/पांढऱ्या रंगाची दगडांची रचना अन् निळेशार पाणी, जगातील सर्वात अनोखा समुद्रकिनारा! दुसऱ्या ग्रहासारखी दिसणारी जागा नेमकी कुठे?

World Most Unique Beach: जगभरात असंख्य सुंदर समुद्रकिनारे आहेत. कुठे सोनेरी वाळू, कुठे निळंशार समुद्र तर कुठे उंचच उंच लाटा पर्यटकांना आकर्षित करतात. पण ग्रीसमध्ये असा एक समुद्रकिनारा आहे, ज्याचं रूप पाहिल्यावर तुम्हाला पृथ्वीवर नसून एखाद्या दुसऱ्याच ग्रहावर आल्याचा भास होऊ शकतो. पांढऱ्याशुभ्र चट्टानं, गुळगुळीत दगडांची रचना आणि काचेसारखं स्वच्छ निळं-फिरोजी पाणी यामुळे हा समुद्रकिनारा अक्षरशः चंद्राच्या पृष्ठभागासारखा दिसतो. त्यामुळेच त्याला ‘मून-लाइक बीच’ असंही म्हटलं जातं.
हा अद्भुत समुद्रकिनारा ग्रीसमधील मिलोस (Milos) या सुंदर बेटावर आहे. त्याचं नाव सराकिनिको बीच (Sarakiniko Beach). मिलोस हे एजियन समुद्रातील सायक्लेड्स बेटसमूहाचा भाग आहे. सराकिनिकोच्या पांढऱ्या ज्वालामुखीजन्य खडकांना समुद्राच्या लाटा आणि उत्तरेकडून येणाऱ्या वाऱ्यांनी हजारो वर्षांत नैसर्गिक आकार दिला आहे. या खडकांचा रंग आणि त्यांची गुळगुळीत, वळणदार रचना इतकी वेगळी आहे की, पहिल्यांदा पाहणाऱ्याला हा परिसर चंद्रावरील एखादा प्रदेश असल्यासारखा वाटतो.
सराकिनिको बीचचं सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे त्याचे पांढरेशुभ्र खडक आणि त्यामध्ये तयार झालेली नैसर्गिक वळणं. खडकांच्या मध्ये समुद्राचं पारदर्शक निळं पाणी दिसतं. अनेक ठिकाणी पर्यटक या उंच खडकांवरून थेट समुद्रात उड्या मारतात. ही इथली सर्वात लोकप्रिय अॅक्टिव्हिटी मानली जाते. याशिवाय नैसर्गिक गुहांमध्ये पोहणे, स्नॉर्कलिंग करणे किंवा पांढऱ्या खडकांवर निवांत बसून उन्हाचा आनंद घेणं, असे अनेक अनुभव पर्यटक घेऊ शकतात. या ठिकाणाचं वैशिष्ट्य इतकं वेगळं आहे की, अनेक पर्यटकांनी आपल्या प्रवासाच्या अनुभवात त्याची तुलना थेट अंतराळातील दृश्यांशी केली आहे.
सराकिनिकोला भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या अनुभवांमध्ये या बीचच्या अनोख्या सौंदर्याचा वारंवार उल्लेख आढळतो. काहींच्या मते, पांढऱ्या खडकांवरून निळ्या समुद्रात उडी मारण्याचा अनुभव अविस्मरणीय आहे. तर काही पर्यटकांना हा संपूर्ण परिसर चंद्राच्या पृष्ठभागासारखा वाटतो. एका पर्यटकाने या ठिकाणाचं वर्णन करताना सांगितलं की, पोहणे, खडकांवरून समुद्रात उडी मारणे किंवा निवांत उन्हात बसणे, या सगळ्यासाठी सराकिनिको एक उत्तम ठिकाण आहे. दुसऱ्या एका पर्यटकाच्या मते, इथलं वातावरण इतकं वेगळं आहे की, आपण पृथ्वीवर नसून एखाद्या दुसऱ्या ग्रहावर पोहोचलो आहोत असंच वाटतं.
सराकिनिकोचं सौंदर्य मन मोहून टाकणारं असलं तरी पर्यटकांनी समुद्रात उतरताना सावधगिरी बाळगणं आवश्यक आहे. इथल्या काही खडकांवर सी अॅनिमोन्स (Sea Anemones) आढळतात. त्यांच्या संपर्कामुळे त्वचेवर जळजळ, वेदना किंवा अॅलर्जी होऊ शकते. त्यामुळे खडकांवरून उड्या मारताना किंवा पाण्यात पोहताना आजूबाजूच्या समुद्री जीवांची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो.
सराकिनिको बीच हे मिलोस बेटावरील प्रमुख ठिकाणांपैकी एक आहे.
म्हणजेच मिलोस बेटावर पोहोचल्यानंतर या अनोख्या समुद्रकिनाऱ्यावर जाणं फार अवघड नाही.
भारतामधून विमानाने ग्रीसची राजधानी अथेन्स गाठता येते. त्यानंतर अथेन्सहून मिलोससाठी विमानाने प्रवास करता येतो. हा हवाई प्रवास साधारण 45 मिनिटांचा असतो. अथेन्सहून मिलोसला जाण्यासाठी फेरी बोटचाही पर्याय आहे. मात्र समुद्राची परिस्थिती आणि हवामानानुसार प्रवासाचा कालावधी बदलू शकतो. त्यामुळे प्रवासाचं नियोजन करताना हवामानाची माहिती तपासणं महत्त्वाचं आहे.
जर तुम्हाला नेहमीच्या समुद्रकिनाऱ्यांपेक्षा काहीतरी पूर्णपणे वेगळं अनुभवायचं असेल, तर सराकिनिको बीच तुमच्या ट्रॅव्हल लिस्टमध्ये नक्कीच असायला हवा. पांढऱ्या चंद्रासारख्या खडकांच्या पार्श्वभूमीवर निळंशार समुद्र पाहण्याचा अनुभव खरोखरच एखाद्या दुसऱ्या ग्रहावर गेल्यासारखा भासू शकतो.