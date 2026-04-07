....तर पाकिस्तानचे किती तुकडे होतील हे देवालाच माहितीये; भारताची ख्वाजा आसिफ यांना चेतावणी

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
Rajnath Singh on Pakistan: पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांच्या धमकीला भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी उत्तर दिलं आहे. पाकिस्तानने बंगालवर नजर टाकू नये असा इशारा त्यांनी दिला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 7, 2026, 08:08 PM IST
Rajnath Singh on Pakistan: पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी भारताला पोकळ धमकी दिली असून, यावेळी आमच्या टार्गेटवर कोलकाता असेल असं म्हटलं आहे. यानंतर भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी अशी चिथावणीखोर विधानं करु नयेत असं त्यांनी म्हटलं आहे. "मी फक्त त्यांना इतकंच सांगेन की, 55 वर्षांपूर्वी पाकिस्तानने एकदा बंगालवर नजर टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले होते. एक पाकिस्तान आणि दुसरा बांगलादेश असे झाले होते. आता जर त्यांनी पुन्हा बंगालवर नजर टाकण्याचा प्रयत्न केला, तर पाकिस्तानचे किती तुकडे होतील हे देवालाच माहिती आहे," असं राजनाथ सिंग यांनी म्हटलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

ममता बॅनर्जींवर साधला निशाणा

यावेळी राजनाथ सिंग यांनी म्हटलं की, "ममता बॅनर्जी तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिल्या आहेत. तुम्ही बंगालच्या लोकांसाठी काय केलं आहे. तुम्ही फक्त अत्याचार केले. हिंदुस्थानातील इतर राज्यांच्या तुलनेत पश्चिम बंगालला मागे टाकलं आहे. तृणमूल काँग्रेसने आपल्या कार्यकाळात बंगालची स्थिती वाईट केली आहे".

बंगालची परिवर्तनाच्या दिशेने वाटचाल

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी  पश्चिम बंगालने बदलाच्या दिशेने आधीच वाटचाल सुरू केली असल्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. यावेळी, 4 मेपर्यंत बंगालमध्ये नवीन सरकार सत्तेवर आलेले असेल असंही ते म्हणाले आहेत येथे, राशबिहारी विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार स्वप्न दासगुप्ता निवडणूक लढवत आहेत. स्वप्न दासगुप्ता यांचा विजय निश्चित करण्यासाठी मी येथे घरोघरी जाऊन प्रचार करत आहे. यावेळी बंगालमध्ये बदल अटळ आहे; बंगालमध्ये निर्णायक मत बंगाली जनताच देणार आहे. निवडणूक आयोग अत्यंत योग्य पावले उचलत आहे असं ते म्हणाले आहेत. 

अभिषेक बॅनर्जी यांनी उपस्थित केले प्रश्न

टीएमसी नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी भाजप सरकारला लक्ष्य करत टीका केली आहे. अमित शाह आणि राजनाथ सिंह यांनी मौन बाळगलं आहे. शाह आम्हाला दररोज बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी असं संबोधतात. तरीही, जेव्हा पाकिस्तानकडून कोलकाताला धमक्या दिल्या जातात, तेव्हा मात्र ते गप्प राहतात अशी टीका त्यांनी केली. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Rajnath SinghPakistanwest bengal election

