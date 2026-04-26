English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  Home
  • विश्व
  • Donald Trump यांच्यावर गोळी झाडणारा कोण आहे थॉमस ॲलन? अधिकाऱ्यांनी केले धक्कादायक खुलासे

Donald Trump यांच्यावर गोळी झाडणारा कोण आहे थॉमस ॲलन? अधिकाऱ्यांनी केले धक्कादायक खुलासे

वॉशिंग्टन डीसीमध्ये व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स असोसिएशनच्या बैठकीदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर हल्ला करणारा हल्लेखोराविषयी धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत, हा हल्लेखोर कोण आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 26, 2026, 06:46 PM IST
Donald Trump यांच्यावर गोळी झाडणारा कोण आहे थॉमस ॲलन? अधिकाऱ्यांनी केले धक्कादायक खुलासे
Photo Credit - Social Media

 राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर निशाणा साधणारा थॉमस ॲलन याच्यासंदर्भात आता धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. वॉशिंग्टन डीसीमध्ये व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स असोसिएशनच्या बैठकीदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर थॉमस ॲलन याने निशाणा साधला होता, पण त्याचा निशाणा चुकला होता. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार असे सांगितले जात आहे की, हल्लेखोरांबद्दल आता माहिती समोर आली आहे. यामध्ये असे म्हटले जात आहे की, थॉमस ॲलन हा जो हल्लेखोर आहे त्याची ओळख ही कॅलिफोर्नियातील टॉरन्सचा राहिवासी आहे, त्याचे वय हे 31 वर्ष आहे ही माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या हल्लेखारोसंदर्भात अनेक खुलासे झाले आहेत यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

डोनाल्ड ट्रम्पवर निशाणा साधणारा कोण आहे हा हल्लेखोर? 

अधिकाऱ्यांनी या हल्लेखोराची माहिती दिली आहे, यामध्ये त्यांनी सांगितले आहे की, या थॉमस ॲलनकडे शॅाटगन देखील शोधात सापडली आहे, त्याचबरोबर एक हँडगन आणि अनेक चाकू देखील शोधात हाती लागले आहेत. हल्लेखोर थॉमस ॲलन हा उच्चशिक्षितच आहे, एवढेच नव्हे तर तो नासाचा फेलो देखील राहिला आहे अशी माहिती हाती लागली आहे. 

हल्लेखोर थॉमस ॲलन उच्चशिक्षित?

अनेक सोशल मिडियावर या हल्लेखोराच्या संदर्भात माहिती फिरत आहे, सोशल मीडिया हँडल्स आणि लिंक्डइनवर अनेक वेगवेगळ्या प्रकारे उल्लेख केला जात आहे. सोशल मिडियावर काही मीडिया हँडल्सवर मेकॅनिकल तर मीडिया हँडल्सवर इंजिनिअर, कॉम्प्युटर सायंटिस्ट आणि गेम डेव्हलपरवर असेही सांगितले जात आहे. हल्लेखोराचा ऑनलाइन प्रोफाइल आहे, यामध्ये असे दिसून येत आहे की ॲलन कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचा पदवीधर आहे. त्याने कॅलिफोर्नियामधून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये मास्टर्स पदवी देखील मिळवली आहे असे सांगितले जात आहे. 

अधिकाऱ्यांनी अशीही माहिती दिली आहे की, विद्यापीठाच्या 'ब्लिट्झक्रीग बॉट्स' या रोबोटिक्स टीमशी देखील त्याचे संबंध आहेत. या टीमने 2016 मध्ये रोबोटिक वाहन डिझाइन स्पर्धा जिंकलेली आहे. त्याच्या तपासामध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की, या हल्लेखोराने नासाच्या जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरीमध्ये उन्हाळी पदवीपूर्व संशोधन फेलोशिपमध्ये देखील तो सहभागी होता. त्याने आयजेके कंट्रोल्समध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअर काम देखील केले आहे. एवढेच नव्हे तर महिन्यातील तो सर्वात्तम शिक्षक म्हणून त्याचा सन्मान देखील करण्यात आला आहे. 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

Tags:
donald trumpInternational Newsmarathi newsAmerica President Donald Trump

