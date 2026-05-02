आईने दिला बाळाला जन्म, अर्धे शरीर मानवासारखे, अर्धे माशासारखे; 800000 मध्ये एकदाच होतं असं; वैद्यकीय जगतात मोठी खळबळ!

Mermaid Birth: निसर्ग आणि विज्ञानाच्या खेळात कधीकधी अशा घटना घडतात, ज्यावर विश्वास ठेवणे कठीण होते. अलीकडेच एका अशाच दुर्मिळ घटनेने वैद्यकीय विश्वाचे लक्ष वेधून घेतले. एका महिलेने अशा बाळाला जन्म दिला आहे, ज्याचे शरीर अर्धे मानवासारखे आणि अर्धे माशासारखे दिसते. पौराणिक कथांमध्ये आपण 'जलपरी' किंवा 'मरमेड'बद्दल ऐकले असेल, मात्र प्रत्यक्ष जीवनात अशा बाळाचा जन्म होणे ही एक अत्यंत दुर्मिळ वैद्यकीय अवस्था आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
एका अत्यंत दुर्मिळ प्रसूतीमध्ये, एका बाळाचा जन्म झाला ज्याचे दोन्ही पाय एकमेकांना पूर्णपणे जोडलेले होते. कमरेखालचा भाग माशाच्या शेपटीसारखा दिसत असल्याने सोशल मीडिया आणि स्थानिक भागात याला 'मरमेड बेबी' म्हटले जात आहे. वैद्यकीय भाषेत या स्थितीला 'सायरनोमेलिया' (Sirenomelia) असे म्हणतात. ही घटना जितकी आश्चर्यकारक आहे, तितकीच ती वैद्यकीयदृष्ट्या आव्हानात्मक आणि गंभीर मानली जाते.
'सायरनोमेलिया' हा एक अत्यंत दुर्मिळ जन्मजात विकार आहे. यामध्ये गर्भाच्या विकासादरम्यान दोन्ही पाय वेगळे न होता एकमेकांना चिकटलेल्या अवस्थेत राहतात. यामुळे बाळाचा खालचा भाग एखाद्या माशाच्या शेपटीसारखा दिसतो. आकडेवारीनुसार, जगात सुमारे 1 लाख जन्मांमागे एखादीच अशी केस पाहायला मिळते. हा आजार इतका गंभीर असतो की, यामध्ये बाळाचे लिंग ओळखणे देखील कठीण होते आणि शरीराचे अंतर्गत अवयव पूर्णपणे विकसित झालेले नसतात.
या विकारात केवळ पाय जोडलेले असतात असे नाही, तर शरीराच्या अंतर्गत रचनेतही मोठी गुंतागुंत असते. अशा बाळांमध्ये सहसा मूत्रपिंड (Kidneys) नसतात किंवा ते अकार्यक्षम असतात. तसेच मूत्राशय, मलाशय आणि जननेंद्रियांचा विकास झालेला नसतो. रक्ताभिसरण प्रक्रियेत दोष असल्याने शरीराच्या खालच्या भागाला पुरेसा रक्तपुरवठा होत नाही, ज्यामुळे जन्मानंतर काही तासांतच अशा बाळांचा मृत्यू ओढवण्याची दाट शक्यता असते.
विज्ञानानुसार, सायरनोमेलिया होण्याची नेमकी कारणे अजूनही संशोधनाचा विषय आहेत. मात्र, डॉक्टरांच्या मते, गर्भावस्थेत आईला झालेला मधुमेह, जनुकीय बदल किंवा गर्भाला होणाऱ्या रक्तपुरवठ्यात अडथळा निर्माण होणे, ही प्रमुख कारणे असू शकतात. गर्भधारणेच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात जेव्हा बाळाच्या अवयवांची निर्मिती सुरू होते, तेव्हा जर काही त्रुटी राहिली, तर अशा प्रकारचा विकार उद्भवू शकतो.
आजच्या काळात सोनोग्राफी आणि 'लेव्हल-२ स्कॅन'च्या माध्यमातून गर्भातील अशा विकृतींचे निदान आधीच करता येते. जर गर्भधारणेच्या सुरुवातीच्या काळात नियमित तपासण्या केल्या, तर बाळाच्या शरीरातील असामान्य वाढ डॉक्टरांच्या लक्षात येते. दुर्दैवाने, अनेकदा ग्रामीण भागात किंवा जनजागृतीच्या अभावामुळे गर्भवती महिला वेळेवर तपासणी करत नाहीत, ज्यामुळे प्रसूतीच्या वेळी असे धक्के बसतात.
वैद्यकीय इतिहासात अशा प्रकरणांची नोंद अत्यंत कमी आहे. बहुतेकदा सायरनोमेलियाने ग्रस्त बाळे जन्मानंतर काही मिनिटे किंवा तासांतच जीव गमावतात. जगात 'शिलो पेपिन' (Shiloh Pepin) सारखी काही अपवादात्मक उदाहरणे आहेत, जी या सिंड्रोमसह काही वर्षे जगली होती. मात्र, अशा मुलांचे जगणे हे अत्यंत कठीण आणि शस्त्रक्रियांच्या मालिकेने भरलेले असते.
अशा घटना घडल्या की समाजात अंधश्रद्धा किंवा दैवी कोपाच्या चर्चा सुरू होतात. मात्र, हे पूर्णपणे वैद्यकीय कारण असल्याचे समजून घेणे आवश्यक आहे. पालकांनी घाबरून न जाता किंवा अफवांवर विश्वास न ठेवता, गर्भधारणेदरम्यान योग्य वैद्यकीय सल्ला घेणे गरजेचे आहे. 'फॉलिक ॲसिड'चे सेवन आणि नियमित स्कॅनिंग यांसारख्या खबरदारीमुळे अशा दुर्मिळ जन्मजात दोषांचा धोका कमी करता येतो.