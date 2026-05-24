/White House च्या गेटजवळ गोळीबार! 30 गोळ्या झाडल्या, ट्रम्प थोडक्यात वाचले; हल्लेखोर ठार

White House Shooting Updates: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर महिन्याभरामध्ये दुसऱ्यांदा हल्ल्याचा प्रयत्न झाला असून यंदा गोळीबार अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांचं सरकारी निवासस्थान आणि कार्यालय असलेल्या व्हाइट हाऊसजवळ झाला आहे.
White House Shooting Updates: अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पुन्हा एकदा लक्ष्य करण्यात आलं. व्हाइट हाऊसजवळ एका व्यक्तीने अंदाधुंद गोळीबार केला. यामध्ये एक नागरिक जखमी झाला असून हल्लेखोराला सिक्रेट सर्व्हिसने ठार केलं आहे. शनिवारी रात्री सिक्रेट सर्व्हिसने यासंदर्भात एक निवेदन जारी केलं. यामध्ये त्यांनी प्रथामिक तपासानुसार, स्थानिक वेळेप्रमाणे शनिवारी सायंकाळी 6 वाजल्यानंतर काही वेळातच हल्लेखोराने चेक पॉइण्ट जवळ गोळीबार सुरु केला. "चेक पॉइण्टजवळच आपल्या बॅगेतून शस्त्र काढून तैनात असलेल्या अधिकाऱ्यांवर गोळीबार करण्यास सुरुवात केली," असं सिक्रेट सर्व्हिसने म्हटलं आहे. फेडरल अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अधिकाऱ्यांवर गोळीबार करणाऱ्या या हल्लेखोराला ठार करण्यात आलं आहे.
सिक्रेट सर्व्हिसने दिलेल्या माहितीनुसार, अधिकाऱ्यांनी प्रत्युत्तरादाखल गोळीबार केला आणि संशयिताला गोळी लागली. त्याला जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे नंतर त्याचा अति रक्तस्रावाने मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे. या गोळीबारामध्ये एका सामान्य नागरिकालाही दुखापत झाली आहे. मात्र या व्यक्तीला लागलेली गोळी ही हल्लेखोराने गेलेल्या गोळीबारातील आहे की अधिकाऱ्यांनी प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारातील हे स्पष्ट झालेलं नसल्याचं अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे. एका सामान्य नागरिकाला गोळी लागली, परंतु एका कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्या व्यक्तीला संशयिताच्या सुरुवातीच्या गोळ्या लागल्या की नंतर अधिकाऱ्यांनी झाडलेल्या गोळ्या लागल्या, हे स्पष्ट नाही. हल्लेखोराने एकूण 30 गोळ्या झाडल्याची माहिती समोर आली आहे.
या हल्ल्यात आमचा एकही अधिकारी जखमी झालेला नाही, असं सिक्रेट सर्व्हिसने म्हटलं आहे. हल्ला झाला त्यावेळी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे व्हाइट हाऊसमध्येच होते. मात्र त्यावेळी व्हाईट हाऊसमध्ये असलेले राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर कोणताही 'परिणाम' झाला नाही," असं सक्रेट सर्व्हिसने आवर्जून सांगितलं आहे. आपल्या एक्स हॅण्डलवरुन सिक्रेट सर्व्हिसने, "आम्हाला 17 स्ट्रीट आणि पेनसिल्व्हेनिया ॲव्हेन्यू एनडब्ल्यूजवळ गोळीबार झाल्याची माहिती मिळाली. हे ठिकाण व्हाईट हाऊसपासून एक ब्लॉक अंतरावर आहे. गोळीबाराच्या वेळी घटनास्थळी असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून माहितीची पडताळणी केली जात आहे," असं सांगितलं आहे. लवकरच याबद्दल अधिक माहिती दिली जाईल, असंही सिक्रेट सर्व्हिसने म्हटलं आहे.
आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये, एफबीआयचे संचालक काश पटेल यांनी, गोळीबाराच्या घटनेला अधिकारी प्रतिसाद दिल्याची माहिती दिली. तसेच, "जशीजशी शक्य होईल तशीतशी आम्ही जनतेला अधिक अधिक माहिती देऊ," असंही काश पटेल यांनी म्हटलं आहे. मेट्रोपॉलिटन पोलीस विभागाने त्यांच्या एक्स हॅण्डलवरुन, "सिक्रेट सर्व्हिस घटनास्थळी काम करत आहे. लोकांनी तेथे जाणे टाळावे असा इशारा दिला आहे. हे घटनास्थळ त्याच ठिकाणाजवळ आहे, जिथे गेल्या नोव्हेंबरमध्ये एका बंदूकधाऱ्याने वेस्ट व्हर्जिनिया नॅशनल गार्डच्या दोन सदस्यांवर हल्ला केला होता," अशी माहिती दिली आहे.
व्हाइट हाऊस बाहेर झालेली ही गोळीबाराची घटना, 25 एप्रिल रोजी वॉशिंग्टनमधील एका हॉटेलमध्ये व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स असोसिएशनच्या वार्षिक भोजनासाठी उपस्थित असताना राष्ट्राध्यक्षांवर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याच्या जवळपास एक महिन्यानंतर झाला आहे.