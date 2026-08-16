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पांढऱ्या रंगाची दगडांची रचना अन् निळेशार पाणी, जगातील सर्वात अनोखा समुद्रकिनारा! दुसऱ्या ग्रहासारखी दिसणारी जागा नेमकी कुठे?

Moon-like Beach in World: तुम्ही अनेक समुद्रकिनारे बघितले असतील पण तुम्ही कधी जगातील सर्वात अद्वितीय समुद्रकिनारा पाहिला आहे का? पांढरे शुभ्र खडक आणि काचेसारखे निळे पाणी यामुळे तिथे एक विलक्षण अनुभव मिळतो. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 16, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:18 PM IST
पांढऱ्या रंगाची दगडांची रचना अन् निळेशार पाणी, जगातील सर्वात अनोखा समुद्रकिनारा! दुसऱ्या ग्रहासारखी दिसणारी जागा नेमकी कुठे?
Image Credit: discovergreece.com

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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