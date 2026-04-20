English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • विश्व
कच्चे तेल, LPG, खते आणि... होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यावर भारतात कोणत्या वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो? UAE वर काय परिणाम होणार?

होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद झाली आहे. होर्मुझवर इराणचंच पूर्ण नियंत्रण आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यावर भारतात कोणत्या वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो? जाणन घेऊया. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 20, 2026, 12:19 AM IST
Strait of Hormuz :  होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद झालीय. होर्मुझवर इराणचंच पूर्ण नियंत्रण असणार आहे. इराण संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद घलीबाफ यांनी हे स्पष्ट केलंय.. होर्मुझमधून सुरुंग हटवणं हे युद्धविरामाचं उल्लंघन असल्याचं घलीबाफ यांनी म्हटलंय.. जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा हा जलमार्ग पुन्हा खुला करण्याचा निर्णय इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी जाहीर केला आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी निर्णय फिरवून, सामुद्रधुनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.  होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यावर भारतात कोणत्या वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो?  UAE वर याचा काय परिणाम होईल जाणून घेवूया. 

Add Zee News as a Preferred Source

होर्मुझची सामुद्रधुनी जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक आहे.  जागतिक तेल पुरवठ्याचा हा एक प्रमुख मार्ग आहे. जगातील 70 टक्के तेल वाहतूक  होर्मुझची सामुद्रधुनी मार्गेच केली जाते. फक्त तेल पुरवठाच नाही तर कच्चे तेल, LPG, खते यासह अनेक वस्तूंची वाहतूक केली जाते. यामुळे अनेक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर याचा परिणाम होणार आहे. एकूणच अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे.

हे देखील वाचा... युद्धापेक्षा डेंजर! भारतावर घोंघावत आहेत 3 मोठी संकटे; गरीबांपासून श्रीमंतांपर्यंत सर्वाना धोका

संयुक्त अरब अमिरातीचे (UAE) वरिष्ठ राजनयिक सईद बिन मुबारक अल हाजेरी यांनी यावर भाष्य केले आहे. अशा प्रकारे  सामुद्रधुनी मार्ग बंद करणे म्हणजे आर्थिक दहशतवाद आहे. जहाजांवर नियंत्रण ठेवणे आणि टोल वसूल करणे हे आंतरराष्ट्रीय नियमांचेच नाही तर मुक्त सागरी वाहतुकीचे उल्लंघन असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. या मार्गातून प्रवास करणाऱ्या जहाजांना आता परवानगी घेणे आणि अटी लागू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे व्यापारी हालचाली मंदावल्या आहेत.  मालवाहतुकीचा खर्च वाढला आहे. यामुळे ही परिस्थीतीवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी फक्त शस्त्रसंधी पुरेशी नाही तर एक कायमस्वरुपी मार्ग काढणे गरजेचे आहे.  सुरक्षा, उत्तरदायित्व आणि भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवणार नाही याची हमी घेतली गेली पाहिजे असे संयुक्त अरब अमिरातीचे म्हणणे आहे. 

मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या संघर्षाचे परिणाम आता जागतिक स्तरावर जाणवत आहेत. कच्च्या तेलाच्या किंमतीत होणारे चढ-उतार, पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे याचा फटका अनेक देशांना बसत आहे. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर याचा परिणाम होत आहे.

 

About the Author

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
closure of the Strait of HormuzWhat goods may be in short supply in Indiaहोर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद

इतर बातम्या

महिला आरक्षणाच्या मुद्दावरुन नाना पटोले कडाडले! 2023च्या ना...

महाराष्ट्र बातम्या