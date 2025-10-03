जगातील 8 विचित्र नोकऱ्या, कुठे वास घेण्याचे तर कुठे मिठी मारण्याचा पगार; ऐकून व्हाल हैराण!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Weird Jobs in World :  या नोकऱ्या दाखवतात की जगात कितीही विचित्र गरजा असल्या तरी त्या पूर्ण करण्यासाठी क्रिएटीव्ह मार्गदेखील नेहमीच सापडतात!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 3, 2025, 02:16 PM IST
Weird Jobs in World : जेव्हा आपण आपल्या करिअरचा विचार करतो तेव्हा डॉक्टर, इंजिनीअर, शिक्षक यांसारख्या पारंपरिक नोकऱ्याच डोळ्यासमोर येतात. पण जगात अशा काही नोकऱ्या आहेत ज्या ऐकून तुम्हाला विश्वासच बसणार नाही. या अनोख्या नोकऱ्यांमधून तुम्हाला मानवी गरजांचे वैविध्य आणि बाजारपेठेतील क्रिएटीव्हीटी दिसेल. अशा 8 विचित्र नोकऱ्यांबद्दल जाणून घेऊया ज्याबद्दल ऐकून तुम्ही आश्चर्यचकित व्हालं. 

झोपेचे तज्ज्ञ

काही हॉटेल्स आणि गादी बनवणाऱ्या कंपन्या व्यावसायिक स्लीपर्सना नियुक्त करतात. या व्यक्तींचे काम आहे विविध बेड किंवा खोल्यांमध्ये झोपून त्यांच्या आरामदायीपणाबद्दल अहवाल देणे. वैज्ञानिक संशोधनातही झोपेच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी अशा व्यक्तींना तासंतास झोपण्यासाठी पैसे मिळतात. खरोखरच स्वप्नवत नोकरी!

पाळीव प्राण्यांच्या खाद्याची चव तपासणारा

पाळीव प्राण्यांचे अन्न पौष्टिक आणि चविष्ट आहे याची खात्री करण्यासाठी काही कंपन्या माणसांना चाखणाऱ्यांसाठी नियुक्त करतात. हे अन्न चव आणि गुणवत्तेच्या दृष्टीने तपासले जाते. यासाठी मजबूत पोट आणि तीक्ष्ण वासाची जाणीव आवश्यक आहे.

वॉटर स्लाइड चाचणीदार

वॉटर पार्कमधील स्लाइड्स सुरक्षित आणि मजेदार आहेत याची खात्री करण्यासाठी वॉटर स्लाइड टेस्टर नियुक्त केले जातात. ते स्लाइडचा वेग, पाण्याचा प्रवाह आणि सुरक्षितता तपासतात. मजेदार वाटत असलं तरी हे काम थोडं जोखमीचं आहे!

मिठी मारणारा

एकटेपणाशी लढण्यासाठी व्यावसायिक कडलर्स लोकांना मिठी मारून भावनिक आधार देतात. ही थेरपी तणाव कमी करते आणि आनंदाचा संप्रेरक सोडते. काही देशांमध्ये ही सेवा परवानाकृत आहे.

गोल्फ बॉल गोताखोर

गोल्फ कोर्सवरील पाण्याच्या खड्ड्यांत हरवलेले चेंडू गोळा करण्यासाठी गोताखोरांना कामावर ठेवलं जातं. हे चेंडू स्वच्छ करून पुन्हा विकले जातात. धोकादायक असलं तरी ही नोकरी चांगलं उत्पन्न मिळवून देते.

शोक व्यक्त करणारा

काही संस्कृतींमध्ये अंत्यसंस्कारात रडण्यासाठी व्यावसायिक शोककर्त्यांना बोलावलं जातं. ते भावनिक वातावरण निर्माण करतात आणि मृत व्यक्तीबद्दल आदर दाखवतात. ही प्रथा विशेषतः आशिया आणि आफ्रिकेत प्रचलित आहे.

सुगंध तपासणारा

डिओडोरंट किंवा रूम फ्रेशनरच्या सुगंधाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी गंध तज्ज्ञ नियुक्त केले जातात. त्यांचा वास ग्राहकांना आकर्षक आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी तीव्र वासाची जाणीव आवश्यक आहे.

पंख्यांचा आवाज तपासणारा

काही कंपन्या पंख्यांचा आवाज आणि कार्यक्षमता तपासण्यासाठी विशेषज्ञ नियुक्त करतात. हे तज्ज्ञ पंख्यांचा आवाज शांत आणि सुखद आहे याची खात्री करतात, जेणेकरून ग्राहकांना त्रास होऊ नये.

 

