1979 मध्ये जे घडलं अगदी सेम टू सेम पुन्हा तसचं सोनं आणि चांदीच्या दराबाबत घडणार? 3 धक्कादायक कारणांमुळे सराफा बाजारात खळबळ

Silver Price Hike: 2025 या वर्षात सोन्याच्या दरात लक्षणीय वाढ ढाली. सलग चौथ्या महिन्यात सोन्याचा दर वाढण्याचा मार्गावर आहे. या वर्षी जवळजवळ प्रत्येक महिन्यात सोन्याच्या किमती वाढल्या आहेत. 1979 मध्ये जे घडलं अगदी सेम टू सेम पुन्हा तसचं सोनं आणि चांदीच्या दराबाबत घडणार असल्याचा अंदाज तज्ञांनी व्यक्त केला आहे. 3 धक्कादायक कारणांमुळे सराफा बाजारात खळबळ माजली आहे.
1979 नंतर सोनं सर्वोत्तम वार्षिक कामगिरीच्या मार्गावर आहे. एमसीएक्सवर फेब्रुवारी 2025 सोन्याचा दर 700 रुपयांपेक्षा जास्त वाढला आहे. 127,667 प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाला. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह डिसेंबरमध्ये व्याजदर कमी करेल या अपेक्षेने सोन्याच्या किमती वाढत आहेत. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, अमेरिकेतील आर्थिक बंद डेटामध्ये अडथळा आणत आहे. असे असूनही, 1979 नंतर सोने त्याच्या सर्वोत्तम वार्षिक कामगिरीच्या मार्गावर आहे. शुक्रवारी, सोने सुमारे 4,170 डॉलर प्रति औंसवर व्यवहार करत होते. एका आठवड्यात ते 2 टक्के पेक्षा जास्त वाढले आहे. जेव्हा व्याजदर कमी असतात तेव्हा सोन्यासारख्या मालमत्तेचा फायदा होतो कारण त्यावर कोणतेही व्याज मिळत नाही.
नोव्हेंबरच्या शिखरावरून किंचित घसरण झाली असली तरी, सोने प्रति औंस 4,000 डॉलरच्या वर आहे. गेल्या तीन आठवड्यात सोन्याशी संबंधित ईटीएफमध्ये स्थिर आवक दिसून आली आहे. अनेक देशांमधील मध्यवर्ती बँका देखील मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करत आहेत. तिसऱ्या तिमाहीत मध्यवर्ती बँकांच्या सोन्याच्या खरेदीत मागील वर्षाच्या तुलनेत 10 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या कालावधीत, या बँकांनी एकूण 220 टन सोने खरेदी केले.
दरम्यान, आज चांदीच्या किमतीतही लक्षणीय वाढ झाली. 5 मार्च रोजी डिलिव्हरीसाठी असलेली चांदीची किंमत पहाटे 12:10 वाजता 167,931 रुपये प्रति किलो होती, जी 1,944 रुपये किंवा 1.17 टक्क्यांनी वाढली. मागील सत्रात ती 1,65,897 रुपयांवर बंद झाली आणि आज 1,67,190 रुपयांवर उघडली. सुरुवातीच्या व्यवहारात ती 1,66,980 रुपयांच्या नीचांकी आणि 1,68,553 रुपयांच्या उच्चांकावर पोहोचली.