Iran Israel War: इराण - इस्त्रायल युद्धामुळे जगातील श्रीमंत लोक दुबई सोडून कुठे चालेल?

Iran Israel War: इराण - इस्त्रायल - अमेरिका युद्धामुळे जगात भीतीदायक वातावरण आहे. या युद्धाची झळ दुबईलाही बसली आहे. युद्धाच्या छायेखाली असलेल्या दुबईतून श्रीमंत लोकांचे पलायन वाढलंय. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 9, 2026, 09:41 PM IST
Iran Israel War: इराण  - अमेरिका युद्धामुळे मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे आखाती प्रदेशात भीतीदायक वातावरण आहे. सर्वसामान्यांसोबत श्रीमंतही लोक भीतीचा छायेखाली आहेत. या युद्धाचा परिणाम दुबईवरही झाला आहे. इथेही अनेक हल्ले झाल्याच अनेक व्हिडीओ समोर आले आहेत. अशात दुबईमधील श्रीमंत लोकांनी युद्धाच्या भीतीमुळे पलायन सुरु केलंय. 

फायनान्शियल टाईम्समधील एका वृत्तानुसार, ओमानची राजधानी मस्कट हे श्रीमंतांसाठी एक प्रमुख ट्रान्झिट पॉइंट मानलं जातं. दररोज सुमारे 30 चार्टर आणि खाजगी जेट विमाने मस्कटहून उडतात. ज्यात किमान आठ प्रवासी देश सोडून पलायन करतात. बहुतेक विमाने तुर्कीमधील इस्तंबूल आणि इजिप्तची राजधानी कैरो इथे जात आहेत. तेथून, व्यावसायिक उड्डाणे लंडन आणि इतर युरोपीय शहरांमध्ये हस्तांतरित होत असल्याचे समोर आलं आहे. 

इतक्या श्रीमंत कुटुंबांनी दुबईतून काढला पळ!

अहवालांनुसार, इराणवरील हल्ल्यानंतर जवळजवळ 1000 श्रीमंत कुटुंबांनी दुबई सोडल्याचे वृत्त आहे. अरेबियन बिझनेसच्या अहवालानुसार दुबईमध्ये अंदाजे 81,200 करोडपती राहतात. त्यामुळे दुबईतून श्रीमंत लोक देश सोडून जात असल्याचा हा आकडा धक्कादायक आहे. मस्कट आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर खाजगी विमानांची संख्या अचानक वाढलाचे वृत्त आहे. Flightradar24 च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आठवड्यात तिथून निघणाऱ्या जवळजवळ एक तृतीयांश विमाने चार्टर आणि खाजगी विमानांनी होती. 

मस्कत विमानतळाची स्थिती काय आहे?

मस्कत विमानतळावरील वाढत्या गर्दीमुळे, विमानतळ प्रशासनाने खाजगी जेट ऑपरेटर्सना अतिरिक्त उड्डाणे चालवण्यासाठी विनंती केली आहे. विमानतळ प्रशासनाने ईमेलद्वारे सांगितलंय की सध्या फक्त नियोजित व्यावसायिक उड्डाणांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. प्रशासनाने असेही म्हटलंय की, नियोजित वेळापत्रकात नसलेल्या उड्डाणांचे स्लॉट रद्द करण्यात येत आहे. 

 

हेसुद्धा वाचा -  Iran-US War : 165 निष्पाप इराणी शालेय मुलींचा जीव कोणी घेतला?; 880 किमी/तास वेगाने येणारे जगातील सर्वात घातक मिसाइलने..., अहवालात दावा

 

युद्ध काळाच्या पार्श्वभूमीवर जरी दूतावासांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या स्वदेशी परतीच्या विमानांना परवानगी दिली जात असली तरी पूर्व परवानगी महत्त्वाची राहणार आहे, असं स्पष्ट सांगण्यात आलंय. मस्कतहून निघणाऱ्या खाजगी विमानांना एका जागेसाठी $20,000 पेक्षा जास्त खर्च येतो असं सांगण्यात आलंय. या चार्टर विमानातून फक्त श्रीमंत माणूसच नाही तर त्यांचे पाळीव प्राणी त्यांच्यासोबत देश सोडून जाताना घेऊन जात आहेत. काही चार्टर कंपन्या सौदी अरेबियाच्या रियाध आणि दम्मम विमानतळांचा देखील वापर करत असल्याचे समोर आलंय.

विमानतळावर हजारो प्रवासी अडकले!

अचानक सुरु झालेल्या या युद्धामुळे परदेशातील अनेक विमानतळावर हजारो प्रवासी अजूनही अडकले आहेत. बरेच जण आशियातून युरोपला परतण्यासाठी अमेरिकेतून प्रवास करत आहेत. एअर इंडियाने न्यू यॉर्क, लंडन, फ्रँकफर्ट, पॅरिस, अॅमस्टरडॅम, झुरिच, कोलंबो आणि माले इथे अतिरिक्त उड्डाणे जाहीर केल्या आहेत. दुबईने अलीकडेच काही उड्डाणे पुन्हा सुरू केली, पण शनिवारी पुन्हा काही काळासाठी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद करावी लागली होती.

सध्या, दुबईहून येणारी विमाने यूएईच्या लष्करी विमानांनी संरक्षित असलेल्या अरुंद हवाई मार्गावरून दक्षिणेकडे प्रवास करत आहे, असं हवाई विभागातून सांगण्यात आलंय. दरम्यान, कतारनेही काही काळासाठी आपले हवाई क्षेत्र उघडलं, पण नंतर ते पुन्हा बंद करावे लागले. ब्रिटिश एअरवेज, एअर फ्रान्स आणि व्हर्जिन अटलांटिकसह अनेक युरोपीय विमान कंपन्यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव उड्डाणे रद्द केली आहे तर काही वळवली आहेत. 

