Marathi News
Hong Kong Fire: 83 मृत तर 280 जण बेपत्ता.... हाँगकाँगमधील भीषण आग कशामुळे? समोर आलं कारण

Hong Kong Fire Tragedy: हाँगकाँगमध्ये बुधवारी दुरुस्तीच्या कामाच्या वेळी लागलेली आग ही 30 वर्षातील सर्वात मोठी भीषण आग आहे. या भीषण अग्निकांडाने संपूर्ण शहर हादरलं.

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 28, 2025, 08:29 AM IST
Hong Kong Fire: 83 मृत तर 280 जण बेपत्ता.... हाँगकाँगमधील भीषण आग कशामुळे? समोर आलं कारण
What caused the massive fire in Hong Kong

Hong Kong Fire Reson: हाँगकाँगमधील वाँग फुक कोर्ट या निवासी संकुलात बुधवारी लागलेल्या भीषण आगीत मृतांचा आकडा 83 वर पोहोचला असून, 280 जण अद्यापही बेपत्ता आहेत. या दुर्घटनेप्रकरणी मनुष्यवधाच्या आरोपाखाली तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे. ही आग नक्की कशामुळे लागली याचे कारण स्पष्ट झाले न्हवते,पण आता याबद्दल अपडेट आली आहे. 

कशामुळे लागली आग?

आगीच्या तपासात असे दिसून आले आहे की इमारतीतील लिफ्ट लॉबीच्या खिडक्यांना सील करण्यासाठी पॉलियुरेथेन फोम आणि स्टायरोफोम (थर्माकोल) यांचा वापर करण्यात आला होता. हे दोन्ही पदार्थ अतिशय ज्वलनशील असल्याने आग वेगाने पसरल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.

हे ही वाचा: 2000 घरं खाक, 55 जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता; इतकी भीषण आग तुम्ही कधीच पाहिली नसेल, पाहा अंगावर काटा आणणारे Photo

 

काय म्हणाले अधिकारी?

हाँगकाँगचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन ली यांनी सांगितले की, जखमी 68 जणांवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यापैकी १६ जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, इमारतीवर लावण्यात आलेली संरक्षक जाळी, वॉटरप्रुफ कॅनव्हास आणि प्लास्टिकचे पत्रे ही पुरेशी अग्निरोधक नव्हती. त्यामुळे अनेक ठिकाणी आग पटकन पसरली.

कमी प्रतीचे अग्निरोधक साहित्य वापरल्याचा आरोप

इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी संरक्षक जाळ्या व इतर साहित्य बसवण्याचे काम करणाऱ्या कंपनीच्या तीन अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांनी अग्निरोधक दर्जेदार साहित्य न वापरता कमी प्रतीचे साहित्य बसवले, ज्यामुळे आग प्रचंड प्रमाणात पसरून मोठी जीवितहानी झाल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे.

हे ही वाचा: Hong Kong Fire: हाँगकाँगमध्ये अग्नितांडव! इमारतीला लागलेल्या आगीत 44 जणांचा मृत्यू, 279 जण अजूनही बेपत्ता

 

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी या दुर्घटनेतील मृतांबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला असून, आग आटोक्यात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले होते. संकुलातील पाच इमारतींना लागलेली आग गुरुवारीही धुमसत होती.

थर्माकोल ठरला घातक

आगीतून बचावलेल्या एका टॉवरची तपासणी करताना सर्व मजल्यांवरील खिडक्यांवर स्टायरोफोमचे पॅनल्स बसवलेले असल्याचे आढळले. या ज्वलनशील थर्माकोलमुळे आग वेगाने पसरली. इतर टॉवर्सच्या नूतनीकरणातही स्टायरोफोमचा वापर झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी सांगितले की अटक केलेल्या तिन्ही लोकांनी गंभीर निष्काळजीपणा केल्यामुळेच हा भयंकर अपघात घडला.

