जगातील 16 टक्के जमिनीचा मालक आहे ही एकटी व्यक्ती; 6.6 अब्ज एकर जमिनीवर करतो काय? वाटून वाटेल आश्चर्य

World's Greatest Land Owner: एखाद्याकडे किती जमीन आहे यावरुन त्याची आर्थिक स्थिती कशी आहे याबाबत अंदाज लावला जातो. पण या जगात सर्वाधिक जमीन कोणाकडे आहे याची तुम्हाला माहिती आहे का?  

शिवराज यादव | Updated: Oct 17, 2025, 05:18 PM IST
World's Greatest Land Owner: एखाद्याकडे किती जमीन आहे यावरुन त्याची आर्थिक स्थिती कशी आहे याबाबत अंदाज लावला जातो. गावच्या ठिकाणी तर ती व्यक्ती अतिशय सदन असते आणि श्रीमंतांमध्ये गणली जाते. आता त्यातली सुपिक जमीन किती आणि पडीक किती हा वेगळा प्रश्न आहे. गावच्या ठिकाणी ही व्यक्ती अनेकदा सरपंच असते. पण तुम्हाला पण या जगात सर्वाधिक जमीन कोणाकडे आहे याची तुम्हाला माहिती आहे का? उत्तर माहिती नसेल तर मग जाणून घ्या. 

कोण आहे ही व्यक्ती?

ही व्यक्ती दुसरं तिसरं कोणी नसून ब्रिटिश राजघराण्यातील आहे, त्यातही विशेषतः राजा चार्ल्स III चं नाव आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, त्यांनी जगाच्या एका महत्त्वपूर्ण भागावर वर्चस्व गाजवलं आणि आज, अनेक देश त्यांना त्यांचा राजा मान्यता देतात. राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्या मृत्यूनंतर, राजा चार्ल्स यांनी जगातील सर्वात मोठ्या इस्टेटची मालकी स्वीकारली, जी अनेक खंडांमध्ये पसरलेली होती. तांत्रिकदृष्ट्या ते या विशाल इस्टेटचे मालक असले तरी, ती खाजगी मालकीची नाही. या सर्व मालमत्ता शाही मालमत्ता मानल्या जातात.

बिझनेस इनसाइडर आणि इतर वेबसाइट्सच्या अहवालांनुसार, प्रिन्स चार्ल्सकडे जगभरात  6.6 अब्ज एकर जमीन आहे. ही जमीन केवळ ग्रेट ब्रिटनपुरती मर्यादित नाही तर ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड, स्कॉटलंड, वेल्स, कॅनडा आणि इतर अनेक देशांमध्ये पसरली आहे. ब्रिटिश राजाची संपत्ती एकूण जागतिक संपत्तीच्या 16.6 टक्के आहे. ही विशाल इस्टेट द क्राउन इस्टेट नावाच्या संस्थेद्वारे व्यवस्थापित केली जाते. ब्रिटिश राजघराण्याकडे खाजगी इस्टेट आणि दोन रॉयल डचीजद्वारे थेट 250,000 एकर जमीन आहे.

या संपत्तींमध्ये कोणत्या गोष्टी?

सुमारे ११५,००० एकर शेती आणि जंगलांसाठी समर्पित आहे. उर्वरित मालमत्तेत जगभरात पसरलेली जमीन, किरकोळ मालमत्ता, समुद्रकिनारे, बाजारपेठा, गृहनिर्माण आणि कार्यालयीन संकुलांचा समावेश आहे. क्राउन इस्टेट विविध उपक्रमांमध्ये गुंतलेली आहे, शॉपिंग सेंटर चालवते आणि वाळू, रेती, दगड, ग्रॅनाइट, विटा, माती, कोळसा आणि स्लेट सारख्या संसाधनांच्या व्यवसायात भाग घेते. 

राजाच्या अतिरिक्त उत्पन्नाच्या स्रोतांमध्ये डची ऑफ लँकेस्टरचा समावेश आहे, ही 18000 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाची खाजगी मालमत्ता आहे, ज्यामध्ये मध्य लंडनमधील प्रमुख मालमत्ता समाविष्ट आहे. त्याची किंमत 654 दशलक्ष डॉलर्स आहे आणि वार्षिक नफा अंदाजे २० दशलक्ष डॉलर्स आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

