अमेरिका - इराण युद्धादरम्यान मागील एक महिन्यात पाकिस्तानी लोकांनी गुगलवर काय सर्च केलं? यादी समोर

अमेरिका - इस्त्रायल आणि इराण यामध्ये युद्ध सुरु आहे. पाकिस्तान सरकार अमेरिका आणि इराणमधील तणाव कमी करण्यासाठी मध्यस्थीची भूमिका घेत आहे. पण अशात या एक महिन्यात गेल्या एक महिन्यात पाकिस्तानमध्ये लोकांनी गुगलवर काय सर्च केलं याची यादी समोर आली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 24, 2026, 03:34 PM IST
गेल्या महिनाभरापासून अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्ध सुरू आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असल्याने अमेरिका संकटात आली आहे. अनेक देशांवर या युद्धाचा परिणाम झाला आहे. खासकरुन पाकिस्तानला सर्वाधिक फटका बसला आहे. पाकिस्तानवर पॉवर लॉकडाऊन करण्याची वेळ आली आहे. अशात गेल्या महिन्याभरात पाकिस्तानमध्ये लोकांनी गुगलवर काय काय सर्च केलं याची यादी समोर आली आहे. आजपर्यंत गूगल ट्रेंड्सचा डेटा समोर येतो, तेव्हा पाकिस्तानी सर्च लिस्टमध्ये अनेकदा भारतीय सेलिब्रिटींचा समावेश असल्याचे पाहिला मिळाले आहे. पाकिस्तानमधील लोकांना भारतीय क्रिकेट आणि सिनेमामध्ये अधिक रस असल्याचे दिसून आलं आहे. 

पण अमेरिका आणि इराण युद्धादरम्यान गेल्या महिन्याभरात पाकिस्तान लोकांनी गुगलवर काय सर्च केलं आहे, याची यादी समोर आली आहे. पाकिस्तानमधील लोकांनी  'कसे करायचे' (How to)  या प्रश्नांचा सर्वाधिक शोध घेतला आहे. या लिस्टमधून समोर आलं की, पाकिस्तानमधील लोक हे क्रिकेटसाठी प्रचंड वेडे आहेत. गेल्या महिन्याभरात पाकिस्तानने शहरावर तणावपूर्ण वातावरण असतानाही पाकिस्तानी लोकांनी 'पाकिस्तानमध्ये आयपीएल कसे पाहावे' (how to watch the IPL in Pakistan) याचा गुगलवर सर्च केला आहे. तर पाकिस्तानी लोक गूगलवर अशा प्रकारच्या टिप्स देखील शोधले आहेत. 

 

पाकिस्तान लोकांनी काय काय सर्च केलं?

how to check zong number
how to check jazz number
how to check ufone number
how to take screenshot on laptop
how to check telenor number
how to check e challan
how to check jazz balance
how to check ufone sim number
how to change wifi password
how to check ufone balance
how to calculate percentage
how to check pta tax
how to find percentage
how to delete google account
how to delete instagram account
how to check zong balance
how to recover gmail account
how to check e challan online
how to check jazz sim number
how to delete page in word
how to deactivate instagram account
how to get subsidy on petrol
how to watch ipl in pakistan
how to apply for petrol subsidy
how to change facebook password

तसंच या सर्च यादीनुसार या लोकांनी मोबाईल ऑपरेटरशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे अधिकाधिक शोधली आहेत. त्यासोबत, पेट्रोल मिळवण्याचा मार्ग घेतली त्यांनी गुगलवर सर्च केला आहे. इतकंच नाही, तर पाकिस्तानी नागरिक त्यांचं फेसबुक पासवर्ड बदलण्याबाबत सर्च केलं आहे. त्याप्रमाणे त्यांचे गुगल अकाउंट डिलीट करण्याबाबत गुगलकडून टिप्सही मागितल्या आहेत.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

