  • विश्व
  • Whirlpool Layoffs: व्हर्लपूल कंपनीत एकाच वेळी मोठी कर्मचारी कपात, कोणाची नोकरी आली धोक्यात?

Whirlpool Layoffs: व्हर्लपूल कंपनीत एकाच वेळी मोठी कर्मचारी कपात, कोणाची नोकरी आली धोक्यात?

Whirlpool Layoffs:  व्हर्लपूल कंपनीतील ही कपात कंपनीच्या मोठ्या आधुनिकीकरण आणि पुनर्रचना योजनेचा भाग असल्याचे  कंपनीने सांगितले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 21, 2026, 06:55 PM IST
Whirlpool Layoffs: व्हर्लपूल कंपनीत एकाच वेळी मोठी कर्मचारी कपात, कोणाची नोकरी आली धोक्यात?
व्हर्लपूल कंपनी

Whirlpool Layoffs: जगभरातील बड्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात करत आहेत. यात आता आणखी एका कंपनीची भर पडली आहे. अमेरिकेची प्रसिद्ध व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन कंपनी आयोवा राज्यातील अमाना येथील रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) बनवणाऱ्या कारखान्यात 341 कर्मचाऱ्यांची नोकरी काढून टाकणार आहे. ही कपात 9 मार्च 2026 पासून लागू होणार आहे. सध्या या प्लांटमध्ये सुमारे 1500 कर्मचारी काम करत आहेत. कंपनीने आयोवा राज्याच्या वर्कफोर्स विभागाला यासंदर्भात माहिती दिली आहे.

कपातीचे कारण

ही कपात कंपनीच्या मोठ्या आधुनिकीकरण आणि पुनर्रचना योजनेचा भाग असल्याचे  कंपनीने सांगितले. ‘मल्टी-ईयर ट्रान्सफॉर्मेशन’ म्हणजे अनेक वर्षांचा बदल योजनेअंतर्गत उत्पादन लाइन आधुनिक करणे आणि कारखान्याचे कामकाज विविध प्रकारचे करणे हे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे. याअंतर्गत जुनी आणि जुनाट रेफ्रिजरेशन उत्पादन लाइन्स हळूहळू बंद केल्या जाणार आहेत. यामुळे कारखाना भविष्यात टिकाऊ आणि मजबूत होईल, असा विश्वास कंपनीकडून व्यक्त करण्यात येतोय. 

प्लांटमध्ये काय बदल होणार?

अमाना प्लांटमध्ये व्हर्लपूल, किचनएड, मेयटॅग आणि अमाना या ब्रँड्सचे अनेक फ्रिज मॉडेल्स बनवणे सुरूच राहील. मात्र काही जुनी उत्पादन लाइन्स बंद होणार आहेत. त्याऐवजी वेअरहाउसिंग (साठवण), पार्ट्स उत्पादन आणि सब-असेंबली (उप-जोडणी) सारखे नवे काम जोडले जाईल. कंपनी म्हणते की, अमाना प्लांट हा अमेरिकेतील त्यांच्या उत्पादन नेटवर्कचा महत्त्वाचा भाग आहे. भविष्यात येथे आणखी गुंतवणूक केली जाईल.

कर्मचाऱ्यांसाठी मदत 

कपातीनंतर प्रभावित कर्मचाऱ्यांसाठी कंपनीने मदत जाहीर केलीय. प्लांटमध्ये ऑन-साइट ह्युमन रिसोर्स मदतकर्ता, कर्मचारी सपोर्ट प्रोग्राम आणि आयोवा वर्कफोर्स डेव्हलपमेंट संसाधने उपलब्ध केली जाणार आहेत. बेरोजगारी भत्त्याबाबत मार्गदर्शनही दिले जाणार आहे.  नोकरी गमावणारे बहुतांश कर्मचारी युनियनचे सदस्य आहेत. त्यांना 2 ते 5 वर्षे रिकॉल हक्क म्हणजेच पुन्हा नोकरी मिळण्याचा अधिकार आहे. मात्र पुन्हा नोकऱ्या मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचेही कंपनीने स्पष्टपणे सांगितले आहे. या वृत्तामुळे अमाना आणि आसपासच्या गावांमध्ये चिंता निर्माण झालीय. कारण हा प्लांट तेथील मोठा नियोक्ता आहे.

कंपनीचे भविष्य काय?

व्हर्लपूल कंपनी अमाना प्लांटला आपल्या अमेरिकन उत्पादन पायाचा महत्वाचा आधार मानते. आधुनिकीकरणानंतर प्लांट अधिक कार्यक्षम आणि विविध कामे करणारा होईल. मात्र कर्मचारी आणि स्थानिक नेते चिंतित आहेत. याचा परिणाम आसपासच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. हे बदल दीर्घकाळ टिकणारे आणि फायद्याचे असतील, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

