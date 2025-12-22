विचित्रच! ख्रिसमस साजरा करणार त्यांना कारावास होणार; कुठं लागू करण्यात आला कठोर कायदा?

Christmas 2025 : सर्वत्र नाताळ सणाच्या पार्श्वभूमीवर उत्साहाचं वातावरण आहे. बाजारहाट सजले आहेत. अनेक मंडळी घरांची सजावट करत आहेत. ख्रिस्ती बांधवांकडून सणाची उत्हासात तयारी सुरू आहे. या सर्व धामधुमीर जगभरात 21 डिसेंबरला ब्लू ख्रिसमस साजरा करण्यात आला. ज्यावेळी एक गंभीर प्रार्थनासभा काही ठिकाणी पार पडली. खरंतर ख्रिसमस म्हटलं की अनेकांसमोर आनंदी वातावरण उभं राहतं. मात्र हाच सण साजरा केल्यावर कारावासाचीही शिक्षा होऊ शकते असं कधी ऐकलं आहे का?
ब्रुनेई इथं ख्रिसमस साजरा करण्याविरोधात सर्वाधिक कठोर कायदा असून, इथं ख्रिसमस ट्री, सजावट किंवा सणाचा आनंद सार्वजनिक स्थळी व्यक्त करण्यास बंदी आहे. या नियमाचं उल्लंघन करणाऱ्यांना 5 वर्षांची कैद किंवा मोठा दंड भरावा लागू शकतो.
उत्तर कोरियामध्येसुद्धा ख्रिसमस सण साजरा करण्यावर बंदी आहे. ख्रिसमस आणि कोणत्याही धार्मिक कृत्यावर उत्तर कोरियामध्ये बंदी असून, ख्रिस्त धर्माशी संबंधित कोणताही उत्सव, प्रार्थना किंवा तत्सम गोष्टींवर या देशात बंदी आहे. इथं नियमांचं उल्लंघन केल्यास मजुरी किंवा कारावासाची शिक्षा होते. इतकंच नव्हे तर उत्तर कोरियात धार्मिक प्रतीकं बाळगणं हासुद्धा एक गुन्हा आहे.
काही धार्मिक आणि संरक्षणात्मक मुद्द्यांवरील धोका लक्षात घेता 2015 पासून सोमालियामध्ये हा सण साजरा करण्यावर प्रतिबंध लागू करण्यात आले. असे उत्सव इस्लामी संस्कृतीसाठी धोकादायक ठरतात असा येथील अधिकाऱ्यांचा समज असल्या कारणानं तो सार्वजनिक स्तरावर साजरा केल्यास थेट कारावासाची शिक्षा होते.
सौदी अरेबिया येथील अनेक भागांमध्ये काही नियम शिथिल करण्यात आले होते. मात्र सार्वजनिक स्तरावर ख्रिसमस साजरा करण्याच्या कायद्यात मात्र इथं अद्यापही शिथिलता आणण्यात आलेली नाही. मात्र, इथं घरात हा सण साजरा केला जाऊ शकतो, फक्त सार्वजनिक पातळीवर त्याच्या प्रदर्शनास प्रतिबंध लागू आहेत. आणखी एक देश जिथं नाताळसण साजरा करता येत नाही तो म्हणजे कझाकिस्तान. इथं सार्वजनिक परंपरांनी ख्रिसमस ट्री सजवणं, आतषबाजी करणं, सणावाराचे पदार्थ बनवण्यास बंदी असून, त्यामुळं राष्ट्रीय रितीरिवाजांना धोका पोहोचू शकतो असा स्थानिकांचा समज आहे. लिबीया आणि भूटानमध्ये नाताळनिमित्त कोणतीही अधिकृत सुट्टी जाहीर करण्यात येत नाही,. किंबहुना ख्रिसमसच्या दिवशी सार्वजनिक स्तरावर हा सण साजरा करण्यासही इथं बंदी आहे. त्यामुळं एकिकडे पाश्चिमात्य देशांमध्ये नाताळसण मोठ्या जल्लोषात साजरा करण्यात येत असला तरीही काही देश मात्र यास अपवाद आहेत, हेच इथं स्पष्ट होत आहे.