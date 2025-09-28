English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पृथ्वीवरील असा रहस्यमयी कोपरा, जिथून अंतराळ खूपच जवळ; Point Nemo म्हणजे काय?

Point Nemo: पॉइंट नेमो म्हणजे काय? जाणून घ्या

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 28, 2025, 02:44 PM IST
पृथ्वीवरील असा रहस्यमयी कोपरा, जिथून अंतराळ खूपच जवळ; Point Nemo म्हणजे काय?
पॉइंट नेमो

Point Nemo: पृथ्वीवर राहणाऱ्या नागरिकांना अंतराळाबद्दल खूप आकर्षण असतं. इस्रो, नासा सारख्या संस्थांमुळे अंतराळात पोहोचणं शक्य झालंय. या संस्थांद्वारे अनेक मोहिमा आयोजित करण्यात येत असतात. दरम्यान पृथ्वीपासून असा कोणता पॉईंट आहे, जिथू अंतराळ जवळ आहे? याबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? सविस्तर जाणून घेऊया. 

कोणत्या देशाचा यावर हक्क?

अंतराळाच्या जवळ असलेल्या या भागाला प्वाइंट निमो म्हणून संबोधलं जातं.  प्वाइंट निमो हा समुद्रातील असा भाग आहे जो कोणत्याही जमिनीपासून सर्वात दूर आहे. याला ‘ओशनिक पॉइंट ऑफ इनॅक्सेसिबिलिटी’ असेही म्हणतात. हा बिंदू इक्वेटर, आंतरराष्ट्रीय तारीख रेषा आणि 90व्या मेरिडियन पश्चिमेच्या छेदनबिंदूवर आहे. कोणत्याही देशाचा यावर हक्क नाही, कारण हा खुला समुद्र आहे.

जमिनीपासून हजारो किलोमीटर दूर

प्वाइंट निमो येथे कोणतेही मानव वास्तव्य करत नाही. जवळच्या माणसाला भेटण्यासाठी तुम्हाला 2,600 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर कापून ईस्टर बेट किंवा न्यूझीलंडला जावे लागेल. तिथे पोहोचण्यासाठीही काही आठवड्यांचा प्रवास लागतो. 1992 मध्ये कॅनेडियन इंजिनीअर हर्वोजे लुकाटेला यांनी सॅटेलाइट डेटा आणि डिजिटल नकाशांच्या साहाय्याने या ठिकाणाची अचूक जागा शोधल्याचे सांगितले जाते.

नावामागचे रहस्य काय?

अनेकांना वाटते की प्वाइंट निमोचे नाव डिस्ने चित्रपट ‘फाइंडिंग निमो’मधील माशावरून पडले, पण खरेतर ‘निमो’ हा लॅटिन शब्द आहे, ज्याचा अर्थ ‘कोणीही नाही’ असा होतो. हे नाव जूल्स वर्ने यांच्या ‘20,000 लिग्ज अंडर द सी’ या पुस्तकातील कॅप्टन निमो या पात्रावरून ठेवण्यात आले आहे.

तिथे जीवसृष्टी का नाही?

प्वाइंट निमोच्या समुद्रात खूप खोलीमुळे दबाव जास्त आणि तापमान कमी असते. तसेच, सूर्यप्रकाश येथे पोहोचत नाही. त्यामुळे येथे कोणतेही समुद्री जीव आढळत नाहीत. मात्र, जवळच्या ज्वालामुखीय छिद्रांमध्ये काही विशिष्ट बॅक्टेरिया आणि लहान खेकडे दिसू शकतात.

अंतराळापेक्षा जवळ

प्वाइंट निमोपासून जवळची जमीन 2,600 किलोमीटरहून अधिक दूर आहे, पण आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक (ISS) फक्त 415 किलोमीटर अंतरावर आहे. म्हणजेच, हा भाग जमिनीपेक्षा अंतराळातील मानवांना अधिक जवळ आहे, ज्यामुळे तो पृथ्वीवरील सर्वात रहस्यमयी ठिकाणांपैकी एक आहे.

FAQ

प्वाइंट निमो म्हणजे काय आणि ते कुठे आहे?

उत्तर: प्वाइंट निमो हा समुद्रातील असा भाग आहे जो कोणत्याही जमिनीपासून सर्वात दूर आहे, ज्याला ‘ओशनिक पॉइंट ऑफ इनॅक्सेसिबिलिटी’ म्हणतात. हा बिंदू इक्वेटर, आंतरराष्ट्रीय तारीख रेषा आणि 90व्या मेरिडियन पश्चिमेच्या छेदनबिंदूवर आहे. कोणत्याही देशाचा यावर हक्क नाही, कारण हा खुला समुद्र आहे

प्वाइंट निमोचे नाव कसे पडले?

उत्तर: प्वाइंट निमोचे नाव जूल्स वर्ने यांच्या ‘20,000 लिग्ज अंडर द सी’ या पुस्तकातील कॅप्टन निमो या पात्रावरून ठेवण्यात आले आहे. ‘निमो’ हा लॅटिन शब्द आहे, ज्याचा अर्थ ‘कोणीही नाही’ असा होतो. याचा डिस्ने चित्रपट ‘फाइंडिंग निमो’शी कोणताही संबंध नाही.

प्वाइंट निमोवर जीवसृष्टी का आढळत नाही?

उत्तर: प्वाइंट निमोच्या समुद्रात खूप खोलीमुळे दबाव जास्त आणि तापमान कमी असते, तसेच सूर्यप्रकाश पोहोचत नाही. यामुळे येथे समुद्री जीव आढळत नाहीत. मात्र, जवळच्या ज्वालामुखीय छिद्रांमध्ये काही विशिष्ट बॅक्टेरिया आणि लहान खेकडे आढळू शकतात.

