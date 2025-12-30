2026 मध्ये सोनं चांदीचे दर किती असतील? बाबा वेंगाची भविष्यवाणी जाणून शॉक व्हाल

Baba Vanga Predictions 2026 : 2025 मध्ये सोनं आणि चांदीच्या दराने विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. सोने आधीच जवळपास 80 टक्के महाग झाले आहे. चांदीमध्येही 170 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. 2026 मध्ये सोन्या चांदीचे दर काय असतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 2026 मध्ये सोने आणि चांदीची किंमत पुन्हा वाढेल की घसरेल? याची चर्चा सुरु असताना प्रसिद्ध भविष्यव्येता बाबा वेंगाची भविष्यवाणी चर्चेत आली आहे. बाबा वेंगाने 2026 मध्ये सोन्याचे दर किती असतील याबबातचे भाकित वर्तवले आहे.
बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणीनुसार, 2026 हे वर्ष परिवर्तनाचे वर्ष असेल. या वर्षी जुन्या शक्ती नाहीशा होतील आणि नवीन उदयास येतील. 2026 मध्ये जागतिक सत्तेचे केंद्र आशियात जाईल आणि चीन जगातील सर्वात मोठी लष्करी आणि आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास येईल. बाबा वेंगाने 2026 साठी आणखी एक भाकीत केले आहे. तैवान, दक्षिण चीन समुद्र आणि भारत-चीन सीमेवर मोठ्या अडचणी येत आहेत. नवीन युती आणि प्रादेशिक विस्तारवादाने जागतिक व्यवस्था पूर्णपणे बदलली आहे. याचा अर्थ असा की या भागातील तणाव वाढू शकतो आणि भू-राजकीय परिस्थिती बदलू शकते. त्यांच्या भाकितांमध्ये तैवानवर चीनचे नियंत्रण आणि रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील थेट संघर्षाचाही उल्लेख बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणीत करण्यात आला आहे. बाबा वेंगाने 2026 मध्ये मोठ्या भू-राजकीय उलथापालथींचीही भविष्यवाणी केलीय. तिसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात होण्याची भविष्यवाणी केली.
बाबा वेंगाने सोने आणि चांदीच्या किमतींबद्दल कोणतेही थेट भाकित केलेले नाही, परंतु जागतिक उलथापालथीबद्दलच्या त्यांच्या भाकितांचा सोने आणि चांदीच्या किमतीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जर, बाबा वेंगाचे भाकित खरे ठरले आणि तिसरे महायुद्ध झाले, तर सोने आणि चांदीच्या किमती आणखी वाढतील. कारण जेव्हा जेव्हा जागतिक तणाव वाढतो तेव्हा लोक सोने आणि चांदीसारख्या सुरक्षित संपत्तीमध्ये गुंतवणूक करतात. यामुळे सोने आणि चांदीची मागणी वाढते, ज्यामुळे किमती वाढतात.