचं नेतृत्त्वं करणाऱ्या स्टीफन रामस्टॉर्फ यांच्या माहितीनुसार, ही संपूर्ण प्रक्रिया समुद्रातील उष्णतेच्या वहनाची प्रक्रिया बदलत आहे. काही अहवाल सांगतात, ही स्थिती गेल्या 1000 वर्षांतील सर्वात बिकट वळणावर आहे. जर, ही प्रक्रियाच बंद झाली तर, जगात एक मोठी आपत्ती येईल. अमेरिकेच्या सागरी पातळीत लक्षणीय वाढ होईल, युरोपात प्रचंड गारठा पडेल तर, मान्सूनची रचनाच बदलेल आणि आफ्रिकेत दुष्काळ पडेल.
जगभरातील संशोधक या परिस्थितीवर भाष्य करत असून सातत्यानं इशारा देत आहेत. समुद्रातील हे प्रवाहाचे स्त्रोत थांबले तर जीवसृष्टी धोक्यात येऊ शकते. हा धोका कमी करण्यासाठी हरितवायू उत्सर्जन तातडीनं थांबवण्याची गरज आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी झालं तरच हे शक्य होईल. योग्य वेळी इथं योग्य पावलं उचलली गेली नाहीत, तर एका विनाशकारी बदलाच्या दिशेनं पृथ्वीची वाटचाल सुरू होईल, जिथं निसर्गाची न पाहिलेली रुपं पाहायला मिळतील. संकटाचा हा इशारा अनेक देशांना चिंतेत टाकून गेला असून, आता जागतिक स्तरावरील हे संकट थोपवण्यासाठी नेमक्या किती आणि कोणत्या उपाययोजना राबवल्या जातात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.