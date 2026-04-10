जगाची खरी SUPER POWER कोणत्या देशाकडे? तेल, सोने, लिथियम दुर्मिळ खनिजांचे सर्वाधिक साठे असलेले देश!

Superpower Country: जगाला ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी तेल, नैसर्गिक गॅस, युरेनियम आणि जलविद्युत यांचा मोठा वाटा आहे. व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वात मोठे तेल साठे आहेत, तर रशियाकडे नैसर्गिक गॅसचे प्रचंड साठे आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 10, 2026, 06:52 PM IST
सुपरपॉवर देश

Superpower Country: भारत महासत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे म्हटले जाते. पण महासत्ता असलेल्या देशांकडे कोणत्या गोष्टी असतात. कोणता देश महासत्ता बनू शकतो? याबद्दल अनेकांना माहिती नसते.  तेल, सोने, लिथियम दुर्मिळ खनिजांचे साठे ज्याच्याकडे असतात, तो देश प्रभुत्व गाजवू शकतो. जसंकी तेल साठे असल्याने आजही इराण जगाला रुबाब दाखवू शकतो. अशाप्रकारे  तेल, सोने, लिथियम दुर्मिळ खनिजांचे साठे कोणत्या देशात आहेत? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.  

दुर्मिळ खनिजांचा साठा

जगाला ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी तेल, नैसर्गिक गॅस, युरेनियम आणि जलविद्युत यांचा मोठा वाटा आहे. व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वात मोठे तेल साठे आहेत, तर रशियाकडे नैसर्गिक गॅसचे प्रचंड साठे आहेत. याशिवाय ऑस्ट्रेलियाकडे युरेनियमचे मोठे साठे असून, चीनकडे जगातील सर्वाधिक जलविद्युत निर्मितीची शक्यता आहे. या साठ्यांमुळे हे देश ऊर्जा क्षेत्रात जगाला नेतृत्व देत आहेत. युरेनियम अणूऊर्जेसाठी आणि जलविद्युत स्वच्छ ऊर्जेसाठी महत्त्वाचे आहेत. जगाच्या भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षेसाठी हे साठे खूप मोलाचे ठरतात. 

सोने, हिरे आणि मौल्यवान धातू

सोने आणि हिरे यांचे साठे जगातील अर्थव्यवस्थेला स्थिरता देतात. अमेरिकेकडे अधिकृत सोन्याचे सर्वात मोठे साठे आहेत, तर रशियाकडे हिर्यांचे प्रचंड साठे आहेत. याशिवाय पेरूकडे चांदीचे मोठे साठे आहेत. हे मौल्यवान खनिजे दागिने, उद्योग आणि गुंतवणुकीसाठी वापरले जातात. रशिया आणि अमेरिका यांच्यामुळे जागतिक बाजारात सोने-हिर्यांची किंमत स्थिर राहते. पेरूच्या चांदीमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला मदत होते. या साठ्यांमुळे हे देश आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आहेत.

जगात कोणाला नाही जमलं ते TCS ने करुन दाखवलं, मंदीच्या काळातही सर्व शिपायापासून सीईओपर्यंत भरघोस पगारवाढ!

पाणी, जंगल आणि नवीकरणीय ऊर्जा

पाणी आणि जंगल हे पर्यावरणाचे खजिने आहेत. ब्राझीलकडे जगातील सर्वात मोठे गोड्या पाण्याचे साठे आहेत, तर रशियाकडे सर्वाधिक जंगलक्षेत्र आहे. चीनकडे सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जेची सर्वाधिक क्षमता आहे. हे साठे हवामान बदल रोखण्यासाठी आणि स्वच्छ ऊर्जा पुरवण्यासाठी गरजेचे आहेत. ब्राझीलचे पाणी आणि रशियाचे जंगल जगाच्या हवेच्या शुद्धतेसाठी महत्त्वाचे आहेत. चीन सौर आणि पवनऊर्जेने जगाला नवीन मार्ग दाखवत आहे. 

औद्योगिक खनिजे आणि धातू

उद्योगांसाठी लोहखनिज, तांबे, लिथियम आणि बॉक्साइट यांचा पुरवठा आवश्यक आहे. ऑस्ट्रेलियाकडे लोहखनिजाचे मोठे साठे आहेत, तर चिलीकडे तांबे आणि लिथियमचे सर्वात मोठे साठे आहेत. गिनीकडे बॉक्साइटचे प्रचंड साठे आहेत. लिथियम इलेक्ट्रिक गाड्या आणि बॅटरीसाठी, तांबे विजेच्या तारांसाठी आणि लोहखनिज स्टीलसाठी वापरले जाते. या साठ्यांमुळे चिली आणि ऑस्ट्रेलिया जगाच्या उद्योग क्षेत्रात महत्वाची भूमिका बजावतात.

New Rules: 17 एप्रिलपासून बदलतोय वाहतुकीचा नियम, माहिती नसेल तर बसेल 10 हजार रुपयांचा दंड!

दुर्मिळ खनिजे आणि इतर खनिजे

आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी दुर्मिळ पृथ्वी, निकेल, कोबाल्ट आणि फॉस्फेट यांचा वापर होतो. चीनकडे दुर्मिळ पृथ्वीचे सर्वात मोठे साठे आहेत, इंडोनेशियाकडे निकेलचे, काँगो लोकशाही प्रजासत्ताकाकडे कोबाल्टचे आणि मोरोक्कोकडे फॉस्फेटचे मोठे साठे आहेत. दुर्मिळ पृथ्वी स्मार्टफोन आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी, कोबाल्ट बॅटरीसाठी आणि फॉस्फेट खतांसाठी आवश्यक आहे. हे साठे भविष्यातील तंत्रज्ञान आणि शेतीसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. 

एकूण जागतिक चित्र कसंय?

अमेरिकेकडे जगातील सर्वात मोठे कोळशाचे साठे आहेत. रशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, चिली आणि अमेरिका यांचे बहुतांश साठ्यांवर वर्चस्व आहे. हे साठे जगाच्या अर्थव्यवस्थेला आकार देतात. युरेनियमपासून कोबाल्टपर्यंत प्रत्येक खनिजाचा वापर वेगवेगळ्या क्षेत्रात होतो. जागतिक अहवालानुसार हे देश भविष्यातील ऊर्जा, उद्योग आणि पर्यावरण संरक्षणात आघाडीवर राहतील. मात्र, या साठ्यांचा शहाणपणाने वापर करणे गरजेचे आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

इतर बातम्या

पुणे - नातवाचा मृतदेह पाहून आजोबांना संशय; सत्य उघड झाल्यान...

महाराष्ट्र बातम्या