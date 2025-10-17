English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Gold Rate: 'सोनं सर्वात 'विनाशकारी' गुंतवणूक,' हा घ्या पुरावा! 'त्या' ग्राफमुळे जगभरात खळबळ

Gold Investment News: मागील काही काळापासून सातत्याने सोन्याचा दर वाढत असतानाच हा ग्राफ चर्चेचा विषय ठरतोय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 17, 2025, 01:17 PM IST
सोन्याला सर्वोच्च दर मिळत असतानाच हा ग्राफ चर्चेत (प्रातिनिधिक फोटो)

Gold Investment News: सध्या सोन्याचे वाढत्या दरांची जोरदार चर्चा असतानाच अमेरिकेतील एका तज्ज्ञाने सोन्यामधील गुंतवणूक ही 'विनाशकारी' असल्याचं विधान केलं आहे. त्याच्या या विधानाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून दोन गट पडल्याचं पाहायला मिळत आहे.

नेमकं कोणी आणि काय विधान केलं आहे?

'प्रोफेशनल कॅपिटल मॅनेजमेंट'चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अँथनी पोम्प्लियानो हे सध्या सोन्यासंदर्भातील त्यांच्या विधानामुळे चर्चेत आहेत. गुंतवणूक क्षेत्रातील जाणकार असलेल्या पोम्प्लियानो यांनी, सन 2020 पासून सोनं हे 'विनाशकारी गुंतवणूक' ठरत असल्याचा दावा करत नवीन वादाला तोंड फोडलं आहे. पॉम्प्लियानो यांनी पाच वर्षांच्या कालावधीत बिटकॉइनच्या तुलनेत सोन्याची कामगिरी कशी राहिली आहे हे दाखवणारा डेटा शेअर केला आहे. 

84 टक्के पर्चेसिंग पॉवर गमावली

पॉम्प्लियानो यांच्या मते, आघाडीच्या क्रिप्टोकरन्सीच्या तुलनेत सोन्याने सुमारे 84 टक्के पर्चेसिंग पॉवर गमावली आहे. त्यामुळेच असे दिसून येत आहे की अलिकडच्या वर्षांत बिटकॉइनने पारंपारिक सुरक्षित मालमत्ता संकलनाची जागा घेतली आहे. म्हणजेच पारंपारिक गुंतवणुकीपेक्षा बिटकॉइनमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या वाढल्याचं पॉम्प्लियानो यांना सूचित करायचं आहे.

डेटामध्ये नेमकं काय दिसतंय?

'ब्लूमबर्ग'कडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे फिल रोसेन यांनी तयार केलेल्या आलेखासहीत पॉम्प्लियानो यांनी आपल्या दाव्याचे समर्थन केलं आहे.  अमेरिकन डॉलरच्या बाबतीत सोने तुलनेने स्थिर राहिले असले तरी, बिटकॉइनशी तुलना केली असता सोन्याचे दर कोसळल्याचं दिसत असल्याचं पोम्प्लियानो यांनी म्हटलं आहे. आता एक बिटकॉइनने 2020 मध्ये त्याचा जेवढा दर होता त्यापेक्षा सुमारे 16 पट जास्त सोने खरेदी करु शकतो, असं पॉम्प्लियानो यांचं म्हणणं आहे.

“2020 पासून बिटकॉइनच्या बाबतीत सोने पर्चेसिंग पॉवरमध्ये 84 टक्क्यांनी घसरले आहे,” असं या अमेरिकन गुंतवणूकदाराने शेअर केलेल्या आलेखाच्या आधारे म्हटलं आहे. “जर तुम्ही त्यावर (बिटकॉइनवर) मात करू शकत नसाल, तर तुम्हाला ते खरेदी करावे लागतील,” असे पोम्प्लियानो यांनी म्हटलं आहे.

सोन्याला सर्वोच्च दर मिळत असताना हे विधान न पटण्यासारखं

पॉम्प्लियानो यांच्या या विधानावरुन एक्सवर (आधीचं ट्विटरवर) दोन गट पडले आहेत. विशेषतः सोन्याने अलीकडचे दर स्पॉट ट्रेडिंगमध्ये 4,002 अमेरिकी डॉलर्सच्या विक्रमी उच्चांकावर असताना पॉम्प्लियानो यांचं हे विधान अनेकांना पटत नाहीये. हे जाणूनबुजून दिशाभूल करणारं विधान वाटत असून याबद्दल मला शंका आहे. की संभ्रम निर्माण करण्याचाच तुमचा हेतू आहे हे समजत नसल्याचं एखाने म्हटलं आहे. 

अनेकांनी केली टीका

अमेरिकन स्टॉक ब्रोकर पीटर शिफ यांनी देखील पोम्प्लियानो यांच्या पोस्टवर आक्षेप घेतला आहे. “या “तर्कानुसार,” 2020 पासून इतर प्रत्येक गुंतवणूक ही एक आपत्ती ठरेल. बिटकॉइनच्या तुलनेत घसरण झाली असली तरी, 2020 पासून सोन्याने एस अँड पी किंवा रिअल इस्टेटपेक्षा खूप चांगली कामगिरी केली आहे. परंतु तो अनियंत्रित कालावधी सोन्याबद्दल काहीही सिद्ध करत नाही. याचा अर्थ असा घेता येणार नाही की कोणालाही बिटकॉइन खरेदी करावे लागतीलच,” असं शिफ म्हणाले आहेत.

