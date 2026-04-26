Donald Trump यांच्यावर गोळी झाडणारा कोण आहे थॉमस ॲलन? अधिकाऱ्यांनी केले धक्कादायक खुलासे

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर निशाणा साधणारा थॉमस ॲलन याच्यासंदर्भात आता धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. वॉशिंग्टन डीसीमध्ये व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स असोसिएशनच्या बैठकीदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर थॉमस ॲलन याने निशाणा साधला होता, पण त्याचा निशाणा चुकला होता. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार असे सांगितले जात आहे की, हल्लेखोरांबद्दल आता माहिती समोर आली आहे. यामध्ये असे म्हटले जात आहे की, थॉमस ॲलन हा जो हल्लेखोर आहे त्याची ओळख ही कॅलिफोर्नियातील टॉरन्सचा राहिवासी आहे, त्याचे वय हे 31 वर्ष आहे ही माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या हल्लेखारोसंदर्भात अनेक खुलासे झाले आहेत यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
अधिकाऱ्यांनी या हल्लेखोराची माहिती दिली आहे, यामध्ये त्यांनी सांगितले आहे की, या थॉमस ॲलनकडे शॅाटगन देखील शोधात सापडली आहे, त्याचबरोबर एक हँडगन आणि अनेक चाकू देखील शोधात हाती लागले आहेत. हल्लेखोर थॉमस ॲलन हा उच्चशिक्षितच आहे, एवढेच नव्हे तर तो नासाचा फेलो देखील राहिला आहे अशी माहिती हाती लागली आहे.
अनेक सोशल मिडियावर या हल्लेखोराच्या संदर्भात माहिती फिरत आहे, सोशल मीडिया हँडल्स आणि लिंक्डइनवर अनेक वेगवेगळ्या प्रकारे उल्लेख केला जात आहे. सोशल मिडियावर काही मीडिया हँडल्सवर मेकॅनिकल तर मीडिया हँडल्सवर इंजिनिअर, कॉम्प्युटर सायंटिस्ट आणि गेम डेव्हलपरवर असेही सांगितले जात आहे. हल्लेखोराचा ऑनलाइन प्रोफाइल आहे, यामध्ये असे दिसून येत आहे की ॲलन कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचा पदवीधर आहे. त्याने कॅलिफोर्नियामधून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये मास्टर्स पदवी देखील मिळवली आहे असे सांगितले जात आहे.
अधिकाऱ्यांनी अशीही माहिती दिली आहे की, विद्यापीठाच्या 'ब्लिट्झक्रीग बॉट्स' या रोबोटिक्स टीमशी देखील त्याचे संबंध आहेत. या टीमने 2016 मध्ये रोबोटिक वाहन डिझाइन स्पर्धा जिंकलेली आहे. त्याच्या तपासामध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की, या हल्लेखोराने नासाच्या जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरीमध्ये उन्हाळी पदवीपूर्व संशोधन फेलोशिपमध्ये देखील तो सहभागी होता. त्याने आयजेके कंट्रोल्समध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअर काम देखील केले आहे. एवढेच नव्हे तर महिन्यातील तो सर्वात्तम शिक्षक म्हणून त्याचा सन्मान देखील करण्यात आला आहे.