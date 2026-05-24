डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर हल्ला करणारा नासिर बेस्ट कोण? स्वत:ला म्हणतो 'येशू', सिक्रेट सर्व्हिसकडून धक्कादायक खुलासा

White House Shooting : अमेरिकेच्या सिक्रेट सर्व्हिसने व्हाइट हाऊसबाहेर गोळीबार करणाऱ्या हल्लेखोऱ्याची ओळख झाली आहे. नासिर बेस्ट असं त्या गोळीबार करण्याचे नाव असून तो 21 वर्षाचा होता. वृत्तानुसार सिक्रेट सर्व्हिसने त्याला ठार केलं आहे.
White House Shooting : जगातील सर्वात सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकेतील व्हाइट हाऊसवर शनिवारी संध्याकाळी उशिरा गोळीबार करण्यात आला. देशभरात या घटनेनंतर खळबळ उडाली आहे. या घटनेच्या वेळी अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाऊसमध्ये इराण संकटावर उच्चस्तरीय बैठक सुरु होती. सिक्रेट सर्व्हिसने माहिती दिली आहे की, या घटनेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प सुरक्षित आहेत. व्हाइट हाऊसवर अंदाधुंद गोळीबार करणारा हल्लेखोऱ्याची ओळख पटली आहे.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, व्हाइट हाऊसवर अंदाजे 30 गोळ्या झाडणाऱ्या हल्लेखोऱ्याचे नाव नासिर बेस्ट असं असून तो 21 वर्षांचा होता. यूएस सिक्रेट सर्व्हिस कमांडोंनी केलेल्या गोळीबारात तो जखमी झाला होता. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असताना उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
BREAKING: The White House shooter has been identified as 21-year-old Nasire Best— Nick Sortor (@nicksortor) May 24, 2026
"Best," which is a misleading last name, had previously attempted to INFILTRATE the White House MULTIPLE times, per USSS
आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था रॉयटर्सने सांगितलंय की, नासिर बेस्ट हा मानसिक आणि भावनिकदृष्ट्या विचलित व्यक्ती आहे. दरम्यान, अमेरिकन वृत्तपत्र 'न्यूयॉर्क पोस्ट'ने वृत्त दिलंय की, या 21 वर्षीय हल्लेखोराला तीव्र भ्रम होता की, तो स्वतःला येशू ख्रिस्त आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, नासिर बेस्ट नवीन गुन्हेगार नव्हता. कारण सिक्रेट सर्व्हिस त्याला आधीपासूनच ओळखत होती. तो एक सराईत गुन्हेगार होता आणि त्याने यापूर्वी पण जून 2025 मध्ये व्हाईट हाऊसमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला होता, असा खुलासा सिक्रेट सर्व्हिसने केला आहे.