English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • Israel-America VS Iran Conflict: खोमेंनींना मारण्यासाठी टाकलेल्या 30 बॉम्ब कोणते होते, त्यांची ताकद किती?

Israel-America VS Iran Conflict: खोमेंनींना मारण्यासाठी टाकलेल्या 30 बॉम्ब कोणते होते, त्यांची ताकद किती?

Israel-America VS Iran Conflict: इस्त्रायलनं केलेल्या हल्ल्यात इराणचा सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह खोमेनी यांच्या मृत्यूनंतर इराण चांगलाच आक्रमक झालाय. इराणही प्रत्युत्तरात इस्त्रायलवर मोठे हल्ले केले आहेत, मात्र, खोमेनी यांना मारण्यासाठी इस्त्रायलनं खास रणनीती आखली होती, शक्तिशाली विमानं आणि बॉम्बच्या साहाय्यानं खोमेनींच्या ठिकाणावर अचूक मार करत त्यांचा खात्मा केला. जाणून घ्या इस्त्रायलनं यासाठी कोणत्या बॉम्बचा वापर केला होता.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 1, 2026, 08:24 PM IST
Israel-America VS Iran Conflict: खोमेंनींना मारण्यासाठी टाकलेल्या 30 बॉम्ब कोणते होते, त्यांची ताकद किती?

Ayatollah Ali Khamenei Death In Iran Attack: इस्त्रायल आणि इराणमध्ये युद्ध पेटलंय. इस्त्रायलनं इराणवर मोठे हल्ले करत इराणचे अनेक भाग बेचिराख करून टाकले आहेत, दरम्यान यानंतर इराणकडूनही इस्त्रायलवर मिसाईल डागण्यात आले होते, मात्र, याच युद्धात इस्त्रायलनं अमेरिकेच्या मदतीनं इराणचा सर्वोच्च नेता खोमेनी यांचा मृत्यू झालाय, अमेरिका आणि इस्त्रायलनं त्यांच्याकडे असलेल्या प्रमुख विमान आणि बॉम्बचा वापर करत शनिवारी सकाळी 8 वाजेच्या सुमारस खोमेनींच्या घरावर बॉम्ब डागलेत या हल्ल्यात खोमेनींसह त्यांच्या कुटुंबातील इतरही सदस्यांचा मृत्यू झालाय. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

इस्त्रायलनं खोमेनींचा खात्मा कसा केला? 

वॉल स्ट्रीट जर्नलनुसार हल्ल्यासाठी लेजर गाइडेड पेनेट्रेटर बॉम्बचा वापर करण्यात आला. इस्त्रायलच्या फाईटर विमानांनी खोमेनींच्या घरावर 30 बॉम्ब टाकले. GBU-28 2 हजार 268 किलोग्रॅम वजनाचे होते. या बॉम्बचा वापर बंकरमध्ये बनवलेल्या सुरक्षीत जागांवर हल्ला करण्यासाठी करण्यात येतो. इस्त्रायलचं फायटर विमान F-15I हे फक्त GBU-28चे 2 बॉम्ब घेऊन जाऊ शकतं त्यामुळे खोमेनींच्या घरावर हल्ला करण्यासाठी अनेक विमानांचा वापर करण्यात आला. 

GBU-28 बॉम्बची ताकद काय? 

GBU-28 हा जगातील सर्वात शक्तिशाली लेजर गाईडेड बंकर ब्लस्टर बॉम्ब आहे. GBU-28 या बॉम्बचं वजन 2 हजार 268  किलोग्रॅम तर लांबी 19 फूट एवढी आहे. या बॉम्बमध्ये 286 किलो शक्तिशाली स्फोटकं, बॉम्ब लेजर गाईडेड असल्यानं अचूक निशाणा साधता येतो. जमिनीच्या 20 ते 30 फूट खोलवर जाऊन हा बॉम्ब हल्ला करू शकतो. या बॉम्बेचा वापर 1991 मध्ये पहिल्यांदा गल्फ युद्धात करण्यात आला
होता. अमेरिकेनं इराकच्या सद्दाम हुसैन बंकरवर या बॉम्बच्या माध्यमातून हल्ला केला होता. यानंतर 1999 मध्ये कोसोवा आणि 2003 मध्ये इराक युद्धात देखील या बॉम्बचा वापर करण्यात आला होता. इस्त्रायलकडे देखील हा बॉम्ब आहे. त्यांनी गाझा, लेबनानच्या बंकरवर या बॉम्बच्या माध्यमातून हल्ले केले होते. इस्त्रायलनं केलेल्या हल्ल्यानंतर खोमेनींच्या घराचे फोटोही समोर आले. हल्ल्याआधी आणि हल्ल्यानंतरचे सॅटेलाईट फोटो समोर आले असून खोमेनींचं घर पूर्णपणे नष्ट झाल्याचं दिसतंय. 

