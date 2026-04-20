कच्चे तेल, LPG, खते आणि... होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यावर भारतात कोणत्या वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो? UAE वर काय परिणाम होणार?

Strait of Hormuz : होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद झालीय. होर्मुझवर इराणचंच पूर्ण नियंत्रण असणार आहे. इराण संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद घलीबाफ यांनी हे स्पष्ट केलंय.. होर्मुझमधून सुरुंग हटवणं हे युद्धविरामाचं उल्लंघन असल्याचं घलीबाफ यांनी म्हटलंय.. जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा हा जलमार्ग पुन्हा खुला करण्याचा निर्णय इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी जाहीर केला आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी निर्णय फिरवून, सामुद्रधुनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यावर भारतात कोणत्या वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो? UAE वर याचा काय परिणाम होईल जाणून घेवूया.
होर्मुझची सामुद्रधुनी जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक आहे. जागतिक तेल पुरवठ्याचा हा एक प्रमुख मार्ग आहे. जगातील 70 टक्के तेल वाहतूक होर्मुझची सामुद्रधुनी मार्गेच केली जाते. फक्त तेल पुरवठाच नाही तर कच्चे तेल, LPG, खते यासह अनेक वस्तूंची वाहतूक केली जाते. यामुळे अनेक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर याचा परिणाम होणार आहे. एकूणच अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे.
संयुक्त अरब अमिरातीचे (UAE) वरिष्ठ राजनयिक सईद बिन मुबारक अल हाजेरी यांनी यावर भाष्य केले आहे. अशा प्रकारे सामुद्रधुनी मार्ग बंद करणे म्हणजे आर्थिक दहशतवाद आहे. जहाजांवर नियंत्रण ठेवणे आणि टोल वसूल करणे हे आंतरराष्ट्रीय नियमांचेच नाही तर मुक्त सागरी वाहतुकीचे उल्लंघन असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. या मार्गातून प्रवास करणाऱ्या जहाजांना आता परवानगी घेणे आणि अटी लागू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे व्यापारी हालचाली मंदावल्या आहेत. मालवाहतुकीचा खर्च वाढला आहे. यामुळे ही परिस्थीतीवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी फक्त शस्त्रसंधी पुरेशी नाही तर एक कायमस्वरुपी मार्ग काढणे गरजेचे आहे. सुरक्षा, उत्तरदायित्व आणि भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवणार नाही याची हमी घेतली गेली पाहिजे असे संयुक्त अरब अमिरातीचे म्हणणे आहे.
मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या संघर्षाचे परिणाम आता जागतिक स्तरावर जाणवत आहेत. कच्च्या तेलाच्या किंमतीत होणारे चढ-उतार, पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे याचा फटका अनेक देशांना बसत आहे. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर याचा परिणाम होत आहे.