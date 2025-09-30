Atom Bomb Blast: अवकाशात अणुबॉम्बचा स्फोट झाल्यास पृथ्वीचा नाश होणार?

Atom Bomb Blast in Space: अणुबॉम्बचा स्फोट झाल्यानं होणारा विध्वंस नेमका कसा आणि किती दूरवर परिणाम करणारा असतो याची प्रचिती हिरोशिमा आणि नागासाकीवरील स्फोटांनी दाखवून दिली. प्रचंड ताकदीच्या या स्फोटांचे परिणाम आजही दिसत असून, याच अणुबॉम्बमुळं काही मोठ्या युद्धांचं सावटही आता जगावर असल्याचं पाहायला मिळत आहे. समजा हाच महाभयंकर स्फोट अवकाशात झाला तर?
वरील प्रश्नाचं उत्तर समजण्यासाठी एक गोष्ट लक्षात घेणं गरजेचं आहे की, अंतराळ आणि पृथ्वीवरील वातावरणामध्ये बराच फरक आहे. पृथ्वीवर जेव्हा अणुबॉम्बचा स्फोट होतो तेव्हा त्याचा परिणाम मोठा धक्का (स्फोटाच्या लहरी), उष्णता, रेडिएशन अर्थात किरणोत्सर्ग या रुपात दिसतात. मात्र अंतराळात हवा आणि वातावरणाचा अभाव असल्या कारणानं या स्फोटामुळं कोणत्याही प्रकारच्या स्फोटाच्या लहरी आणि शॉक वेव निर्माण होत नाहीत.
अंतराळात अणुबॉम्बचा स्फोट झाल्यास प्रचंड उजेड आणि किरणोत्सर्ग दिसून येईल. हा उजेड इतका प्रखर असेल की त्यामुळं अंतराळात असणाऱ्या उपग्रहांच्या कॅमेरांचं काम काही क्षणांसाठी थांबेल. हा स्फोट पृथ्वीच्या कक्षेत झाला तर, उपग्रह आणि ISS सारख्या संस्थांवरील विद्युत उपकरण यंत्रणा प्रभावित होऊ शकते.
जाणून धक्का बसेल, मात्र इतिहासात असा प्रयोग करण्यात आला आहे. 1962 मध्ये अमेरिकेनं 'स्टारफिश प्राईम' नावाच्या परमाणू परिक्षण भागात हा स्फोट केला होता. या स्फोटापासून कैक किमीपर्यंत दूरवर आकाळात रंगीबेरंगी ऑरोरासारखा प्रकाश दिसला. मात्र सोबतच काही उपग्रहांचंही मोठं नुकसान झालं.
भविष्यात पृथ्वीनजीक एखादा अणुबॉम्बस्फोट झाला तर, त्यामुळं निर्माण होणाऱ्य़ा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक पल्सनं पृथ्वीवरील वीजपुरवठा आणि दळणवळणाच्या यंत्रणा प्रभावित होऊ शकतात. म्हणजेच इंटरनेट, मोबाईल नेटवर्क, इतकंच नव्हे तर लष्कराच्या कामकाजामध्येही मोठा व्यत्यय येईल. थोडक्यात अणुबॉम्बमुळं पृथ्वीवर मोठा विध्वंस होऊ शकतो. हा स्फोट अंतराळात झाल्यास शहरांचा नाश होणार नसला तरीही त्याचे गंभीर आणि दीर्घकालिन परिणाम मात्र दिसून येतील. मानवी शरीरावर याचा थेट परिणाम दिसणार नाही, मात्र मोठी यंत्रणा उद्ध्वस्त झाल्यानं जग कैक वर्षे मागे जाईल असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
पृथ्वीवर आणि अंतराळात अणुबॉम्ब स्फोटाचे परिणाम कसे वेगळे असतात?
पृथ्वीवर स्फोटामुळे धक्का लहरी (शॉक वेव्ह), उष्णता आणि किरणोत्सर्ग (रेडिएशन) निर्माण होतात, ज्यामुळे हिरोशिमा-नागासाकीसारखा विध्वंस होतो. मात्र अंतराळात हवा आणि वातावरण नसल्याने शॉक वेव्ह निर्माण होत नाहीत
अंतराळात स्फोट झाल्यास उपग्रह आणि इतर यंत्रणांवर काय परिणाम होईल?
स्फोटाचा प्रखर उजेड उपग्रहांच्या कॅमेरांना काही क्षणांसाठी अंध करेल. पृथ्वीच्या कक्षेत असल्यास ISS सारख्या संस्थांवरील विद्युत उपकरणे आणि उपग्रह प्रभावित होऊ शकतात, ज्यामुळे संचार आणि नेव्हिगेशन यंत्रणा खराब होईल.
इतिहासात अंतराळात अणुबॉम्ब स्फोटाचा प्रयोग झाला आहे का?
हो, 1962 मध्ये अमेरिकेने 'स्टारफिश प्राईम' नावाच्या उच्च-ऊंचाई परमाणु चाचणीत 1.4 मेगाटन ताकदीचा स्फोट 400 किमी उंचीवर केला. यामुळे हवाईमध्ये रंगीबेरंगी ऑरोरा दिसला आणि काही उपग्रहांचे नुकसान झाले, तसेच EMP मुळे वीजपुरवठा खंडित झाला.