कोण होते अयातुल्ला अली खोमेनी?

खोमेनी यांचा जन्म- 19 एप्रिल 1939 मध्ये झाला होता. 1989 ते 2026 या काळात ते इराणचे सर्वोच्च नेते बनले. नंतर 1981 ते 1989 दरम्यान इराणचे अध्यक्ष राहिले आहेत. तसेच 1978-1979 या काळात त्यांनी इराणी क्रांतीमध्ये मुख्य भूमिका बजावली होती. तर 
1979 च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर ते देशातील दुसरे सर्वोच्च नेते बनले. इराण-इराक युद्धादरम्यान खोमेनी इराणचे तिसरे अध्यक्ष आणि इराणी रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स लष्कराचे कमांडर-इन-चीफ बनले. खोमेनींविरोधात आतापर्यंत अनेक निदर्शनं करण्यात आली आहेत. दडपशाही, सामूहिक हत्यांमुळे हुकूमशहा अशीही त्यांची ओळख होती. 

 

कराचीमध्ये अमेरिकेच्या दुतावासाची तोडफोड

खोमेनींच्या मृत्यूनंतर अनेक ठिकाणी निदर्शनं करण्यात येतायत. पाकिस्तान आणि इराकमध्येही अमेरिकेविरोधात जोरदार आंदोलनं करण्यात आली. कराचीमध्ये अमेरिकेच्या दुतावासाची तोडफोड करण्यात आलीय. इराकच्या बगदादमध्येही अमेरिकेच्या दुतावासात जमावानं तोडफोड केलीय. 

खोमेनींच्या घरात किती सदस्य, कोणाकोणाचा मृत्यू?

इस्त्रायलनं केलेल्या हल्ल्यात फक्त अयातुल्ला खोमेनींचाच मृत्यू नव्हे तर त्यांच्या घरातील सदस्यांचा देखील यात दुर्दैवी मृत्यू झालाय. आयातुल्ला खोमेनींना मुस्तफा खोमेनी, मसूद खोमेनी ,मोजतबा खोमेनी अशी तीन मुलं आहेत. तर बुशरा, होदा, मीसम नावाच्या अयातुल्ला खोमेंनींना तीन मुली आहेत, त्यातली एक मुलगी, जावई, सून, नातीचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. 

खोमेंनींच्या मृत्यूनंतर पुत्राकडे नेतृत्व 

दरम्यान खोमेनींच्या मृत्यूनंतर आता त्यांचे पुत्र मोजताब खोमेनींकडे नेतृत्व देण्यात आलंय. दरम्यान यानंतर आता मोजताब यांनी इराण-अमेरिकेला गंभीर इशारा दिलाय.. मोठ्या हल्ल्यासाठी तयार राहा असा इशारा देण्यात आलाय. 

 

खोमेनींचा मृत्यू, बेंजामीन काय म्हणाले?

खोमेनींच्या मृत्यूनतंर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी इस्रायली जनतेला आवाहन करत आनंद व्यक्त केलाय. 'इस्रायलच्या नागरिकांनो, शुभ आठवडा. आज सकाळी,इस्रायल आणि अमेरिकेच्या संयुक्त कारवाईला यश आलं.' असे म्हणत त्यांनी मिळालेल्या यशाचा उत्साह व्यक्त केला आहे. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
Israel-America VS Iran ConflictGBU-28 BombAyatollah Ali Khamenei Death In Iran Attack

इतर बातम्या

एका रात्रीत दुबईचे रिअल इस्टेट मार्केट डेंजर झोनमध्ये आले?...

विश्व