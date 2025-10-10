English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'शांतता नव्हे, तर तुम्ही राजकारणाला...', डोनाल्ड ट्रम्प यांना नोबेल नाकारल्याने अमेरिकेचा संताप

Nobel Peace Prize 2025: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सतत आपण नोबेल शांतता पुरस्काराच्या स्पर्धेत असल्याचं सांगत होते. "आठ युद्धं संपवल्याबद्दल" ते शांततेच्या नोबेल पुरस्कारास पात्र आहेत असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 10, 2025, 06:09 PM IST
Nobel Peace Prize 2025: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अपेक्षित असलेला शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळालेला नाही. शांतता नोबेल पुरस्कारासाठी आपण सर्वात मोठे दावेदार असल्याचं त्यांना वाटत होतं. यामुळेच जेव्हा त्यांना पुरस्कार जाहीर झाला नाही तेव्हा व्हाईट हाऊसने यावर तात्काळ प्रतिक्रिया दिली आहे. आपण शांततेच्या जागी, फक्त राजकारणाला प्राधान्य देत असल्याचं नोबेल समितीने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं असल्याची टीका व्हाईट हाऊसने केली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प फार काळापासून आपल्याला शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळायला हवा असं म्हणत होते. यासाठी ते वारंवार आपण युद्ध थांबवल्याचा दाखलाही देत होते.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेकदा सार्वजनिकपणे आपण सात युद्धं थांबवली असून, रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्ष थांबवून आठवं युद्ध थांबवणार असल्याचं म्हटलं होतं. पाकिस्तान आणि इस्त्रायलसारख्या देशांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना शांततो नोबेल पुरस्कार मिळावा यासाठी पाठिंबा दिला होता.

"राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प शांतता करार करत राहतील, युद्धे संपवतील आणि जीव वाचवतील. त्यांच्याकडे माणुसकी जपणारं मन आहे आणि त्यांच्यासारखा कोणीही असू शकत नाही जो त्यांच्या इच्छाशक्तीच्या जोरावर पर्वत हलवू शकतो," असं व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते स्टीव्हन च्युंग यांनी एक्सवर लिहिले.

मारिया कोरिना मॅचाडो यांना यावर्षीचा शांतता पुरस्कार

व्हेनेझुएलातील राजकीय कार्यकर्त्या मारिया कोरिना मॅचाडो (María Corina Machado) यांना 2025 चा शांततेचा नोबेल पुरस्कार दिला गेला आहे. त्यांनी व्हेनेझुएलामध्ये लोकशाही हक्कांसाठी दिलेला लढा आणि हुकूमशाही विरोधात शांततेच्या मार्गाने केलेला संघर्षाची दखल घेत हा सन्मान कऱण्यात आला आहे. नॉर्वेजियन नोबेल समितीने मॅचाडो यांचे प्रयत्न व्हेनेझुएलातील स्वातंत्र्य आणि शांततेच्या संघर्षात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारे ठरले अशा शब्दांत कौतुक केलं आहे. त्यांच्या याच कार्याचं कौतुक जगातील सर्वात प्रतिष्ठित पुरस्कार देऊन करण्यात आला आहे.  हा पुरस्कार वितरण सोहळा डिसेंबर 2025 मध्ये नॉर्वेच्या राजधानी ओस्लो येथे पार पडणार आहे.

नोबेल शांतता पुरस्कार हा जगातील सर्वात प्रतिष्ठित पुरस्कारांपैकी एक आहे, जो आंतरराष्ट्रीय शांतता, संघर्ष टाळणे आणि मानवाधिकारांच्या प्रोत्साहनासाठी दिला जातो. हा पुरस्कार स्वीडिश उद्योगपती अल्फ्रेड नोबेल यांच्या वसीयतनाम्यानुसार 1985 मध्ये स्थापन झाला. दरवर्षी नॉर्वेजियन नोबेल समिती (Norwegian Nobel Committee) याची निवड करते आणि ऑक्टोबर महिन्यात घोषणा केली जाते. पुरस्कारात सुमारे 11 दशलक्ष स्वीडिश क्रोनर (साधारण 1 कोटी डॉलर) ची रक्कम, सोन्याचा पदक आणि डिप्लोमा यांचा समावेश असतो.

नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या मारिया कोरिना मॅचाडो यांनी गेल्या वर्षभर लपून राहण्यास भाग पाडले असूनही त्यांचा संघर्ष सुरूच ठेवला. नोबेल समितीने म्हटले आहे की, "त्यांच्या जीवाला गंभीर धोका असूनही, त्या देशातच राहिल्या. त्यांची निवड लाखो लोकांना प्रेरणा देईल हे निश्चित आहे."

उमेदवारीला अडथळा, तरीही विचलित झाल्या नाहीत

2024 च्या निवडणुकीपूर्वी मॅचाडो विरोधी पक्षाच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार होत्या, परंतु सरकारने त्यांची उमेदवारी रद्द केली. त्यानंतर त्यांनी दुसरे विरोधी उमेदवार एडमंडो गोंझालेझ उरुतिया यांना पाठिंबा दिला. राजकीय सीमा ओलांडून शेकडो स्वयंसेवकांनी निवडणुकीत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले.

धमक्या, अटक आणि छळाचा धोका असूनही, लोकांनी मतदान केंद्रांवर लक्ष ठेवले आणि निकालांमध्ये छेडछाड होणार नाही याची खात्री केली. तथापि, सरकारने निवडणुकीचे निकाल स्वीकारण्यास नकार दिला आणि सत्ता सोडण्यास नकार दिला. गेल्या वर्षी, मॅचाडो यांना लपून राहण्यास भाग पाडले गेले, परंतु गंभीर धोक्यांनंतरही, त्यांनी देश सोडला नाही.

 

FAQ

1) हा पुरस्कार प्रथम कधी दिला गेला?

हा पुरस्कार प्रथम १९०१ मध्ये दिला गेला. पहिला विजेता हेन्री ड्युनंट (Henry Dunant) आणि फ्रेडरिक पासी (Frédéric Passy) होते.

2) पुरस्काराची रक्कम किती आहे?
२०२५ मध्ये नोबेल पुरस्काराची रक्कम ११ दशलक्ष स्वीडिश क्रोना (सुमारे १ कोटी अमेरिकन डॉलर) आहे. ही रक्कम विजेत्यांमध्ये समान वाटली जाते.

3) नामांकन प्रक्रिया कशी होते?
नामांकन प्रक्रिया सुमारे आठ महिन्यांची असते. पात्र नामांकक (जसे की विद्यापीठाचे कुलगुरू, राजकारण, इतिहास, कायदा इत्यादी विषयांचे प्राध्यापक, माजी नोबेल विजेते, शांतता संशोधन संस्थांचे प्रमुख इ.) कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेचे नामांकन करू शकतात. नामांकन फेब्रुवारी १ पर्यंत सादर करावे लागते. समिती नामांकने तपासते, तज्ज्ञांकडून अहवाल घेते आणि ऑक्टोबरमध्ये विजेता जाहीर करते. वर्तमान वर्षातील नामांकक आणि नामांकितांची यादी ५० वर्षे गोपनीय राहते.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Tags:
White Housedonald trumpNobel Peace 2025nobel peace prize 2025María Corina Machado

