/Alert! सलग पाच वर्षे उष्णतेची लाट, नकोसे विक्रम तुटणार; भयंकराच्या दारात संपूर्ण जग

Temperatures Warning: उष्णतेची लाट प्रचंड प्रमाणात जनजीवन विस्कळीत करताना दिसत असून, या लाटेमुळं पशुपक्षीसुद्धा होरपळून निघत असल्याचं दाहक वास्तव पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पारा चाळीशीपार गेला आहे तर, देशातही याहून वेगळी परिस्थिती नाही. हे तप्तपर्व कधी पाठ सोडणार, हाच प्रश्न अनेकजण विचारत असताना हवामान अभ्यासकांनी एक चिंता वाढवणारा इशारा दिला आहे. तिथं राजस्थानातील श्रीगंगानहर इथं तापमान 48.2 अंश सेल्सिअसवर पोहोचलेलं असतानाच हा इशारा देण्यात आल्यानं परिस्थिती येत्या वर्षांत नेमकी किती भयावह होऊ शकते हेच स्पष्ट होतंय.
पुढील किमान पाच वर्षे जागतिक स्तरावर तापमानाचे बहुतांश विक्रम मोडित निघतील असा इशारा देत संशोधकांनी काही आकडेवारी सादर केली. 2026 च्या तुलनेत 2030 मध्ये पाच वर्षांत सरासरी तापमान पॅरिस करारामध्ये निर्धारित करण्यात आलेल्या 'ग्लोबल व़ॉर्मिंग'च्या 1.5 अंश ही मर्यादा ओलांडण्याची 75 टक्के शक्यता आहे. यादरम्यानच्या काळात एक वर्ष असंही असेल जेव्हा संपूर्ण जगाच्या सरासरी तापमानात 1.5 अंशांनी वाढ होईल, जी एक घातक बाब असेल.
'डेलीमेल'च्या वृत्तानुसार औद्योगिक क्रांतीनंतर 2024 हे पृथ्वीवरील सर्वात उष्ण वर्ष होतं. पण, आता येणारा काळ, किंबहुना 5 आठवडे, 5 महिने नव्हे तर सलग 5 वर्षं हा उकाडा पाठ सोडणार नाही आणि उष्णतेचाच अग्नितांडव जगणं हैराण करेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. येत्या 5 वर्षांत जागतिक तापमानाचा आकडा सरासरी 1.3 के 1.9 अंशांनी वाढेल.
पॅसिफिक महासागरातील पाण्याचं वाढतं तापमान या संपूर्ण प्रणालीमागचं कारण असून, 'सुपर एल निनो'चे हे स्पष्ट संकेत असल्याचं म्हणत संशोधकांनी साऱ्या जगाला सावध केलं आहे. यंदाच्या जुलै महिन्यापासून या प्रणालीची सुरुवात होणं अपेक्षित असून, परिणामी मान्सूनसुद्धा लवकरत आवरतं घेऊ शकतो अशी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. पुढील वर्षापर्यंत याचे परिणाम दिसणार असून, संभाव्य 2027 हे सर्वात तप्त वर्ष असू शकतं.
एकिकडे यंदाच्या मान्सूनवर एल निनोचं सावट असेल असा इशारा आधीच हवामान तज्ज्ञांनी दिला. मात्र आता उष्णतेसंदर्भात नव्यानं हा इशारा जगभरात जारी केल्यानं ही चिंता दुपटीनं वाढली आहे असंच म्हणावं लागेल.