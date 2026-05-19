/कोरोनासारख्या संकटानंतरही जगाची पाटी कोरीच; महामारीचा उल्लेख करत WHO कडून सतर्कतेचा इशारा

Global Health Crisis : जागतिक आरोग्य संघटना अर्थात WHO नं कोरोना महामारीच्या त्या काळाची आठवण करून देत नव्या महामारीचा उल्लेख करत जारी एका एक अतीव महत्त्वाचा अहवाल. त्यात असं काय लिहिलं ज्यामुळं माजली खळबळ...
Global Health Crisis Pandemic : पाच ते साडेपाच वर्षांपूर्वी संपूर्ण जगानं असा काळ पाहिला, तो पुन्हा कधीही येऊ नये अशीच आर्जव त्यावेळी प्रत्येकजण करत होता. का काळ होता कोरोना विषाणूच्या विध्वंसकारी संसर्गाचा. ज्यामध्ये लाखो नागरिकांचे प्राण कमावले. अशा या कोरोना संसर्गावर कालांतरानं लसीचा शोध लागला आणि जवळपास तीन वर्षांनंतर ही महामारी नियंत्रणात आल्याचं पाहायला मिळालं. कोरोनाच्या लाटेमुळं संपूर्ण जग जणू थांबलं होतं. देशच्या देश निर्मनुष्य पडले होते. घराबाहेर पडण्याचं कोणाचं धाडस होत नव्हतं. कारण, कोरोनाची लाट सर्वांनाच विळख्यात घेत होती. इतक्या मोठ्या महामारीचा मारा झेलल्यानंतर हे जग आरोग्य आणिबाणीसाठी सज्ज आहे असा जर तुमचा समज असेल तर तसं नाहीय.
जागतिक आरोग्य संघटनेनं एक असा अहवाल नुकताच जारी केला आहे, ज्यामुळं जगभरातील आरोग्य यंत्रणांची चिंता वाढली आहे. मध्य आफ्रिकेच्या अनेक भागांमध्ये सध्या इबोलाचं थैमान पाहायला मिळत आहे. तर, हंताव्हायरसचं संकटसुद्धा अधिक बळावत आहे. मंकीपॉक्स आणि बर्ड फ्लूसारखे संसर्गसुद्धा यातूनच डोकं वर काढत आहेत. ज्या धर्तीवर WHO नं जारी केलेल्या अहवालामध्ये हे जग कोरोनाच्या तुलनेत भविष्यात येणाऱ्या महामारी किंवा तत्सम परिस्थितीसाठी बहुतांशी तयार नसून उलटपक्षी आधीपेक्षा जास्त कमकुवत झाल्याचं म्हटलं आहे.
WHO आणि वर्ल्ड बँकच्या समर्थनातून तयार 'ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड' या संस्थेच्या अहवालानुसार संसर्गजन्य आजारांचा धोका आधीच्या तुलनेत आणखी वाढला आहे. गेल्या 10 वर्षांच्या तुलनेत अनेक देश महामारीसम संकटातून बाहेर पडण्यास फारसे सक्षम नाहीत. जागतिक स्तरावर हा इशारा अशा वेळी जारी करण्यात आला आहे जेव्हा काँगो आणि युगांडामध्ये पसरलेल्या इबोला संसर्गाला WHO नं सार्वजनिक आरोग्य आणिबाणी म्हणून घोषित केलं आहे. बुंडिबुग्यो स्ट्रेनमुळं यावेली इबोला आणखी घातक रुपात फोफावत आहे.
79 व्या जागतिक आरोग्य परिषदेदरम्यान जारी करण्यात आलेल्या 'ए वर्ल्ड ऑन द एज: प्रायोरिटीज फॉर ए पँडेमिक-रेजिलिएंट फ्यूचर'मध्ये काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य करण्यात आलं. वाढता भू राजकीय तणाव, हवामानातील बदल, वैश्विक प्रवासाचं वाढतं प्रमाण आणि आंतरराष्ट्रीय निधीमध्ये कपात यामुळं जागतिक स्तरावरील आरोग्य सुरक्षितता कमकुवत होत चालली आहे. परिणामी संसर्गावरील उपाययोजनाही प्रभावीपणे राबवता येण्यास संघटना असमर्थ ठरत आहेत.
सदर अहवालामध्ये 2014-16 आणि 2019-20 दरम्यानच्या इबोला, मंकीपॉक्स, कोरोना या आणि अशा अनेक साथीच्या आजारांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. यामध्ये कोरोनानंतर अनेक नव्या आरोग्य सुविधा अस्तित्वात आल्या, मात्र महामारीशी दोन हात करण्याची जागतिक क्षमता नसल्याचं सिद्ध होत आहे. महामारी हे आता फक्त आरोग्य संकट राहिलं नसून, लोकशाही संस्था आणि नागरिकांवरही त्याचा थेट परिणाम दिसून येत आहे. भारतासाठीसुद्धा हा अहवाल अतिशय महत्त्वाचा असून, देशातील मोठी लोकसंख्या पाहता भविष्यात महामारी एका मोठ्या संकटाच्या रुपात अनेक आव्हानं उभी करू शकते. त्यामुळं देशातही ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेसह आपात्कालीन निधी उभारणी आणि तत्सम यंत्रणांच्या सक्षमीकरणासाठी काम केलं जाणं अतीव गरजेचं आहे हेच खरं.