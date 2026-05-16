/सूर्य नाहीसा झाला तर पृथ्वीचं काय होणार? फक्त या एकाच देशात जगू शकणार मनुष्य

सूर्य नाहीसा झाला तर पृथ्वीचं काय होणार, याबद्दल शास्त्रज्ञांनी धक्कादायक दिली आहे. 8 मिनिटं 20 सेकंदात सूर्य नाहीसा होणार आणि जग संपूर्ण अंधारात बुडणार.
आपली दररोज सकाळ ही सूर्य उगवल्याने होते. उन्हाळ्या सुरु असल्याने सूर्य आग ओकत आहे. नागरिक उन्हामुळे हैराण आहेत. पण तुम्ही कधी विचार केला का एकेदिवशी सूर्य सकाळी उगवला नाही, तर पृथ्वीचं काय होणार आहे. तर प्रकाश नसणार अंधार होईल. उष्णता जाणवणार नाही. तरच संपूर्ण सूर्यमालेला एकत्र ठेवण्यासाठी गुरुत्वाकर्षणही राहणार आहे. वैज्ञानिक दृष्ट्या सूर्य नाहीसा कधीच होणार नाही. पण असं घडलंच तर वैज्ञानिकदृष्ट्या पृथ्वी आणि मनुष्यावर त्याचा काय परिणाम होणार पाहूयात.
सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट ही आहे की सूर्य दिसेनासा झाल्यानंतर लगेचच पृथ्वीवर कोणतेही बदल जाणवणार नाही. लोकांना सूर्य गायब झालं हे समजायला सुमारे 8 मिनिटं 20 सेकंदांनंतर जाणवणार आहे. याचे कारण असे की सूर्य पृथ्वीपासून सुमारे 150 दशलक्ष किलोमीटर दूर आहे. त्यामुळे त्याचा प्रकाश आणि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वीपर्यंत पोहोचायला इतका वेळ लागतो.