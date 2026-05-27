/भारतालाही टाकलं मागे; मोटरसायकल वापरात ‘हा’ देश जगात अव्वल, बाइकची सर्वाधिक क्रेझ कुठे?

आजकाल प्रत्येक दुसऱ्या घरामध्ये एक दुचाकी तर नक्कीच असते. त्यामुळे वाहनांची संख्या देखील वाढत चालली आहे, वाहनांची संख्या वाढत असल्यामुळे ट्रॅफिकचे प्रमाण देखील वाढले आहे. तासनतास अनेकदा ट्रॅफिकमध्ये अडकून रहावे लागते, पण जगभरामध्ये मोटरसायकल दैनंदिन जीवनाचा एक अविभाज्य भाग आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का सर्वाधिक मोटरसायकल कोठे आहेत? आता ताजी आकडेवारी समोर आली आहे, ताज्या आकडेवारीनुसार, दरडोई मोटरसायकल वापराच्या बाबतीत सर्वाधिक असलेल्या देशांची यादी समोर आली आहे. अनेकांना वाटते की ज्या देशांमध्ये लोकसंख्या जास्त आहे त्या देशामध्ये जास्त मोटरसायकलचा वापर केला जातो पण वास्तव फार वेगळे आहे.
भारतामध्ये मोटरसायकलची सहज उपलब्धता होते त्याचबरोबर परवडणाऱ्या किंमतीमध्ये देखील मोटरसायकल मिळते. ताज्या आकडेवारीच्या अपडेटनुसार सर्वाधिक मोटार असलेला देशांच्या यादीमध्ये पहिल्या स्थानावर भारत नाही तर व्हिएतनाम अव्वल स्थानावर आहे. याबद्दल थोडक्यात सांगायचे झाले तर 1000 लोकांमागे अंदाजे 770 मोटरसायकल आहेत. सांगायचे झाले तर व्हिएतनाममध्ये प्रत्येकाकडे बाईक किंवा स्कूटर आहेत. त्यामुळे व्हिएतनाममध्ये वाहतूक कोंडी वाढली आहे, त्याचबरोबर कमी खर्च आणि सुलभ प्रवासामुळे या ठिकाणी दुचाकी लोकांकडे पाहायला मिळते. तर यादीमधील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाबद्दल सांगायचे झाले तर अनुक्रमे तैवान आणि इंडोनेशिया हे आहेत.
यादीमध्ये पहिल्या तीन क्रमांकाबद्दल सांगायचे झाले तर आशियामधील देशांचे यात वर्चस्व दिसून येत आहे. आशियामध्ये बाईक ही दैनंदिन गरज असल्याचे दिसून येत आहे. आशियाची स्कूटर राजधानी म्हणून तैवानची ओळख आहे, कारण तैवानमध्ये वाहतुकीचे सर्वात सोयीस्कर साधन हे मोटरसायकल आहे. तैवानमध्ये प्रति व्यक्ती 0.62 मोटरसायकल आहे. खर्च वाचवणे त्याचबरोबर कमी इंधन आणि पार्किंगची जागा यामुळे लोक कारऐवजी स्कूटर आणि बाईकला प्राधान्य देत आहेत. आशियामधील इंडोनेशिया, मलेशिया आणि थायलंडसारख्या देशांमध्ये मोटरसायकल हे सोयीचे वाहन बनले आहे.
लहान देशांमध्ये त्याचबरोबर दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये सर्वात वेगवान आणि कमी खर्चात वाहतुकीचा पर्याय म्हणून मोटरसायकल पर्याय निवडला जात आहे. यामुळेच या देशांमध्ये मोटरसायकल उद्योग वेगाने वाढत आहे. भारताच्या क्रमांक हा यादीत दहाव्या क्रमांकावर आहे, एकूण दुचाकी बाजारपेठेच्या बाबतीत भारत हा जगातील सर्वात मोठा देश मानला जातो. अहवालानुसार, भारतात अंदाजे 22 ते 27 कोटी दुचाकी आहेत. देशाच्या प्रचंड लोकसंख्येमुळे दरडोई आकडेवारी कमी वाटू शकते पण हे संख्या खुप मोठी आहे. गावांपासून ते मोठ्या शहरांपर्यंत, बाईक्स लोकांसाठी प्रवासाचे सर्वात स्वस्त आणि सर्वात विश्वासार्ह साधन आहे.