  सौरवादळाची भविष्यवाणी... सूर्यावर नेमकं काय सुरुय? NASA नं दाखवलं; आगीच्या गोळ्याचा गाभा पाहून वैज्ञानिकांचाही विश्वास बसेना

सौरवादळाची भविष्यवाणी... सूर्यावर नेमकं काय सुरुय? NASA नं दाखवलं; आगीच्या गोळ्याचा गाभा पाहून वैज्ञानिकांचाही विश्वास बसेना

NASA Parker Solar Probe Discovery: अवकाश आणि ब्रह्मांडासंदर्भात विविध अंतराळ संशोधन संस्था सातत्यानं काही नवनवीन उलगडे करत आहेत. ज्यामुळं हे विश्व सामान्यांनासुद्धा जवळून पाहता येत आहे. याचदरम्यान सूर्यासंदर्भातील एक नवा उलगडा...   

सायली पाटील | Updated: Apr 17, 2026, 11:49 AM IST
NASA Parker Solar Probe Discovery: अवकाशासंदर्भातील निरीक्षणातून आजवर विविध टप्प्यांवर विविध रहस्यांचा उलगडा झाला आहे. त्यातच आता नासा अर्थात अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्थेनं आणखी एका संशोधनात यशस्वी टप्पा गाठला आहे. कारण, नासानं नुकतीच जारी केलेली माहिती आहे अतिशय तप्त आणि आगीचा गोळा असणाऱ्या सर्वात प्रखर तारा, सूर्याबाबतची. सूर्याच्या सर्वात जवळून घिरट्या घालणाऱ्या नासाच्या पार्कर सोलर प्रोबनं सौदवादळांसंदर्भात थक्क करणारी माहिती मिळवली असून, त्यामुळं आता अनेक सिद्धांतांनाच आव्हान मिळताना दिसत आहे. नासाच्या या संशोधनामुळं पृथ्वीवर येणाऱ्या भयावह सौरवादळाांची भविष्यवाणी करणं आता आणखी सोपं होणार आहे. 

नासाच्या संशोधनात नेमकं काय सांगण्यात आलं आहे? 

आतापर्यंत सूर्यासंदर्भात झालेल्या संशोधनांच्या बळावर संशोधकांनी असे सिद्धांत मांडले की सूर्यातून निघणारे प्रोटॉन आणि आयर्न एकाच पद्धतीनं अवकाशात पसरतात. मात्र पार्कर सोलर प्रोबच्या माहितीनुसार ज्यावेळी सूर्याच्या चुंबकीय उर्जेतून अतिसूक्ष्मकण बाहेर पडतात तेव्हा ते 'प्रोटॉन टॉर्च'च्या चहूबाजूंना पसरतात. तर, वजनानं अधिर असणारे आयर्न एखाद्या लेझर बीमप्रमाणं सरळ रेषेत पुढे जातात. या दोन्ही कणांच्या गुणधर्मांमध्ये पहिल्यांदाच संशोधकांना इतकी विसंगती आढळून आल्यानं सारेच थक्क आहेत. 

सौरवादळांची निर्मिती कशी होते? 

सूर्यावर सौरवादळांची सुरुवात चुंबकीय प्रतिक्रियेमुळं होते. उदाहरणासह समजायचं झाल्यास जेव्हा सूर्याच्या चुंबकीय रेषा एकमेकांमध्ये गुंततात आणि अचानक त्या दुभंगून पुन्हा जोडल्या जातात अशा स्थितीत त्यातून प्रचंड उर्जानिर्मिती होते आणि हीच उर्जा या कणांना अंतराळात दूरवर ढकलत असते. यांचा धोका थेट पृथ्वीपर्यंत पोहोचू शकतो, जिथं पॉवर ग्रिड, उपक्रह आणि जीपीएससारखी यंत्रणा ठप्प होऊ शकते. ज्यामुळं अशा सौरवादळांची पूर्वसूचना या नव्या संशोधनामुळं मिळू शकणार आहे. 

नासाला कशी मिळाली ही महत्त्वाची माहिती? 

नासाला सूर्यासंदर्भातील आणि त्याच्या गाभ्यासंदर्भातील ही माहिती पार्कर सोलर प्रोबमधून मिळाली आहे. 2018 मध्ये अंतराळात प्रक्षेपित करण्यात आलेला पार्कर सोलर प्रोब मानवनिर्मित एक अशी सर्वाधिक वेगवान गोष्ट आहे जी 6,90,000 किलोमीटर प्रतितास इतक्या प्रचंड वेगानं उडते. तेसुद्दा तिथं जिथं सूर्याच्या बाह्य वातावरणात म्हणजेच कोरोनामध्ये भीषण अशा 10 लाख अंश सेल्सिअस इतकं तापमान असतं. तरीसुद्धा 11.5 सेंटीमीटर जाडीच्या एका कार्बन थरामुळं हा प्रोब सूर्याच्या अशा रहस्यांचा उलगडा सहजपणे करत आहे जिथं मानवाला पोहोचणं अशक्यच आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

