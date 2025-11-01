English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
40 हजार कोटींचा नवा झोल! मल्या, नीरवलाही मागे टाकणारा बंकिम ब्रह्मभट्ट आहे तरी कोण? त्याने एवढ्या पैशाचं केलं काय?

Bankim Brahmbhatt Loan Scam: नीरव मोदी आणि विजय माल्या यांना मागे टाकत बंकिम ब्रह्मभट्ट याने केलेला घोटाळा सध्या जगभरात गाजतोय.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 1, 2025, 10:08 AM IST
Who Is Bankim Brahmbhatt Indian Origin CEO Accused Of 500 Million BlackRock Loan Scam

Bankim Brahmbhatt Loan Scam: नीरव मोदी आणि विजय माल्या यांच्याप्रमाणेच कर्जघोटाळा प्रकरण आता अमेरिकेत समोर आलं आहे. भारतीय वंशाचे उद्योगपती बंकिम ब्रह्मभट्ट यांच्यावर जवळपास 500 मिलियन डॉलर म्हणजेच साधारण 4 हजार कोटींचा कर्ज घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप आहे. वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या एका अहवालातून हा खुलासा करण्यात आला आहे. 

रिपोर्टनुसार, ब्लॅकरॉकची प्रायव्हेट क्रेडिट शाखा एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर आणि अन्य अमेरिकेतील कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांनी दावा केला आहे की ते मोठ्या घोटाळ्याचे शिकार ठरले असून त्यांची रक्कम वसूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 

कसा झाला 500 मिलियन डॉलरचा लोन फ्रॉड

बंकिम ब्रह्मभट्ट अमेरिकेतील ब्रॉडबँड टेलिकॉम आणि ब्रिजवॉयसचे मालक आहेत. त्यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी कंपनीच्या खात्यात बनावट ग्राहक आणि बनावट इनव्हॉइस दाखवून कोट्यवधि डॉलरचे कर्ज घेतले होते. या फसव्या आकड्यांचा वापर त्यांनी लोन कोलॅटरल ( गहाण संपत्ती)साठी केला होता. त्यांनी अनेक बनावट खात्यांचा वापर केला आणि कर्जाची रक्कम भारत आणि मॉरिशससारख्या देशात ट्रान्सफर करण्यात आला. 

ब्लॅकरॉक आणि दुसऱ्या बँकांनी ऑगस्ट 2025मध्ये कोर्टात धाव घेतली होती. ब्रह्मभट्ट यांच्या कंपन्यांवर 500 मिलियन डॉलरहून अधिक कर्ज आहे, असा आरोप करत खटला दाखल केला होता. तर त्याच महिन्यात 12 ऑगस्ट रोजी ब्रह्मभट्ट यांनी कंपनी दिवाळखोरीत असल्याचे जाहीर केले. आणि त्यांची कंपन्यांनी Chapter 11 अंतर्गंत पुनर्रचना सुरू केली. ब्लॅकरॉकने अलीकडेच एचपीएस इन्व्हेस्टमेंट पार्टनर्सना विकत घेतल्यानंतर ही बाब समोर आली आहे.फ्रेंच बँक बीएनपी परिबासनेही यापैकी निम्म्या कर्जांना वित्तपुरवठा केला.

एचपीएसने पहिल्यांदा सप्टेंबर 2020 मध्ये ब्रह्मभट्ट यांच्या कंपनीला कर्ज दिले आणि ऑगस्ट 2024 पर्यंत त्यांचे एकूण एक्सपोजर $430 दशलक्ष झाले. अहवालानुसार, कर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यावर एचपीएसने कंपनीचे ऑडिट करण्यासाठी डेलॉइटला नियुक्त केले. नंतर सीबीआयझेड अकाउंटिंग फर्मने वार्षिक ऑडिट केले. जुलै २०२५ मध्ये, एचपीएस कर्मचाऱ्याला काही संशयास्पद ईमेल पत्ते आढळले जे कथितपणे ग्राहकांचे आहेत. तपासात असे दिसून आले की हे पत्ते खऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांचे अनुकरण करणाऱ्या बनावट डोमेनवरून तयार केले गेले होते. जेव्हा ही माहिती ब्रह्मभट्ट यांच्या लक्षात आणून देण्यात आली तेव्हा त्यांनी सुरुवातीला ती "सामान्य त्रुटी" असं म्हणून फेटाळून लावली आणि नंतर फोन कॉल्सना उत्तर देणे बंद केले.

30 वर्ष जुना टेलीकॉम बिजनेस

बंकिम ब्रह्मभट्ट हे बंकाई ग्रुपचे संस्थापक आहेत आणि त्यांना दूरसंचार उद्योगात ३० वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. त्यांच्या कंपन्या जगभरातील दूरसंचार कंपन्यांना पायाभूत सुविधा आणि नेटवर्क सेवा पुरवतात.
अहवालात म्हटले आहे की फसवणूक उघडकीस आल्यापासून त्यांचे लिंक्डइन प्रोफाइल हटवण्यात आले आहे आणि सध्या हा खटला अमेरिकेच्या न्यायालयात प्रलंबित आहे.

