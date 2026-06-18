/मोदी-ट्रम्प भेटीत भारताला नेमकं काय मिळालं? भविष्यात काय दिसतील परिणाम? जाणून घ्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात झालेल्या चर्चेकडे जगभराचे लक्ष लागले होते. या भेटीनंतर भारताला कोणते धोरणात्मक, आर्थिक आणि राजनैतिक फायदे मिळू शकतात, यावर भारताच्या माजी परराष्ट्र सचिव निरुपमा राव यांनी सविस्तर भाष्य केले आहे. ही भेट केवळ औपचारिक नव्हती, तर भारत-अमेरिका संबंधांना नवीन दिशा देणारी ठरू शकते, असे त्यांनी म्हटलंय.
मोदी-ट्रम्प संवादामुळे दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी आणखी बळकट होण्याची शक्यता असल्याचे निरुपमा राव यांनी म्हटलंय. संरक्षण, तंत्रज्ञान, व्यापार आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सहकार्य यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर दोन्ही देशांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. त्यामुळे भविष्यातील सहकार्याचा मार्ग अधिक मोकळा होऊ शकतो.
आशिया-प्रशांत क्षेत्रात चीनचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता भारत आणि अमेरिका यांच्यातील जवळीक अधिक महत्त्वाची ठरत आहे. राव यांच्या मते, दोन्ही देशांमधील सहकार्यामुळे या प्रदेशातील सामरिक संतुलन राखण्यास मदत होईल. भारतासाठी ही केवळ राजनैतिक नव्हे तर सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची बाब आहे.
या भेटीमुळे द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक आणि उद्योग क्षेत्रातील सहकार्याला चालना मिळू शकते. अमेरिकन कंपन्यांकडून भारतात अधिक गुंतवणूक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण सहकार्य गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. नव्या चर्चेमुळे अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान, संयुक्त सराव आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील भागीदारी अधिक मजबूत होऊ शकते. यामुळे भारताच्या संरक्षण क्षमतेत वाढ होण्यास मदत मिळू शकते.
निरुपमा राव यांच्या मते, अशा उच्चस्तरीय बैठका भारताची जागतिक प्रतिमा अधिक मजबूत करतात. जागतिक प्रश्नांवर भारताचे मत आणि भूमिका अधिक प्रभावीपणे मांडण्याची संधी मिळते. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील वाढते संबंध भारताला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अधिक महत्त्वाचे स्थान मिळवून देऊ शकतात.
मोदी-ट्रम्प भेटीचा तात्काळ परिणाम दिसून येणार नसला, तरी दीर्घकालीन दृष्टीने भारताला संरक्षण, व्यापार, तंत्रज्ञान आणि जागतिक राजनय या सर्व क्षेत्रांत फायदा होऊ शकतो. माजी परराष्ट्र सचिव निरुपमा राव यांनीही या भेटीकडे भारताच्या व्यापक राष्ट्रीय हितांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिले आहे.