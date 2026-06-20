/ट्रम्प-मलोनी यांच्यात नेमका वाद काय? भविष्यात कसे दिसतील परिणाम? जाणून घ्या!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यात सध्या वाद सुरु आहे. यां वादाची आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी चर्चा रंगली आहे. जी-7 परिषदेदरम्यान घेतलेल्या एका फोटोवरून सुरू झालेला हा वाद आता राजनैतिक संघर्षात बदलला असून इटलीने अमेरिकेला थेट नाराजी व्यक्त केली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प आणि जॉर्जिया मेलोनी यांच्यातील वाद नेमका काय? तो कसा सुरु झाला? त्याचे भविष्यात काय परिणाम दिसू शकतात? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
मेलोनी यांनी माझ्यासोबत फोटो काढण्यासाठी विनंती केली होती. तसेच "तिने फोटोसाठी खूप आग्रह धरला" असे वक्तव्यही ट्रम्प यांनी केल्याचे वृत्त समोर आले. फ्रान्समध्ये झालेल्या जी-7 परिषदेनंतर एका मुलाखतीत ट्रम्प यांनी दावा केला. या विधानामुळे इटलीमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. ट्रम्प यांचे विधान अपमानास्पद आणि असत्य असल्याची प्रतिक्रिया इटलीतून आली.
मेलोनी यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ संदेश जारी करत ट्रम्प यांचा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचे सांगितले. "मी किंवा इटली कधीही कोणासमोर विनवण्या करत नाही," असे त्यांनी ठामपणे म्हटले. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी मित्रदेशांबाबत अशा प्रकारची भाषा वापरणे दुर्दैवी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मेलोनी यांनी ट्रम्प यांच्यावर मित्र राष्ट्रांपेक्षा पश्चिमी जगाच्या विरोधकांबाबत अधिक मवाळ भूमिका घेत असल्याचा आरोप केला.
या वादानंतर इटलीचे परराष्ट्रमंत्री अॅन्टोनियो तजानी यांनी अमेरिकेचा नियोजित दौरा रद्द करण्याची घोषणा केली. ट्रम्प यांची विधाने केवळ मेलोनींचाच नव्हे तर संपूर्ण इटलीचा अपमान असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांवर ताण निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले.
एकेकाळी मेलोनी या ट्रम्प यांच्या युरोपमधील सर्वात जवळच्या सहकाऱ्यांपैकी मानल्या जात होत्या. ट्रम्प यांच्या शपथविधीलाही त्या उपस्थित राहिल्या होत्या. मात्र इराण युद्ध, युक्रेन प्रश्न, युरोपवरील शुल्क आणि इतर आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर दोन्ही नेत्यांमध्ये मतभेद वाढत गेले. या फोटो वादामुळे दोघांमधील संबंध आणखी बिघडल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
इटलीतील विविध राजकीय पक्षांनी मेलोनी यांना पाठिंबा दिला आहे. अनेक मंत्र्यांनी ट्रम्प यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला. मेलोनी यांनी दिलेले प्रत्युत्तर त्यांच्या देशांतर्गत प्रतिमेसाठी फायदेशीर ठरू शकते,असे काही तज्ज्ञांनी म्हटलंय. मात्र अमेरिका आणि युरोपमधील संबंधांवर याचा दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या घटनेने जागतिक राजकारणात वैयक्तिक संबंध आणि राजनैतिक शिष्टाचार यांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले आहे.