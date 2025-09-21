English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Flying Naked ट्रेण्ड म्हणजे काय? पैशांसाठी विमानात असं नेमकं काय करतात प्रवासी?

Flying Naked trend:  फ्लाइंग नेकेड ट्रेंड हा नवा ट्रेंड सध्या चर्चेत आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 21, 2025, 09:03 AM IST
Flying Naked ट्रेण्ड म्हणजे काय? पैशांसाठी विमानात असं नेमकं काय करतात प्रवासी?
फ्लाइंग नेकेड ट्रेण्ड

Flying Naked trend: महाग असलेल्या, किचकट वाटणाऱ्या गोष्टींसाठी काहीना काही जुगाड शोधला जात असतो. हा जुगाड सोपा आणि फायदेशीर असल्याने एकावेळी अनेकजण याचे अनुसरण करतात. यातूनच मग नवे ट्रेण्ड जन्मला येतात. अनेकदा या ट्रेण्डची नावेच विचित्र असतात. त्यातीलच एक म्हणजे विमान प्रवास विश्वात असलेला फ्लाइंग नेकेड ट्रेंड. सध्या हा नवा ट्रेंड चर्चेत आहे. काय आहे नेमका हा ट्रेण्ड? त्याची का होतेय चर्चा? सविस्तर जाणून घेऊया.  

फ्लाइंग नेकेड ट्रेंड या नावावरून अनेकांना गैरसमज होतो की प्रवासी खरोखरच कपड्यांशिवाय प्रवास करतात. पण, हा फक्त गैरसमज आहे. खरेतर, विमान कंपन्यांनी सामानासाठी आकारले जाणारे वाढते शुल्क टाळण्यासाठी प्रवासी कमी सामानासह प्रवास करतात. याला फ्लाइंग नेकेड ट्रेंड म्हणतात.

कमी सामान, जास्त कपडे

फ्लाइंग नेकेडचा अर्थ नग्न प्रवास नव्हे, तर कमीत कमी सामान बाळगणे. प्रवासी जास्तीत जास्त कपडे अंगावर घालून, हँडबॅग किंवा चेक-इन बॅगचे अतिरिक्त शुल्क टाळतात. यामुळे त्यांचे पैसे वाचतात आणि प्रवास स्वस्त होतो.

कोण फॉलो करतं हा ट्रेंड?

डेली मेलच्या अहवालानुसार, जेन झी आणि मिलेनियल्स हा ट्रेंड मोठ्या प्रमाणात अवलंबतात. हे प्रवासी फक्त मोबाइल आणि वॉलेट घेऊन उड्डाण करतात, तर इतर वस्तू कपड्यांखाली लपवतात किंवा पोस्टाने मागवतात.

पोस्टाने सामान पाठवणे

अनेक प्रवासी मोठ्या बॅगा विमानात नेण्याऐवजी त्या टपालाद्वारे पाठवतात. विमान कंपन्यांच्या जड सामानावरील शुल्कापेक्षा हे पर्याय स्वस्त ठरते. एका सर्वेक्षणात, 48% लोकांनी सांगितले की विमान कंपन्या जाणीवपूर्वक जास्त शुल्क आकारतात.

पैसे वाचवण्यासाठी आयडीया 

या ट्रेंडमुळे प्रवाशांना अनेक थरांचे कपडे घालावे लागतात. सुमारे एक तृतीयांश प्रवासी असे करतात. अशी आयडीया करुन एका शिक्षकाने या पद्धतीने $600 वाचवले. त्याने सांगितले की, चेक-इन बॅगचे शुल्क अन्यायकारक आहे, म्हणून तो जास्त कपडे घालून सामान लपवतो.

अनेक थरांचे कपडे

प्रवाशांनी विमानतळावर अनेक जॅकेट्स, स्वेटर आणि कोट घालण्याची पद्धत अवलंबली आहे. काही जण सामान कोटखाली लपवतात, ज्यामुळे जड बॅगांचा खर्च वाचतो.

ट्रेंड थोडा जोखमीचा पण..

हा ट्रेंड थोडा जोखमीचा वाटला तरी, प्रवासी अतिरिक्त शुल्क टाळण्यासाठी याचा वापर करतात. उदाहरणार्थ, 7 किलोच्या हँडबॅग मर्यादेत सामान लपवण्यासाठी काही जण सात जंपर घालतात आणि विमानात बसल्यानंतर ते काढून टाकतात.

FAQ

नग्न उड्डाण म्हणजे नेमके काय आहे?

नग्न उड्डाण म्हणजे प्रवासी नग्न प्रवास करतात असा नाही. हा एक प्रवास ट्रेंड आहे ज्यामध्ये प्रवासी विमान कंपन्यांचे अतिरिक्त सामान शुल्क टाळण्यासाठी कमीत कमी सामान घेऊन प्रवास करतात. यासाठी ते अनेक थरांचे कपडे घालतात किंवा सामान टपालाने पाठवतात.

कोण हा नग्न उड्डाण ट्रेंड अवलंबतात?

हा ट्रेंड प्रामुख्याने जनरेशन झेड आणि मिलेनियल्समध्ये लोकप्रिय आहे. हे प्रवासी फक्त मोबाइल आणि वॉलेट घेऊन उड्डाण करतात आणि इतर आवश्यक वस्तू कपड्यांखाली लपवतात किंवा पोस्टाने मागवतात.

नग्न उड्डाणामुळे प्रवाशांना कसा फायदा होतो?

नग्न उड्डाणामुळे प्रवासी विमान कंपन्यांच्या जड सामानावरील जास्त शुल्कापासून वाचतात. उदाहरणार्थ, अनेक थरांचे कपडे घालून किंवा सामान टपालाने पाठवून प्रवासी पैसे वाचवतात. एका शिक्षकाने या पद्धतीने $600 वाचवले होते.

