Explained: अमेरिका-इराणमध्ये दोन आठवड्यांचा तात्पुरता करार, होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्याची अट; पण इराण म्हणतंय 'युद्ध संपलेलं नाही'

US Iran Ceasefire: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी सोशल मीडियावर (Truth Social) एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. अमेरिका आणि इराण यांच्यात दोन आठवड्यांचा तात्पुरता युद्धविराम झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. हा करार इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे, तात्काळ आणि सुरक्षितपणे उघडण्याच्या अटींवर झाला आहे. ट्रम्प यांनी याला ‘दोन्ही बाजूंचा युद्धविराम’ (double-sided ceasefire) म्हटले असून, अमेरिकेच्या लष्करी उद्दिष्टांचे ध्येय पूर्ण झाल्याचे सांगितले.
ट्रम्प यांच्या घोषणेनुसार, अमेरिका इराणवरील बॉम्बहल्ले आणि हल्ले दोन आठवडे पूर्णपणे थांबवेल. मात्र यासाठी इराणने हॉर्मुझ सामुद्रधुनी ताबडतोब आणि सुरक्षितपणे उघडणे बंधनकारक आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील तेल पुरवठ्याची महत्त्वाची वाट आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले की, इराणने १० कलमी शांतता प्रस्ताव (10-point peace proposal) दिला असून तो ‘कार्यक्षम’ आहे. यातील ‘अधिकांश मुद्दे’ दोन्ही देशांमध्ये आधीच सहमती झालेली आहे. दीर्घकालीन करार पूर्ण करण्यासाठी शुक्रवारी (१० एप्रिल २०२६) पाकिस्तानातील इस्लामाबाद येथे प्रत्यक्ष बोलणी सुरू होणार आहेत. इराणने या दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाला स्वीकार केला आहे.
इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची आणि सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यांनी याला दुजोरा दिला आहे. अराघची यांच्या निवेदनानुसार, “जर इराणवरचे हल्ले थांबवले गेले तर आमची शक्तिशाली सशस्त्र सेना आपल्या बचावात्मक कारवाया थांबवेल.” त्याचबरोबर दोन आठवड्यांसाठी हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होईल, मात्र तो इराणच्या सशस्त्र दलांच्या समन्वयातून आणि ‘तांत्रिक मर्यादांचा विचार करून’ असेल.
मात्र इराणने स्पष्ट केले की, हा तात्पुरता युद्धविराम युद्ध संपल्याचे किंवा युद्ध समाप्तीचे सूचक नाही. इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या निवेदनात म्हटले आहे, “हे युद्ध समाप्तीचे सूचक नाही. आमचे हात ट्रिगरवरच आहेत आणि शत्रूकडून कोणतीही छोटीशी चूक झाल्यास ती पूर्ण शक्तीने उत्तर दिले जाईल.” इराणने युद्धविरामाला ‘तात्पुरती शांतता’ म्हणूनच संबोधले आहे.
- ट्रम्प यांची मुख्य मागणी: हॉर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्ण, तात्काळ आणि सुरक्षित उघडणे. यासह इराणच्या 10 कलमी प्रस्तावावर आधारित दीर्घकालीन शांतता करार.
- इराणची भूमिका: हल्ले थांबल्यासच युद्धविराम स्वीकार. सामुद्रधुनीतून मार्ग इराणच्या सैन्याच्या समन्वयातून आणि तांत्रिक मर्यादांसह. युद्ध समाप्ती नव्हे, फक्त दोन आठवड्यांची स्थगिती.
इस्रायलने देखील या दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाला सहमती दिली आहे. पाकिस्तानने या बोलणींमध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावली आहे. इस्लामाबाद येथील शुक्रवारच्या बैठकीत दोन्ही देशांमधील संपूर्ण विवादांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
दोन आठवड्यांचा कालावधी सुरू झाला आहे. जागतिक तेलाच्या किंमती या घोषणेनंतर घसरल्या आहेत. मात्र प्रदेशात अद्याप तणाव कायम आहे. इस्रायल, यूएई आणि सौदी अरेबियामध्ये क्षेपणास्त्र सतर्कता कायम आहे. दोन्ही बाजूंच्या भूमिका वेगळ्या असल्याने शुक्रवारची इस्लामाबाद बैठक निर्णायक ठरू शकते.
हा युद्धविराम पाच आठवड्यांच्या संघर्षानंतर आला आहे. ट्रम्प यांनी याला ‘अमेरिकेच्या लष्करी ध्येयांचे यश’ म्हटले असले तरी इराणने याला केवळ ‘तात्पुरती थांब’ असे वर्णन केले आहे. जागतिक बाजारपेठ आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय या विकासाकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.