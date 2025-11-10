English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Alexandr Wang:  वांगचे आई वडील चीनमधून अमेरिकेत आलेले भौतिकशास्त्रज्ञ होते. जे अमेरिकेच्या अणुबॉम्ब प्रकल्पात काम करणाऱ्या लॉस अलामॉस लॅबमध्ये कार्यरत होते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 10, 2025, 03:52 PM IST
28 वर्षाच्या तरुणाला दिला ₹12600000000 पगार, अलेक्झांडर कोण आहे? मार्क झुकरबर्ग का झाला इतका इम्प्रेस?
अलेक्झांडर वांग

Alexandr Wang: मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्गने एआयच्या जागतिक युद्धात सर्वात मोठी खेळली आहे. त्याने स्केल एआयचा संस्थापक अवघ्या 28 वर्षीय अलेक्झांडर वांगला मेटा सुपरइंटेलिजेंस लॅबचा प्रमुख नेमलंय. हा करार 14.3 अब्ज डॉलर म्हणजे 1 लाख 26 हजार कोटींचा आहे. आतापर्यंतच्या एआय क्षेत्रातील सर्वात मोठी नेमणूक आहे. वांग आता मेटाच्या सर्व एआय संशोधन, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि प्रोडक्ट डेव्हलपमेंटचा एकछत्री सम्राट बनलाय. मार्क झुकरबर्ग का झालाय इतका इम्प्रेस? अलेक्झांडर वांगकडे असं काय कौशल्य आहे? जाणून घेऊया. 

वांगची फिल्मी कहाणी 

वांगचे आई वडील चीनमधून अमेरिकेत आलेले भौतिकशास्त्रज्ञ होते. जे अमेरिकेच्या अणुबॉम्ब प्रकल्पात काम करणाऱ्या लॉस अलामॉस लॅबमध्ये कार्यरत होते. बालपणीच गणित-कोडिंगमध्ये अव्वल असलेल्या वांगने एमआयटीमध्ये प्रवेश घेतला. पण 19 व्या वर्षांतच त्याने कॉलेज सोडले आणि 2016 मध्ये स्केल एआय सुरू केले. ही कंपनी एआय मॉडेल्सना ट्रेनिंग देण्यासाठी उच्च दर्जाचा डेटा तयार करते. एनव्हिडिया, ॲमेझॉन, मेटा सगळ्यांचा डेटा पुरवठादार बनून वांगने 2024 मध्ये 14 अब्ज डॉलरचे वैल्यूएशन गाठले आणि जगातील सर्वात तरुण अब्जाधीश बनला!

मेटात क्रांती

जून 2025 मध्ये वांगच्या नेतृत्वाखाली मेटाने 'सुपरइंटेलिजेंस लॅब' सुरू केले. वांगने पहिल्याच दिवशी इंटर्नल मेमो पाठवला: "सुपरइंटेलिजेंस येत असून त्यासाठी मेटाला पूर्णपणे नव्याने उभे करावे लागेल, असे त्यात म्हटले. त्याने मेटाच्या 4000+ एआय इंजिनिअर्सना रिसर्च, प्रोडक्ट, इन्फ्रा आणि सेफ्टी या चार गटांत विभागले. मानवापेक्षा शेकडो पट हुशार 'सुपरइंटेलिजेंट' एआय बनवणे. जे माणसासारखे काहीही शिकू व करू शकेल,  हा यामगचा उद्देश आहे. 

₹1.26 लाख कोटींचे गणित काय?

स्केल एआयची संपूर्ण डेटा पाइपलाइन, 10 लाखांहून अधिक डेटा ॲनोटेटर्स आणि जगातील सर्वात मोठे ट्रेनिंग क्लस्टर मेटाच्या मालकीचे झाले. यामुळे लामा मॉडेल्स आता ओपनएआयच्या जीपीटीपेक्षा 10 पट वेगाने ट्रेन होतील. वांगशिवाय सुपरइंटेलिजेंस शक्य नव्हते!, असे  जुकरबर्ग म्हणतो.

वांगसमोर काय आव्हान?

100000 एच100 जीपीयूंचे क्लस्टर चालवणे, एजीआयपर्यंत पोहोचणे आणि सुरक्षितता यांचा समतोल साधणे, हे वांगसमोर आव्हान प्रचंड आहे.  पण जर तो यात यशस्वी झाला तर 2030 पर्यंत मेटा जगातील पहिले 'सुपरइंटेलिजेंट' एआय तयार करेल, असे म्हटले जाते ज्याची किंमत ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त असेल.  डेटा हीच नवी कस्तुरी आहे, हा भारतातील एआय स्टार्टअप्ससाठीही हा स्पष्ट संदेश आहे.

